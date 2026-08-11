Jana Gana Mana: ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ತಿಳಿಯಲೇಬೇಕಾದ 10 ಸ್ವಾರಸ್ಯಕರ ಸಂಗತಿಗಳು
Ten Fascinating Facts About Indias National Anthem Jana Gana Mana ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಬಂಗಾಳಿ ರಚನೆಯಿಂದ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡ 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೋಚಕ ಇತಿಹಾಸವಿದೆ. ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಲೇಬೇಕಾದ 10 ಸಂಗತಿಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ.
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Jana Gana Mana Was Originally a Bengali Composition
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯನ್ನು ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಬಂಗಾಳಿ ರಚನೆಯಲ್ಲಿನ 'ಭಾರತ ಭಾಗ್ಯ ವಿಧಾತ'ದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಾಡು ಮೂಲತಃ ಐದು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ಅದರ ಮೊದಲ ಚರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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Image Credit : Pixabay
Tagore Composed the Anthem
ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾದ ಜನ ಗಣ ಮನ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನು ರಚಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಮತ್ತು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ ಎರಡೂ ದೇಶಗಳ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಳನ್ನು ಬರೆದ ಏಕೈಕ ವ್ಯಕ್ತಿ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆ ಇವರದ್ದು.
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Image Credit : Getty
It Was First Sung Publicly in 1911
'ಜನ ಗಣ ಮನ' ಗೀತೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ 27, 1911 ರಂದು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಲಾಯಿತು. ಈ ಪ್ರದರ್ಶನವು ಭಾರತೀಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಕಲ್ಕತ್ತಾ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಿತು.
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Image Credit : Asianet News
Netaji Gave It the National Anthem Tag
ಈ ರಚನೆಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 'ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆ' ಎಂದು ಕರೆದವರು ನೇತಾಜಿ ಸುಭಾಷ್ ಚಂದ್ರ ಬೋಸ್. 1942ರಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನ್-ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿಯ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆಯಿತು.
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Jana Gana Mana Became India’s National Anthem in 1950
ಭಾರತವು ಜನವರಿ 24, 1950 ರಂದು 'ಜನ ಗಣ ಮನ'ವನ್ನು ತನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡಿತು. ಭಾರತ ಗಣರಾಜ್ಯವಾಗುವ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಡಾ. ರಾಜೇಂದ್ರ ಪ್ರಸಾದ್ ಈ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದರು.
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Only the First Stanza Was Chosen
ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಮೂಲ ಬಂಗಾಳಿ ಗೀತೆಯು ಇಂದಿನ ಅಧಿಕೃತ ಸಮಾರಂಭಗಳಲ್ಲಿ ಕೇಳುವ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಿಂತಲೂ ಉದ್ದವಾಗಿತ್ತು. ಇದು ಐದು ಚರಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿತ್ತು, ಆದರೆ ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಗಾಗಿ ಮೊದಲ ಚರಣವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಯಿತು.
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The Anthem Has a Standard 52-Second Version
'ಜನ ಗಣ ಮನ'ದ ಅಧಿಕೃತ ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಸುಮಾರು 52 ಸೆಕೆಂಡುಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೇ ಆವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಕೇಳಬಹುದು.
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There Is Also a Short Version
ಪೂರ್ಣ ಆವೃತ್ತಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯ ಚಿಕ್ಕ ಆವೃತ್ತಿಯೂ ಇದೆ. ಈ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತ ಆವೃತ್ತಿಯು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಕೊನೆಯ ಸಾಲುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸುಮಾರು 20 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಇರುತ್ತದೆ.
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Image Credit : Getty
The Anthem Was Used Before Official Adoption
'ಜನ ಗಣ ಮನ' ಭಾರತದ ಅಧಿಕೃತ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಗುವ ಮೊದಲೇ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿತ್ತು. 1950ರಲ್ಲಿ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಮೊದಲೇ, 1945ರ 'ಹಮರಾಹಿ' ಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗಿತ್ತು.
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Image Credit : Getty
Tagore Also Wrote Bangladesh’s National Anthem
ರವೀಂದ್ರನಾಥ ಟ್ಯಾಗೋರ್ ಅವರ ಕೊಡುಗೆ ಕೇವಲ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಅವರು 'ಅಮರ್ ಸೋನಾರ್ ಬಾಂಗ್ಲಾ' ಗೀತೆಯನ್ನೂ ಬರೆದರು, ಇದು ನಂತರ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರಗೀತೆಯಾಯಿತು.
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