ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MGNREGA) ಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ, 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತರಿ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ವಿಬಿ-ಜಿ RAM ಜಿ) ಮಸೂದೆ, 2025' ಎಂಬ ಹೊಸ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುತ್ತಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಡಿ.15): ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಖಾತರಿ ಕಾಯ್ದೆ (MGNREGA) ಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸ ಗ್ರಾಮೀಣ ಉದ್ಯೋಗ ಕಾನೂನನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಿದೆ. ಇದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತ ಚಳಿಗಾಲದ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. 'ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ- ಉದ್ಯೋಗ ಮತ್ತು ಜೀವನೋಪಾಯಕ್ಕಾಗಿ ಖಾತರಿ ಮಿಷನ್ (ಗ್ರಾಮೀಣ) (ವಿಬಿ-ಜಿ RAM ಜಿ) ಮಸೂದೆ, 2025' ಎಂಬ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಲೋಕಸಭಾ ಸಂಸದರಿಗೆ ವಿತರಿಸಲಾಯಿತು.
"ವಿಕಸಿತ ಭಾರತ 2047" ಎಂಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ ಹೊಸ ಚೌಕಟ್ಟನ್ನು ರಚಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೊಸ ಮಸೂದೆ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು 100 ರಿಂದ 125 ದಿನಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರ ವಿರೋಧಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಇದರ ನಡುವೆ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಸರ್ಕಾರದ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ವಿರೋಧಿಸಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಂಸದೆ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿಯವರ ಹೆಸರನ್ನು ಏಕೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಡಿಸೆಂಬರ್ 12 ರಂದು ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವ ಸಂಪುಟವು MNREGA ಯನ್ನು ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ (ಪೂಜ್ಯ ಬಾಪು ಗ್ರಾಮೀಣ ರೋಜ್ಗಾರ್ ಯೋಜನೆ) ಎಂದು ಮರುನಾಮಕರಣ ಮಾಡಿದೆ ಎಂಬ ಸುದ್ದಿ ಹೊರಬಿದ್ದಿತ್ತು. ಆದರೆ, ಸರ್ಕಾರಿ ಅಧಿಸೂಚನೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿರಲಿಲ್ಲ.
ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರ
ಮಸೂದೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾದ ಉದ್ದೇಶದ ಪ್ರಕಾರ, MGNREGA ಕಳೆದ 20 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ, ಆದರೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಸಾಮಾಜಿಕ-ಆರ್ಥಿಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ, ಅದನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುವುದು ಅವಶ್ಯಕ. ಹೊಸ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ, ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಇಚ್ಛಿಸುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಗ್ರಾಮೀಣ ಕುಟುಂಬವು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ 125 ದಿನಗಳ ಸಂಬಳದ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ. ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಹೊಂದಿದ ಭಾರತ 2047 ರ ದೃಷ್ಟಿಕೋನಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಹಳ್ಳಿಗಳ ಸಮಗ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವುದು ಇದರ ಗುರಿಯಾಗಿದೆ.
5 ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯಿರಿ..
ಪ್ರಶ್ನೆ: MGNREGA ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಎರಡೂ ಯೋಜನೆಗಳು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತವೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: MGNREGA ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಲಾಗುವುದು. ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು 2005 ರ MGNREGA ಕಾಯ್ದೆಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವಂತೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ನಂತರ, VBGRAMG ಮಾತ್ರ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಯಾವಾಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಜಾಬ್ ಕಾರ್ಡ್ಗಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?
ಉತ್ತರ: ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರಗೊಂಡು ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಗಳ ಅನುಮೋದನೆಯ ನಂತರ ಜಾರಿಗೆ ಬರಲಿದೆ. ಮಸೂದೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಕಾನೂನು ಜಾರಿಗೆ ಬಂದ ಆರು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ರಾಜ್ಯಗಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯಗಳು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿ/ಗುರುತಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಅದು ಡಿಜಿಟಲ್ ಮತ್ತು ಬಯೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಆಧಾರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ವೇತನ ದರಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಅವು ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿಯುತ್ತವೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಮಸೂದೆಯು ನಿಗದಿತ ವೇತನದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿಲ್ಲ. ಇದರರ್ಥ ಕೇಂದ್ರ ಮತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ವೇತನ ದರಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ, ಪ್ರಸ್ತುತ MGNREGA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಹಾಗೆಯೇ ಇದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ವೇತನ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಎಲ್ಲರಿಗೂ 125 ದಿನಗಳ ಉದ್ಯೋಗ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ ಅಥವಾ ಷರತ್ತುಗಳು ಇರುತ್ತವೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: 125 ದಿನಗಳ ಖಾತರಿಯ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುವುದು, ಆದರೆ ಕೆಲವು ಷರತ್ತುಗಳೊಂದಿಗೆ. ಕುಟುಂಬವು ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದವರಾಗಿರಬೇಕು, ವಯಸ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಕೌಶಲ್ಯರಹಿತ ಕಾರ್ಮಿಕರನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಸಿದ್ಧರಿರಬೇಕು ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರವು ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಕೆಲಸ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಅದು ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಲಭ್ಯವಿರುವುದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿನಂತಿಯ ಮೇರೆಗೆ ಮಾತ್ರ.
ಪ್ರಶ್ನೆ: ಬಿತ್ತನೆ/ಕೊಯ್ಲು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಸಿಗದಿದ್ದರೆ ಬಡ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ?
ಉತ್ತರ: ಈ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಾರ್ಮಿಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಮತ್ತು ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರಿಬ್ಬರಿಗೂ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವ ಅಧಿಕಾರ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದರರ್ಥ ಆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಮಿಕರು ಕೃಷಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಂತರ ನಿಯೋಜಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.