ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು?
ಟೀಮ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ದಂತಕಥೆ ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಬೇಕು ಎಂಬುದು ಕೋಟ್ಯಂತರ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಕನಸು. ಆದರೆ ವಿಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದಾಗಲೇ ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ಕರೆ ಹೇಗಿರಬಹುದು? ಅದರಲ್ಲೂ ಅವರಿಂದ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳೂ ಸಿಕ್ಕರೆ ಆ ಕ್ಷಣ ಜೀವನಪೂರ್ತಿ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಅನುಮಾನವಿಲ್ಲ. ಇಂತಹದ್ದೇ ಅನುಭವ ಇಂಡಿಗೋ ವಿಮಾನಯಾನ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗಗನಸಖಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಆಗಿದೆ.
ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಭೇಟಿಯ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ. ಧೋನಿ ಅವರ ಸರಳತೆ, ಸ್ನೇಹಪರ ಮಾತುಕತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯಪ್ರಜ್ಞೆ ಅಭಿಮಾನಿಗಳ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿವೆ.
ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿ ಕೊಟ್ಟ ಸಲಹೆ!
ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ದಿನಚರಿ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಬಗ್ಗೆ ಧೋನಿ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಅವರು ಹೇಳುವುದನ್ನು ಧೋನಿ ಗಮನವಿಟ್ಟು ಆಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಬಳಿಕ ಕೆಲಸದ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಶಾಂತವಾಗಿ ನಿರ್ಧಾರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿರುವ ಧೋನಿ, ತಮ್ಮ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ನೀಡಿದ ಸಲಹೆಗಳು ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರಿಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿವೆ. ಮಾತುಕತೆಯ ನಡುವೆ ವಿಮಾನಯಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ತಮಾಷೆಯನ್ನೂ ಮಾಡಿದ್ದು, ಇಬ್ಬರೂ ನಗುವ ಕ್ಷಣ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ.
'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್' ಸರಳತೆಗೆ ಫಿದಾ ಆದ ಗಗನಸಖಿ!
ಎಂ.ಎಸ್. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಅಭಿಮಾನಿಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ 'ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಕೂಲ್' ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಒತ್ತಡವಿದ್ದರೂ ಸಮಚಿತ್ತದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವ ಅವರ ಗುಣವೇ ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅನುಭವದಲ್ಲೂ ಧೋನಿ ಅವರ ಈ ಸರಳ ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಪರ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಅವರು ತೋರಿದ ಆಸಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆತ್ಮೀಯವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ ರೀತಿ, ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು ಕೇವಲ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಯೊಂದಿಗಿನ ಕ್ಷಣವಾಗಿರದೆ, ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಈ ಭೇಟಿಯನ್ನು 'ಕನಸು ನನಸಾಯಿತು' ಎಂದು ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಮೂಲ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂದು ಹೊಗಳಿದ್ದಾರೆ.
18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆ ಪಡೆದ ವಿಡಿಯೋ!
ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ. ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಡಿಯೋ 18 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಣೆಗಳನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದು, ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಂದ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ.
ಧೋನಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ಅವರ ಅದೃಷ್ಟವನ್ನು ಕೆಲವರು ಮೆಚ್ಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ತಮಗೂ ಇಂತಹ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಬೇಕಿತ್ತು ಎಂದು ಹಾಸ್ಯಭರಿತವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಆಟದಿಂದ ಅಭಿಮಾನಿಗಳನ್ನು ರಂಜಿಸುವ ಧೋನಿ, ವಿಮಾನದೊಳಗಿನ ಈ ಸರಳ ಮಾತುಕತೆಯ ಮೂಲಕವೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳೊಂದಿಗಿನ ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳ ಮಾತುಕತೆಯೂ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮರೆಯಲಾಗದ ನೆನಪಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿದೆ.