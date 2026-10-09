ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ.
ಕೆಲವು ಕನಸುಗಳು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಉಳಿದುಬಿಡುತ್ತವೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಬಾಯಿಬಿಟ್ಟು ಹೇಳದಿದ್ದರೂ, ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸೆ ಮಾತ್ರ ಎಂದಿಗೂ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದ ಯುವಕನೊಬ್ಬ ತನ್ನ ತಂದೆಯ ಬಹುಕಾಲದ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ತಾಯಿಗೂ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡಿದ್ದಾನೆ.
ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಬಳಕೆದಾರ ಧೀರಜ್ ತಮ್ಮ ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕರೆದೊಯ್ದ ಕ್ಷಣದ ವಿಡಿಯೋ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನೇಕರ ಮನ ಮುಟ್ಟಿದ್ದು, ಪೋಷಕರ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಅಪ್ಪನ ಕನಸೇ ಮಗನ ಕನಸಾಯಿತು!
ಧೀರಜ್ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದವರು. ಇಂತಹ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾತನಾಡದಿದ್ದರೂ, ಆ ಕನಸುಗಳು ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿರುತ್ತವೆ.ಧೀರಜ್ ಅವರ ತಂದೆಗೂ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕೆಂಬ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯಿತ್ತು. ಕಾಲ ಕಳೆದಂತೆ, ತಂದೆಯ ಆ ಆಸೆಯೇ ಧೀರಜ್ ಅವರ ಕನಸೂ ಆಯಿತು. ಕೊನೆಗೆ ತಮ್ಮ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ತಂದೆಯ ಕನಸನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವ ದಿನವನ್ನು ಅವರು ತಂದರು.
ತಂದೆ-ತಾಯಿಯನ್ನು ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂರಿಸಿದಾಗ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಧೀರಜ್ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಕೇವಲ ಒಂದು ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ತಂದೆಗೆ ನೀಡಿದ್ದ ಮೌನ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿದ ಕ್ಷಣವಾಗಿತ್ತು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ತಾಯಿಗೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು.
“ನನಗೆ 29 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು, ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು!”
ಧೀರಜ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿನ ಒಂದು ಸಾಲು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. “ನನಗೆ 29 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು, ಆದರೆ ಅವರಿಗೆ 60 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು” ಎಂಬ ಅರ್ಥದ ಬರಹ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಾಲು ಪೋಷಕರ ಜೀವನದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕನಸುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಹಲವು ಆಸೆಗಳನ್ನು ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗಾಗಿ ಮುಂದೂಡುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಅಂತಹ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಅವರ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಕೈಯಾರೆ ಸಂತೋಷ ನೀಡುವ ಕ್ಷಣ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ. ಧೀರಜ್ ಪಾಲಿಗೆ ಇದು ಕೇವಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣವಲ್ಲ. ತಂದೆಯ ಬಹುದಿನಗಳ ಆಸೆಯನ್ನು ನನಸು ಮಾಡಿದ ತೃಪ್ತಿ, ತಾಯಿಯ ಮೊದಲ ವಿಮಾನ ಪ್ರಯಾಣದ ಸಂತೋಷ ಹಾಗೂ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಅನುಭವ.ಕನಸುಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ನನಸಾಗಬಹುದು, ಕೊಟ್ಟ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂಬ ಭಾವನೆಯನ್ನೂ ಅವರು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಪ್ಪ-ಅಮ್ಮನ ಸಂತೋಷಕ್ಕೆ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಫಿದಾ!
ಧೀರಜ್ ಅವರ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಲವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಾಯಿಯ ಮುಖದಲ್ಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷವನ್ನು ಕಂಡು ಅನೇಕರು ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. “ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿರುವ ಆ ನಗು” ಎಂದು ಒಬ್ಬರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಬ್ಬರು, “ನನಗೆ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ಬೇಕಾಯಿತು” ಎಂದು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬರು “ನಿಮ್ಮ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಇದೆ” ಎಂದು ಧೀರಜ್ ಅವರನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ದುಡಿಯುವುದು, ಅವರ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮತ್ತು ಸಾಧ್ಯವಾದಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನನಸು ಮಾಡುವುದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಿಗುವ ದೊಡ್ಡ ಸಂತೋಷಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಧೀರಜ್ ಅವರ ಈ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಯತ್ನವು ಪೋಷಕರ ಕನಸುಗಳಿಗೆ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಅವರ ಸಂತೋಷಕ್ಕಾಗಿ ಮಕ್ಕಳು ಮಾಡುವ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಷ್ಟು ಅಮೂಲ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನೂ ತೋರಿಸಿದೆ.