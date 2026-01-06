ಒಎನ್ಜಿಸಿ ತೈಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯದ ವೇಳೆ ಭಾರಿ ಸ್ಪೋಟ ಸಂಭವಿಸಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತೈಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಬಾನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಏಳುತ್ತಿದ್ದು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕಾ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಒಎನ್ಜಿಸಿ ತೈಲ ಬಾವಿಗೆ ಬೆಂಕಿ ಬಿದ್ದ ಪರಿಣಾಮ ತೈಲ ಬಾವಿಯಿಂದ ಬಾನ್ನೆತ್ತರಕ್ಕೆ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏಳುತ್ತಿದ್ದು, ಬೆಂಕಿ ಧಗಧಗಿಸುತ್ತಿದೆ. ಬೆಂಕಿಯ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ತೈಲ ಘಟಕದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಸಿಸುವ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಆಂಧ್ರಪ್ರದೇಶದ ಕೋನಾಸೀಮಾ ಜಿಲ್ಲೆಯ ರಾಜೊಲೆ ಪ್ರದೇಶದ ಇರುಸುಮಂದ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿರುವ ಒಎನ್ಜಿಸಿ ತೈಲ ಘಟಕದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಿಪೇರಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದ ವೇಳೆ ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ.
ತೈಲ ಬಾವಿ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ ವರ್ಕ್ಓವರ್ ರಿಗ್ ಬಳಸಿ ದುರಸ್ತಿ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ. ದುರಸ್ತಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ, ಪ್ರಬಲವಾದ ಸ್ಪೋಟದೊಂದಿಗೆ ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಅನಿಲ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗಿ ಅದು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಹಾರಿದೆ. ಈ ಲೀಕ್ ಆದ ಗ್ಯಾಸ್ನಿಂದ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ತೀವ್ರಗೊಂಡ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲೂ ವಾಸ ಮಾಡುವ ಗ್ರಾಮದ ಜನರನ್ನು ಬೇರೆ ಸುರಕ್ಷಿತ ಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಂಕಿ ಹಾಗೂ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಇರುಸುಮಂಡ ಮತ್ತು ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾದ ಮಂಜಿನಂತೆ ಅನಿಲ ಮತ್ತು ಹೊಗೆಯ ದಟ್ಟ ಮೋಡಗಳು ಹರಡಿವೆ ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ತೈಲ ಬಾವಿಯ ಮರು ಕೊರೆಯುವ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು, ಕಚ್ಚಾ ತೈಲ ಮತ್ತು ಅನಿಲ ಇದ್ದಕ್ಕಿದ್ದಂತೆ ಬಲವಾಗಿ ಹೊರಬಂದು ಈ ದುರಂತ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆ ಗಂಭೀರ ಸುರಕ್ಷತಾ ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. 100 ಅಡಿಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಜ್ವಾಲೆಗಳು ಏರುತ್ತಿದ್ದು, ರಜೋಲ್ ಪಟ್ಟಣದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ದಟ್ಟವಾದ ಕಪ್ಪು ಹೊಗೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ.
ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮತ್ತು ಅದು ಹರಡದಂತೆ ತಡೆಯಲು ಅಗ್ನಿಶಾಮಕ ದಳದ ತಂಡಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಶ್ರಮಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಾವಿಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಂಪಾಗಿಸಲು ಮತ್ತು ಹತ್ತಿರದ ತೆಂಗಿನ ತೋಟಗಳು ಮತ್ತು ಜಲಚರ ಸಾಕಣೆ ಕೊಳಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಬಾವಿಯ ಸುತ್ತಲೂ ನೀರಿನ ಛತ್ರಿ ರಚಿಸಲು ನರಸಪುರಂನಿಂದ ತರಲಾದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡದ ನೀರಿನ ಪೈಪ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ದೆಹಲಿಯಿಂದ ವಿಶೇಷ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗಾಗಿ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ತರಲು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಜ್ಞರನ್ನು ಸಹ ಸಂಪರ್ಕಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಅನಿಲ ಸೋರಿಕೆಯನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಲು ಕನಿಷ್ಠ 24 ಗಂಟೆಗಳು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮಾಲಿಕಿಪುರಂ ಮಂಡಲದ ಇರುಸುಮಂಡ ಗ್ರಾಮದ ಸುತ್ತಲೂ ಹಲವಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ದೂರ ಅನಿಲ ಹರಡಿದ್ದು, ಸ್ಥಳದಿಂದ ಜನರನ್ನು ಸ್ಥಳಾಂತರಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕಚ್ಚಾ ತೈಲದ ಬಲವಾದ ವಾಸನೆಯು ಆ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ತುಂಬಿದೆ. ಅನಿಲ ನಿಕ್ಷೇಪಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಖಾಲಿಯಾದ ನಂತರವೇ ಬೆಂಕಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಂಕಿ ದುರಂತದಿಂದ ಒಎನ್ಜಿಸಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ನಷ್ಟವಾಗಲಿದೆ.