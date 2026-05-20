AIMIM ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಮುಸ್ಲಿಮರು ಮತ್ತು ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ರಿಜಿಜು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾದ ಹೇಳಿಕೆಗೆ ಓವೈಸಿ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.
AIMIM (ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಜ್ಲಿಸ್-ಎ-ಇತ್ತೆಹಾದುಲ್ ಮುಸ್ಲಿಮೀನ್) ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರು, ಕೇಂದ್ರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ವಿರುದ್ಧ ಬುಧವಾರ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಭಾರತದ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯದ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ನಿರಾಕರಿಸಲು ರಿಜಿಜು ಅವರು 'ಅಪಪ್ರಚಾರ' ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ಹೊಸ ವಿವಾದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು ಸಚಿವ ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರದ್ದು ಎನ್ನಲಾದ ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಜನಸಂಖ್ಯೆ ವಿಶ್ವದ ಆರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ದೇಶವನ್ನು ರಚಿಸುವಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಪಾರ್ಸಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕೇವಲ 53,000. ಹೀಗಿರುವಾಗ ಮುಸ್ಲಿಮರ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಪಾರ್ಸಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಇದಕ್ಕೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ X ನಲ್ಲಿ ಖಾರವಾಗಿಯೇ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ಓವೈಸಿ, ರಿಜಿಜು ಅವರನ್ನು 'ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ವಿರುದ್ಧದ ಸಚಿವ' ಎಂದು ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜನಸಂಖ್ಯಾ ವರ್ಗೀಕರಣದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರಿಗಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನೇ ಓವೈಸಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. 'ಸಂವಿಧಾನದ 30ನೇ ವಿಧಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿಂದೂ ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂಯೇತರ ಗುಂಪು ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯವಾಗಿದೆ. ಕಿರಣ್ ರಿಜಿಜು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸರಳ ಗಣಿತದ ಪ್ರಶ್ನೆ: 79.8% ದೊಡ್ಡದೋ ಅಥವಾ 14% ದೊಡ್ಡದೋ?' ಎಂದು ಓವೈಸಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಹಿಂದೂಗಳು ಬಹುಸಂಖ್ಯಾತರಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹಿಂದೂಯೇತರ ಗುಂಪು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸಮುದಾಯ. ಮುಸ್ಲಿಮರ ಮೂಲಭೂತ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸಲು ಸಚಿವರು ಅಪಪ್ರಚಾರದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಸಚಿವರ ತರ್ಕವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಲು ಓವೈಸಿ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷಾಶಾಸ್ತ್ರದ ಉದಾಹರಣೆಯನ್ನೂ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 'ಕೇವಲ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಗಾತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಗುಂಪು ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದಾದರೆ, ಹಿಂದಿಯೇತರ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಹಿಂದಿ ಭಾಷಿಕರನ್ನು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಭಾಷಾ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಕೆನಡಾದ ಒಟ್ಟು ಜನಸಂಖ್ಯೆಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ ಎಂದು ಓವೈಸಿ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಸಾದುದ್ದೀನ್ ಓವೈಸಿ ಅವರ ಟ್ವೀಟ್ ಇಲ್ಲಿದೆ
SIR ಒಂದು ಯೋಜಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ
ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿದ್ದ ಓವೈಸಿ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಕಳವಳ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದರು. ದ್ವೇಷದಿಂದ ಪ್ರೇರಿತವಾದ 'ಯೋಜಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರ'ವೊಂದು ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯವನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿಯ ವಿಶೇಷ ತೀವ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯನ್ನು (SIR), ವಿವಾದಾತ್ಮಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಗರಿಕರ ನೋಂದಣಿ (NRC) ಮತ್ತು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜನಸಂಖ್ಯಾ ನೋಂದಣಿ (NPR) ಜೊತೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ದೂರಿದ್ದರು.
ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ಓವೈಸಿ, 'ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಕಡ್ಡಾಯಗೊಳಿಸಿದೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮ್ಯಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡದಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರ ಹೆಸರುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಮೂಲಕ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ. 27 ಲಕ್ಷ ಹೆಸರುಗಳ ಪರಿಶೀಲನೆ ವೇಳೆ, ಶೇ. 97ರಷ್ಟು ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೇರಿದ್ದವು. ಒಂದು ಯೋಜಿತ ಷಡ್ಯಂತ್ರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಮರನ್ನು ಸಿಲುಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಮತ್ತು ಇದೆಲ್ಲವೂ ದ್ವೇಷದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿಷಯವನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಇಡಲಾಗುವುದು," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಕೇವಲ ಮುಸ್ಲಿಮರಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಸಮಾಜದ ಎಲ್ಲಾ ವರ್ಗಗಳಿಗೂ ಸಂಬಂಧಿಸಿದೆ ಎಂದು ಓವೈಸಿ ತಮ್ಮ ಮತದಾರರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು. SIR ಅನ್ನು NRC ಮತ್ತು NPR ನೊಂದಿಗೆ ಜೋಡಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. NRC ಮತ್ತು NPR ಅನ್ನು ಗೃಹ ಸಚಿವಾಲಯ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. (ANI)
(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)