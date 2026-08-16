ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI), ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕುರಿತು ಮಹತ್ವದ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ.
ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ (Emerging Technologies) ಮೂಲಕ ಬಲಪಡಿಸುವ ಮತ್ತು ಜಾಗತಿಕ ಸವಾಲುಗಳಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ರೂಪಾಂತರಿಸುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮಹತ್ವದ ಸಮಾಲೋಚನೆ ಸಭೆ ನಡೆದಿದೆ. ಸಂಸದರಾದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ, ಅತುಲ್ ಗರ್ಗ್, ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ, ಸುಜೀತ್ ಕುಮಾರ್ ಮತ್ತು ಕೊಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಪ್ರಮುಖರು ಈ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಬಿಟಾಟ್ ಸೆಂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಈ ಸಭೆ ಆಯೋಜಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ನೇಷನ್ ಫಸ್ಟ್ ಪಾಲಿಸಿ ರಿಸರ್ಚ್ & ಚೇಂಜ್ (NFPRC) ಮತ್ತು PANJ ಫೌಂಡೇಶನ್ಗಳ ಜಂಟಿ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ‘ಭಾರತದ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು’ (Emerging Technologies to Strengthen India's Education Sector) ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಸದರ ಜೊತೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ತಜ್ಞರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ರಂಗದ ದಿಗ್ಗಜರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು.
ಅವಕಾಶಗಳ ಸಮಗ್ರ ಪರೀಕ್ಷೆ: ಆರ್ಟಿಫೀಶಿಯಲ್ ಇಂಟಲಿಜೆನ್ಸ್ (AI), ಡೇಟಾ ಅನಾಲಿಟಿಕ್ಸ್, ಹಾಗೂ ಡಿಜಿಟಲ್ ಕಲಿಕಾ ಉಪಕರಣಗಳು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ತರಬಹುದಾದ ಕ್ರಾಂತಿಕಾರಿ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು.
ಭವಿಷ್ಯನೋಟದ ದೃಷ್ಟಿಕೋನ: ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮಾನ ಮತ್ತು ಗುಣಮಟ್ಟದ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಆಧಾರಿತ ಶಿಕ್ಷಣ ದೊರೆಯುವಂತೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು.
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನೀತಿಗೆ ಪೂರಕ ಕೊಡುಗೆ: ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ದೊರೆತ ಪ್ರಮುಖ ಒಳನೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಶಿಫಾರಸುಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ನೀತಿ (NEP) ಹಾಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಜಾರಿಗೆ ಪೂರಕ ಪಾಲಿಸಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡುವುದು.
ಸಂಸದರಿಂದ ವಿಚಾರ ಮಂಡನೆ
ಈ ಸಮಾಲೋಚನಾ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಸಂಸದರು ಭಾಗವಹಿಸಿ ತಮ್ಮ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಅನುಭವ ಹಾಗೂ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು
ಸಂಸದ ಮನೀಶ್ ತಿವಾರಿ: ಡಿಜಿಟಲ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಳಕೆಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗೂ ತಲುಪುವಂತಾಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗೆ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸೈಬರ್ ಭದ್ರತೆಗೂ ಒತ್ತು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಅತುಲ್ ಗರ್ಗ್: ಉದಯೋನ್ಮುಖ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಭಾರತದ ತಳಮಟ್ಟದ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿ ವಹಿಸುವ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಒತ್ತಿಹೇಳಿದರು.
ಸಂಸದ ಕಾರ್ತಿ ಚಿದಂಬರಂ: ಜಾಗತಿಕ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ನಮ್ಮ ಪಠ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಾಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳಿಸುವ ಆವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಸಂಸದ ಸುಜೀತ್ ಕುಮಾರ್: ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಐ-ಚಾಲಿತ ಕಲಿಕಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳನ್ನು ತರುವ ಮೂಲಕ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಅಸಮಾನತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದರು.
ಸಂಸದ ಕೊಂಡ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ರೆಡ್ಡಿ: ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಕೈಗಾರಿಕಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಗತ್ಯತೆಗಳಿಗೆ (Industry-Academia bridge) ತಕ್ಕಂತೆ ಉದ್ಯೋಗ ಆಧಾರಿತ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಶಿಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಳವಡಿಸುವ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ವಿವರಿಸಿದರು.