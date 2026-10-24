ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಐದು ವರ್ಷದ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿಯ ಐಕ್ಯೂ 141. ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ ಈ ಬಾಲಕ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿದ್ದಾನೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಮೆನ್ಸಾ ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಟೆಲ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದು, ಗಣಿತ, ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶದ ಬಗ್ಗೆ ಅಪಾರ ಆಸಕ್ತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಐದು ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳು ಆಟ, ಚಿತ್ರಕಲೆ ಮತ್ತು ಕಥೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಕೆನಡಾದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಮೂಲದ ಅರ್ಜುನ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಗಣಿತ, ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ, ಮಾನವ ದೇಹ ಮತ್ತು ತಳಿವಿಜ್ಞಾನದಂತಹ ಸಂಕೀರ್ಣ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲ ಹೊಂದಿದ್ದಾನೆ. ಈಗಾಗಲೇ 3,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಓದಿರುವ ಈ ಬಾಲಕನ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಮತ್ತು ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಗುಜರಾತ್ನ ವಡೋದರ ಮೂಲದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಸಂಶೋಧಕ ಡಾ. ವಿಶಾಲ್ ಪ್ರಜಾಪತಿ ಮತ್ತು ವಕೀಲೆಯಾಗಿರುವ ಮಹಿತಾ ಅವರ ಪುತ್ರ ಅರ್ಜುನ್, ಸುಮಾರು 18 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಓದಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದನು. ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷದವನಾಗಿದ್ದಾಗಲೇ ಆತನ ಐಕ್ಯೂ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶ 141 ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಧನೆಯ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಜಗತ್ತಿನ ಎರಡು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಉನ್ನತ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಾದ ಮೆನ್ಸಾ (Mensa) ಮತ್ತು ಇಂಟರ್ಟೆಲ್ (Intertel) ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿದ್ದಾನೆ.
ಐಕ್ಯೂ 141 ಎಂದರೇನು?
ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷ ಮತ್ತು ಹತ್ತು ತಿಂಗಳಾಗಿದ್ದಾಗ ಸ್ಟ್ಯಾನ್ಫೋರ್ಡ್–ಬಿನೆಟ್ (Stanford–Binet) ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರಲ್ಲಿ ಆತನ ಒಟ್ಟು ಐಕ್ಯೂ 141 ದಾಖಲಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಸುಮಾರು ಶೇ. 99.7ರಷ್ಟು ಜನರಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಫಲಿತಾಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಮೆನ್ಸಾ ಸಂಘಟನೆಯು ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶೇ. 2ರೊಳಗೆ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರಿಗೆ ಸದಸ್ಯತ್ವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ಟೆಲ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗ್ರ ಶೇ. 1ರೊಳಗಿನ ಫಲಿತಾಂಶವನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆ. ಇಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಸಂಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದಿರುವುದು ಅರ್ಜುನ್ನ ಸಾಧನೆಯ ವಿಶೇಷತೆಯಾಗಿದೆ.
ಪುಸ್ತಕಗಳೇ ಅರ್ಜುನ್ನ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚಿನ ಸ್ನೇಹಿತರು
ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಪುಸ್ತಕಗಳ ಮೇಲಿರುವ ಪ್ರೀತಿ ಅಪಾರ. ಗಣಿತ, ಖಗೋಳಶಾಸ್ತ್ರ, ಇತಿಹಾಸ, ಮಾನವ ದೇಹ, ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಗನಿರೋಧಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಓದಲು ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾನೆ. ಕಾರಿನಲ್ಲಿಯೂ ಎಂಟರಿಂದ ಹತ್ತು ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಆತನಿಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಬೇಸರವಾದರೆ ಓದಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಇರಬೇಕು ಎಂಬುದು ಆತನ ಆಸೆ.
ಅರ್ಜುನ್ಗೆ ಕೇವಲ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಿಂತ, ಒಂದು ವಿಷಯ ಏಕೆ ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅದು ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಆಸಕ್ತಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಅನಂತ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕಪ್ಪು ಕುಳಿಗಳು ಮತ್ತು ಮಾನವ ದೇಹದ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆತ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾನೆ.
ಪ್ರತಿಭೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಸಂತೋಷದ ಬಾಲ್ಯಕ್ಕೂ ಆದ್ಯತೆ
ಅರ್ಜುನ್ನ ಪೋಷಕರು ಆತನ ಕಲಿಕೆಗೆ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಓದು ಮತ್ತು ಸಾಧನೆಗಳಿಗಾಗಿ ಒತ್ತಡ ಹೇರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಗನಿಗೆ ತನ್ನ ಆಸಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಆಟವಾಡಲು, ಚಿತ್ರ ಬಿಡಿಸಲು, ಸಂಗೀತ ಆಸ್ವಾದಿಸಲು ಮತ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಸಮಯ ಕಳೆಯಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜುನ್ನ ಕಥೆ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಬೆಳೆಸಲು ಪುಸ್ತಕಗಳು, ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಐಕ್ಯೂ ಒಂದೇ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಕಲಿಯುವ ಆಸಕ್ತಿ, ಪರಿಶ್ರಮ, ಸಹಾನುಭೂತಿ ಮತ್ತು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಬೆಳೆಯುವ ಅವಕಾಶವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ.