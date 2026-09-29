AI ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಿಂದ ಪರಿಸರದ ಮೇಲೆ ಆಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ Climate Week ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು Nvidia ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ‘ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದು ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ವಿಡಿಯೋ ಇದೀಗ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, AI, ನೀರು ಮತ್ತು ಪರಿಸರದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
‘ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಬರದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ’ ಎಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ!
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ Climate Week NYC ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬ Nvidia ಕಂಪನಿಯ ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಘಟನೆ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಚರ್ಚೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 23ರಂದು ನಡೆದ ಪ್ಯಾನೆಲ್ ಚರ್ಚೆಯಲ್ಲಿ Nvidiaಯ Sustainability ವಿಭಾಗದ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಜೋಶ್ ಪಾರ್ಕರ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು. ಈ ವೇಳೆ ಹವಾಮಾನ ಹೋರಾಟಗಾರರ ಗುಂಪು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಿ AI ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿತು.
‘ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಬೇಕು?’
ಪ್ರತಿಭಟನೆಯ ವೇಳೆ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯೊಬ್ಬರು ಪಾರ್ಕರ್ ಅವರನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಆಕ್ರೋಶ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ‘ನನ್ನ ಕುಟುಂಬ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬರದಿಂದ ಸಾಯುತ್ತಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಕಾರಣ’ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ ಅವರು, ‘ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಜನ ಸಾಯಬೇಕು?’ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದರು.
ಅಲ್ಲದೆ, ಕಂಪನಿ ಸುಸ್ಥಿರತೆ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಕಾರ್ಬನ್ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆರೋಪಿಸಿದರು. ಅವರ ಮಾತುಗಳ ಬಳಿಕ ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅವರನ್ನು ಸ್ಥಳದಿಂದ ಹೊರಗೆ ಕರೆದೊಯ್ದರು.
AIಗೆ ಇಷ್ಟೊಂದು ನೀರು ಏಕೆ ಬೇಕು?
AI ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ಅಗತ್ಯವೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಸಾವಿರಾರು ಸರ್ವರ್ಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವುದರಿಂದ ಅವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಶಾಖವನ್ನು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತವೆ.
ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ
ಈ ಸರ್ವರ್ಗಳನ್ನು ತಂಪಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಆಧರಿಸಿದ cooling ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ನೀರಿನ ಕೊರತೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಪರಿಸರ ತಜ್ಞರು ಮತ್ತು ನೀತಿ ವಿಶ್ಲೇಷಕರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ವಿರುದ್ಧ ಪರಿಸರ ಕಾಳಜಿ?
AI ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ, ಶಿಕ್ಷಣ, ಸಂಶೋಧನೆ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅವಕಾಶಗಳು ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತಿವೆ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಬೇಕಾಗುವ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರು ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ಸೆಂಟರ್ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದ ಪರಿಸರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಈ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯೂ ಇದೇ ಆಗಿತ್ತು. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆಯಬೇಕು, ಆದರೆ ಅದರ ಬೆಲೆ ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಜನರು ಕಟ್ಟಬೇಕೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಅವರು ಮುಂದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ಆದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಮಾತು
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಮಾತುಗಳ ವಿಡಿಯೋ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹರಡಿದೆ. ಕೆಲವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿದರೆ, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ AI ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಮಾಣ ಹಾಗೂ ಅದರ ಸ್ಥಳೀಯ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಬಗ್ಗೆ ವಾಸ್ತವಾಧಾರಿತ ಚರ್ಚೆ ಅಗತ್ಯ ಎಂಬ ಅಭಿಪ್ರಾಯವೂ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಘಟನೆ AI ಕೇವಲ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ವಿಷಯವಲ್ಲ; ನೀರು, ವಿದ್ಯುತ್, ಪರಿಸರ ಮತ್ತು ಜನರ ಜೀವನದ ಮೇಲಿನ ಅದರ ಪರಿಣಾಮದ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬೇಕಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತಂದಿದೆ.