Parents Tips: ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಪ್ರೀತಿ-ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಾಗ ಬೈಯುವ ಬದಲು ಇಷ್ಟು ಮಾಡಿ
ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ ಆಕರ್ಷಣೆಗೆ ಒಳಗಾಗಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಬಿಳುವುದು ಸಹಜ. ಆದರೆ ಪೋಷಕರು ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳದೆ , ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಅನುಮಾನ, ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಬದಲು ಸಮಾಧಾನ ಹೇಗೆ ನಿಭಾಯಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹೇಗೆ ತಿಳಿಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನುವ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಏನು ಮಾಡುವುದು?
ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾದಂತೆ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳಾಗುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮ. ಕಣ್ಮುಂದೆ ಆಡಿ ಬೆಳೆದ ಮಕ್ಕಳು ದೊಡ್ಡವರಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಅಂದರೆ ಹದಿಹರೆಯದ ವಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಅವರು ಯಾರ ಮೇಲಾದರೂ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗುವುದು ಸಹಜ. ಅದು ಸಹಪಾಠಿಯಾಗಿರಲಿ, ನೆರೆಹೊರೆಯಾಗಿರಲಿ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ನೇಹ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ.
ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರದಿರಿ
ಅದರಲ್ಲೂ ತನ್ನದೇ ಶಾಲೆಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿ ತನ್ನ ಸಹಪಾಠಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪೋಷಕರು ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡು ಬಾಲಕಿಗೆ ಬೈಯಲು ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರ ಎಂದರೆ ಹೆದರಿಕೆ, ಭಯ ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಾನಸಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ
ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಗದರುವ, ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವ ಬದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು, ಹರಿಹರೆಯದ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಅವರ ಅಧ್ಯಯನ, ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಮಗ\ ಮಗಳು ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಪೋಷಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು ಅಥವಾ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ. ಈ ವಿಷಯ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಒಮ್ಮೆಲೆ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ರೌದ್ರಾವತಾರ ತಾಳಿ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬೈಯುವುದು ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗಳು, ಅಥವಾ ಮಗನಿಗೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಬ್ಬರ ಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದಾಗ ಕೋಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ.
ಅವರು ಹೇಗೆ ಭಾವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅವರ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ, ಗೆಳೆತನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುವುದು, ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಟೀಕಿಸುವ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಡಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಅವರು ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಹರಿಹರಿಯದ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದ ಮಗುವಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಳುವದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದರೆ, 'ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಲವ್ವಂತೆ ಮಗನೇ ನಾಲ್ಕು ಬಿಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ನೆಗದುಬಿಳ್ಬೇಕು..' ಈ ರೀತಿ ಪೋಷಕರದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಬೆದರಿಕೆ. ಈ ರೀತಿ ಭಯ ಹುಟ್ಟಿಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಘಾಸಿಯಾಗಿ ಅದಿನ್ನೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತೆ. ಈಗಾಗಿ ಕೋಪದ ಬದಲು ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮುಜುಗರವಂತೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಡಿ.'ಈ ವಯಸ್ಸಿಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಆಕರ್ಷಣೆ ಕಣೋ' ಆದರೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಈ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದಬೇಕು. ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಬೇಕು,ಒಳ್ಳೆಯ ಶಿಕ್ಷಣ, ಉದ್ಯೋಗದ ಯೋಚಿಸಬೇಕು ಅಂತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಹೇಬೇಕು.
ಓದುವ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಲವ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಭವಿಷ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿದಿಯಾ? ಅಂತಾ ಸಮಾಧಾನವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸಬೇಕು. ಓದುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಲವ್ನಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದರೆ ಜೀವನ ಹೇಗೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಅಂತಾ ಯಾವುದಾದರೂ ಒಂದು ನಿದರ್ಶನ, ಕತೆ, ಸಿನಿಮಾಗಳ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ನೀಡಿ ವಿವರಿಸಿ ಹೇಳಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಖಂಡಿತಾ ಪೋಷಕರ ಹೇಳುವ ಮಾತು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.
ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಕಲಿಸಬೇಕು
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತಿಗಳಿರಬೇಕು ಅದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಬೇಕು. ಸ್ನೇಹ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಗೌರವ, ನಂಬಿಕೆ, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಿತಿಗಳ ಮಹತ್ವದ ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕು. ಯಾವುದೇ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರ ಸ್ವಂತ ಇಚ್ಛೆ ಅಥವಾ ಇತರರ ಒಪ್ಪಿಗೆಯನ್ನು ಗೌರವಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ವಿವರಿಸಿ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲು, ವೈಯಕ್ತಿಕ ಮಾಹಿತಿ ತಿಳಿಯಲು ಅಥವಾ ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡದ ಯಾವುದನ್ನಾದರೂ ಮಾಡಲು ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಒತ್ತಾಯಿಸುವುದು ಸರಿಯಲ್ಲ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಯಾರಾದರೂ ಹೀಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಿದರೂ, ಬೆದರಿಸಿದರೆ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮೇಲ್ ಮಾಡಿದರೆ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ಮಾತನಾಡಲು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು.
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಗು ಯಾರನ್ನೋ ನೋಡಿ ಆಕರ್ಷಿತರಾದರೆ. ದಿನವಿಡೀ ಅವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದರೆ ಅದು ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಸ್ಟಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತೆ. ನಿದ್ರೆ ಡೈಲಿ ರೂಟಿನ್ ತಪ್ಪುತ್ತೆ.
ಇಂಥ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಎದುರಾದಾಗ ಪೋಷಕರು ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇರಲಿ, ಅದರ್ಥ ನಿರ್ಬಂಧ ಹೇರುವುದಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ ಮಗುವಿನೊಂದಿಗೆ ಇರಿ. ಅಧ್ಯಯನದ ಜೊತೆಗೆ, ಕ್ರೀಡೆ, ಸಂಗೀತ, ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಅವರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಸಮಯ ಹೊಂದಿಸಿ. ಅಲ್ಲದೆ, ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಗೀಳು ಹಚ್ಚಿಕೊಳ್ಳದಂತೆ ಪೋಷಕರು ಎಚ್ಚರವಹಿಸಿ.
ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಬೇಡಿ
ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಾತನ್ನೂ ಅನುಮಾನಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳುವುದಾಗಲಿ ಅಥವಾ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಫೋನ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಗು ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ನಡುವಿನ ಅಂತರ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗುತ್ತ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಕಾಳಜಿ ಇದ್ದರೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಿ, ಕುಟುಂಬದ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮಗು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಅಸಮಾಧಾನಗೊಂಡಿದ್ದರೆ, ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಅವರ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಿರಿ.
ಪೋಷಕರ ಕೆಲಸ ಮಕ್ಕಳ ಭಾವನೆ ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದಲ್ಲ
ತೀರ್ಮಾನ: ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಇಷ್ಟಪಡುವುದು ಕೆಟ್ಟ ವರ್ತನೆ ಅಲ್ಲ. ಪೋಷಕರ ಕೆಲಸವೆಂದರೆ ಮಗುವಿನ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಗ್ರಹಿಸುವುದು ಅಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ತಿಳುವಳಿಕೆ, ಗೌರವ ಮತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು. ಪ್ರೀತಿಯ ಮತ್ತು ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳು ಮಗುವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
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