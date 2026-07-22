ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ಖಂಡಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು 'ನಿಯಮ 267' ಅಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟುಹಿಡಿದು ಗದ್ದಲ ಸೃಷ್ಟಿಸಿದವು. ಏನಿದು ನಿಯಮ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಂಸತ್ತಿನ ಕಲಾಪಗಳು ತೀವ್ರ ಕಾವು ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ. ಬುಧವಾರ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ 'ನಿಯಮ 267' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿ, ದಿನದ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿ ತುರ್ತು ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದವು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಗದ್ದಲ ಉಂಟಾಯಿತು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಈ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಆಕ್ರೋಶ ಹೊರಹಾಕಲು ಮತ್ತು 'ನಿಯಮ 267' ಎಂಬ ಅಸ್ತ್ರವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ!
ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವೇನು?
ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಮೂರು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಮುಗಿಬಿದ್ದಿವೆ!
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಭೀಕರ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್: ನೀಟ್ (NEET) ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಜಂತರ್ ಮಂತರ್ನಿಂದ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದವರೆಗೆ ಮೆರವಣಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರೊಟೆಸ್ಟರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ದೆಹಲಿ ಪೊಲೀಸರು ಅತಿಯಾಗಿ ಬಲಪ್ರಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಆರೋಪಿಸಿವೆ.
ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಬಂಧನ: ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಪೊಲೀಸ್ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಪ್ರಧಾನಿ ನಿವಾಸದ ಹೊರಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಪಕ್ಷ ನಾಯಕರನ್ನು ಪೊಲೀಸರು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಿ ಬಂಧಿಸಿದ್ದರು.
ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಸಚಿವರ ರಾಜೀನಾಮೆ: ಪರೀಕ್ಷಾ ಪೇಪರ್ ಸೋರಿಕೆ ಪ್ರಕರಣದಿಂದ ದೇಶದ ಯುವಜನರಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ನಿರಾಶೆ ಮೂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಚಿವ ಧರ್ಮೇಂದ್ರ ಪ್ರಧಾನ್ ತಕ್ಷಣವೇ ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಈ ಇಡೀ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿ ಹಾಗೂ ಗೃಹ ಸಚಿವ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಮೌನ ಮುರಿಯಬೇಕು ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರು.
ಏನಿದು ರಾಜ್ಯಸಭೆಯ 'ನಿಯಮ 267'?
ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಿಯಮ 267 ಎಂಬುದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಅಧಿಕಾರ. ರಾಜ್ಯಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಇಂತಿಷ್ಟೇ ವಿಷಯಗಳ ಮೇಲೆ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಯಬೇಕು ಎಂದು ಮುಂಚಿತವಾಗಿಯೇ ಸಮಯ ನಿಗದಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದಾದರೂ ದೊಡ್ಡ ತುರ್ತು ಸಮಸ್ಯೆ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಯ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ, ಯಾವುದೇ ಸಂಸದರು 'ನಿಯಮ 267' ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ನಿಯಮ ಅನ್ವಯವಾದರೆ, ಅಂದಿನ ಎಲ್ಲಾ ನಿಗದಿತ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, ತಕ್ಷಣವೇ ಆ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಚೆ ನಡೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಬೇಕೋ ಬೇಡವೋ ಎಂಬ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೈಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ. ಉಪ ಸಭಾಪತಿ ಹರಿವಂಶ ಅವರು, "ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪರೂಪದ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸುವ ನಿಯಮ" ಎಂದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.
ಹಿಂದೆಯೂ ಈ 'ನಿಯಮ 267' ಬಳಕೆಯಾಗಿತ್ತಾ?
ಹೌದು, ಈ ಹಿಂದೆಯೂ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಹಲವು ಬಾರಿ ಈ ನಿಯಮವನ್ನು ಬಳಸಲು ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಅಯೋಧ್ಯೆಯ ರಾಮಮಂದಿರ ದೇಣಿಗೆ ಕಳ್ಳತನದ ಆರೋಪ ಕೇಳಿಬಂದಾಗ ತನಿಖೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿ ವಿಪಕ್ಷಗಳು ಈ ನಿಯಮದಡಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟು ಹಿಡಿದಿದ್ದವು. ಡಿಸೆಂಬರ್ 2025 ರಲ್ಲಿ ಮಲ್ಲಿಕಾರ್ಜುನ ಖರ್ಗೆಯವರು 'SIR' ವಿಷಯದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸಾವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತಕ್ಷಣ ಚರ್ಚೆ ಬೇಕು ಎಂದು ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದ್ದರು. ಇಂಧನ ಹಾಗೂ ಗ್ಯಾಸ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯಾದಾಗ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಸಹ ನಿಯಮ 267 ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಸಿ.ಪಿ. ರಾಧಾಕೃಷ್ಣನ್ ಅವರು "ಅಂದಿನ ಕಲಾಪದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಈ ನಿಯಮದಡಿ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದರೆ ಅದು ಅಮಾನ್ಯ" ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ನೀಟ್ ಅಕ್ರಮ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಲಾಠಿಚಾರ್ಜ್ ವಿಷಯ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸದ್ದು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದು, ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಇದರ ಕಾವು ಜೋರಾಗಿದೆ.