ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಕುರಿತು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋಗಳಿವೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು 7 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಗೆ (GAC) ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದೆ.
GACಗೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶನ
ಶಿರಡಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು, ಅವಹೇಳನಕಾರಿ ಕಾಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೆಟ್ ಮಾಡಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿರುವ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿ ಶ್ರೀ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಸಂಸ್ಥಾನ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಏಳು ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಂಗಳವಾರ ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಗೆ (GAC) ಆದೇಶಿಸಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಸ್ವರಣಾ ಕಾಂತಾ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಈ ಪ್ರಕರಣದ ತುರ್ತು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ನ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ತಾರ್ಕಿಕ ಆದೇಶವನ್ನು ಹೊರಡಿಸುವಂತೆ GACಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರದ ಬಗ್ಗೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಂತೆಯೂ ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ಆಗಸ್ಟ್ 19, 2026 ರೊಳಗೆ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಗೂಗಲ್/ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಜುಲೈ 17, 18, 19, 24 ಮತ್ತು 26, 2026 ರಂದು ನೀಡಿದ್ದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಈ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿತ್ತು. ಈ ಸಂವಹನಗಳ ಮೂಲಕ, ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿತ್ತು.
ಆನ್ಲೈನ್ ವಿಷಯದ ವಿರುದ್ಧ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಹೋರಾಟ
ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಮತ್ತು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಳ್ಳು, ಮಾನಹಾನಿಕರ ಮತ್ತು ಪ್ರಚೋದನಕಾರಿ ಆರೋಪಗಳಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ತಿಳಿಸಿತು. ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ (ಮಧ್ಯವರ್ತಿ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಎಥಿಕ್ಸ್ ಕೋಡ್) ನಿಯಮಗಳು, 2021ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಗೂಗಲ್/ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ. ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ಎನ್ನಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ URLಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ವಿವರಗಳನ್ನು ನೀಡಿದ್ದರೂ ಯಾವುದೇ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆರೋಪಿಸಿದೆ.
ನಂತರ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಕುಂದುಕೊರತೆ ಮೇಲ್ಮನವಿ ಸಮಿತಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿತ್ತು. ಆದರೂ, ಆಕ್ಷೇಪಾರ್ಹ ವಿಷಯಗಳು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಲಭ್ಯವಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ವಾದಿಸಿದೆ.
ಗುರುತಿಸಲಾದ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಲು ಗೂಗಲ್/ಯೂಟ್ಯೂಬ್ಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡುವಂತೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮಾಹಿತಿ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ (MeitY) ಸೂಚಿಸಬೇಕೆಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕೋರಿದೆ.
ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಆನ್ಲೈನ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಿಗೆ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ದೂರು ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಫೈಲ್ಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ಅಕ್ಷರಗಳ ಮಿತಿಯ ಮೇಲಿನ ನಿರ್ಬಂಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕುಂದುಕೊರತೆ ನಿವಾರಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ತರಬೇಕೆಂದು ಮನವಿ ಮಾಡಿದೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋಗಳು ಸಾಯಿಬಾಬಾ ಭಕ್ತರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುತ್ತಿವೆ ಮತ್ತು ಸಂವಿಧಾನದ 25ನೇ ವಿಧಿಯ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದೆ. ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವಂತೆ ಕೋರಿದ್ದ ಮನವಿಯನ್ನು ಗೂಗಲ್/ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸಂವಹನಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆಯೂ ಅರ್ಜಿಯಲ್ಲಿ ಕೋರಲಾಗಿದೆ.
ಮುಂದೇನು?
ವಿಚಾರಣೆ ವೇಳೆ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆದೇಶದಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿತು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಮುದಾಯದ ಸದಸ್ಯರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿತು.
ಟ್ರಸ್ಟ್ ಪರವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪ್ರಾಧಿಕಾರಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಾಲಿಸಿಟರ್ ಜನರಲ್ ಚೇತನ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರ ವಾದವನ್ನು ಆಲಿಸಿದ ನಂತರ, ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಶಾಸನಬದ್ಧ ಮೇಲ್ಮನವಿಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸುವಂತೆ GACಗೆ ನಿರ್ದೇಶನ ನೀಡಿತು. ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಅರ್ಜಿಯ ಕುರಿತು ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ಕೈಗೆತ್ತಿಕೊಂಡಾಗ ಉಳಿದ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಯಾರೂ ಹಾಜರಿರಲಿಲ್ಲ.
ಹಿರಿಯ ವಕೀಲ ಪ್ರಮೋದ್ ಕುಮಾರ್ ದುಬೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ವಕೀಲರಾದ ಸೌರವ್ ಅಗರ್ವಾಲ್, ರವಿ ಶರ್ಮಾ, ಪ್ರಾಚಿ ದುಬೆ, ರೂಪರಾಜ್ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ, ಸತ್ಯಂ ಶರ್ಮಾ, ಹರ್ಷ್ ಖಬರ್, ಆರ್ಯನ್ ಕುಮಾರ್ ತಿವಾರಿ, ಅನುಷಾ ಸಿನ್ಹಾ, ಖುಷಿ ಅರೋರಾ, ದೇವಗಂಗಾ ಮಿಶ್ರಾ ಮತ್ತು ಶಂಭು ಪ್ರಸಾದ್ ಸಿಂಗ್ ಹಾಜರಿದ್ದರು. ಆಗಸ್ಟ್ 19 ರಂದು ಪ್ರಕರಣದ ಮುಂದಿನ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಅಂದು ಪಾಲನಾ ವರದಿಯನ್ನು ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಮುಂದೆ ಮಂಡಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. (ANI)
(ಶೀರ್ಷಿಕೆಯನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಈ ಸುದ್ದಿಯನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಂಪಾದಕೀಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)