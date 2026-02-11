ಮಿಲಿಟರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆ (MNS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಸರ್ಕಾರವು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಈ ಐತಿಹಾಸಿಕ ನಿರ್ಧಾರದಿಂದ, ಸೇನೆಯ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಂತೆ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಉದ್ಯೋಗ ಮೀಸಲಾತಿ ಲಭ್ಯವಾಗಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.11): ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಾನತೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ, ಸರ್ಕಾರವು ಮಿಲಿಟರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸೇವೆಯ (MNS) ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೂ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ಸ್ಥಾನಮಾನವನ್ನು ನೀಡಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಧರಿಸಿದ ಇತರ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವಾರು ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಇವರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೂ ಮಿಲಿಟರಿ ನರ್ಸಿಂಗ್ ಸರ್ವೀಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರ Ex-Servicemen ಸ್ಥಾನಮಾನ ನೀಡಿರಲಿಲ್ಲ. ಸೇನೆಯಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಮಾಡಿದ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಈ ಸ್ಥಾನಮಾನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿದ್ದರಿಂದ ಇದನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಅಸಮಾನತೆ ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗಿತ್ತು.
ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಚಿವಾಲಯವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ನೇಮಕಾತಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತಿದ್ದುಪಡಿ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ವಿಸ್ತರಿಸಿ MNS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲು ಔಪಚಾರಿಕ ಅಧಿಸೂಚನೆಯನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ. ಈ ಬದಲಾವಣೆಯೊಂದಿಗೆ, MNS ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಈಗ ಭೂಸೇನೆ, ನೌಕಾಪಡೆ ಮತ್ತು ವಾಯುಪಡೆಯ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯೊಂದಿಗೆ ಮರು ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಯೋಜನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದು.
ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಒಕ್ಕೂಟದ ಸೇವೆಗೆ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಮಿಲಿಟರಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ಹೈ ಆಲ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಪೋಸ್ಟಿಂಗ್ಗಳು ಮತ್ತು ನೌಕಾಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಹೊರತಾಗಿಯೂ, ನಿವೃತ್ತಿಯ ನಂತರ ಇತರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಕೆಲವು ಮೀಸಲಾತಿಗಳು ಮತ್ತು ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಡಿಲಿಕೆಗಳಿಂದ ಅವರನ್ನು ಹೊರಗಿಡಲಾಗಿತ್ತು.
ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನಗಳ ವಿಸ್ತರಣೆ
ತಿದ್ದುಪಡಿಯ ನಂತರ, ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಕೇಂದ್ರ ನಾಗರಿಕ ಸೇವೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಸರ್ಕಾರಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ಸೈನಿಕರ ವರ್ಗದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಮೀಸಲಾತಿಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ. ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸುವಾಗ ಅವರು ವಯಸ್ಸಿನ ಸಡಿಲಿಕೆಗೆ ಅರ್ಹರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರೀಯ ಸೈನಿಕ ಮಂಡಳಿಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಪುನರ್ವಸತಿ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸನ್ನದ್ಧತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ವಹಿಸಿದ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಗುರುತಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳಿದೆ. ಈ ಸೇರ್ಪಡೆಯು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನರ್ಸಿಂಗ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಕರ್ತವ್ಯಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಬಹುನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮನ್ನಣೆ
ಎಂಎನ್ಎಸ್ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸೇವೆಗಳ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಮಿಲಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮಾರ್ಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಕ್ರಮವನ್ನು ಮಿಲಿಟರಿ ಸೇವೆಯ ಲಿಂಗ-ತಟಸ್ಥ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಸಮಾನತೆಯ ಕಡೆಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿ ನೋಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಅಧಿಸೂಚನೆಯು ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಸಾವಿರಾರು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿರುವ ಮತ್ತು ನಿವೃತ್ತ MNS ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ನಾಗರಿಕ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗೆ ಪರಿವರ್ತನೆಗೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅವರು ಪರಿಷ್ಕೃತ ನಿಯಮಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.