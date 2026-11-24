ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ. 85 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಗೆ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ನ.24): ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸುವಂತಿಲ್ಲ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ: ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತು ಅನುಚಿತ ವರ್ತನೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, 85 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯ ಸ್ವಯಾರ್ಜಿತ ಮನೆಯನ್ನು ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳಲ್ಲಿ ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಅವರ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಗೆ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ನಿರ್ದೇಶಿಸಿದೆ. ವೃದ್ಧ ತಂದೆಯು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದೆ ಎಂದು ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ 'ಪ್ರೆಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ' (PTI) ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಾದ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಯನ್ನು ಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಹಾಕಲು (Eviction) ಹಾಗೂ ಜೀವನಾಂಶಕ್ಕಾಗಿ (Maintenance) ಕೋರಿ 'ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಪೋಷಣೆ ಮತ್ತು ಕಲ್ಯಾಣ ಕಾಯ್ದೆ, 2007' (Maintenance and Welfare of Parents and Senior Citizens Act, 2007) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ (District Magistrate) ಅವರ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದರು.
ಆದರೆ, ದೌರ್ಜನ್ಯ ಮತ್ತು ಕಿರುಕುಳದ ಆರೋಪಗಳು ಸಾಬೀತಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ದೂರನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ವಿವಾದವನ್ನು (Business dispute) ಬಗೆಹರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾನೂನನ್ನು ದುರುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದೂ ಮ್ಯಾಜಿಸ್ಟ್ರೇಟ್ ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದರು.
85ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯಿಂದ ಬದುಕಲು ಅವರು ಅರ್ಹರು
ಈ ಆದೇಶವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿ ಸಲ್ಲಿಸಲಾದ ಅರ್ಜಿಯ ವಿಚಾರಣೆ ನಡೆಸಿದ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಅಮಿತ್ ಮಹಾಜನ್ ಅವರು ನವೆಂಬರ್ 20ರಂದು ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಇಚ್ಛೆಗೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯನ್ನು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಅದರಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು 2022ರಿಂದ 1 ಮತ್ತು 2ನೇ ಪ್ರತಿವಾದಿಗಳ (ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆ) ವಿರುದ್ಧ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುವಷ್ಟು ಮತ್ತು ಈ ನ್ಯಾಯಾಲಯದ ಆದೇಶದಡಿ ಪೊಲೀಸ್ ರಕ್ಷಣೆ ಕೋರುವಷ್ಟು ಸಂಬಂಧಗಳು ಹದಗೆಟ್ಟಿರುವಾಗ ಇದು ಖಂಡಿತಾ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. 85 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ, ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಅರ್ಜಿದಾರರ ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ವ್ಯಾಪಾರ ವಿವಾದವು, ತಂದೆಯ ಆರೋಪಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆಯನ್ನು ಅನುಮಾನಿಸಲು ಅಥವಾ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರ ಕಾನೂನಿನ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ನಿರಾಕರಿಸಲು ಕಾರಣವಾಗಬಾರದು ಎಂದು ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಮಹಾಜನ್ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಮನೆಯೊಳಗಿನ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೆ ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ: ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಮಹತ್ವದ ಅವಲೋಕನ
ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ಆಗುವ ಕಿರುಕುಳವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮನೆಯ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆಯೇ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ, ಅದನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರು ಅವಲೋಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಮನೆ ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಸುವ ಆದೇಶ ಹೊರಡಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅರ್ಜಿದಾರರು ತಮಗಾದ ಕಿರುಕುಳವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟ ಮತ್ತು ಮನವೊಲಿಸುವ ಸಾಕ್ಷ್ಯಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಕಾನೂನು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದೆ.
ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಯಿಂದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಹೊರಹಾಕಲು ಕೋರುವ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಅವರಿಂದ ತಮಗೆ ದೌರ್ಜನ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ತಾವು ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮತ್ತು ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ಬದುಕಲು ತಮ್ಮ ಆಸ್ತಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಿದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ದೆಹಲಿ ಹೈಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
2020ರಲ್ಲಿ ಪತ್ನಿ ನಿಧನದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಾದ ಕಿರುಕುಳ; ಪೊಲೀಸ್ ನೆರವಿಗೆ ಆದೇಶ
2008ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕಿರಿಯ ಮಗನ ಮದುವೆಯಾದ ನಂತರ, ಹಿರಿಯ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಗೆ ಬೇರೆ ಮನೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವಂತೆ ತಾವು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾಗಿ ಅರ್ಜಿದಾರರು ದೂರಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಅವರು ಮನೆ ಬಿಡಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದ್ದಲ್ಲದೆ, ತಮ್ಮೊಂದಿಗಿನ ವರ್ತನೆಯೂ ಹದಗೆಟ್ಟಿತು ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದನ್ನೂ ನಿಲ್ಲಿಸಿದರು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದರು. ಅಲ್ಲದೆ, 2020ರಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಪತ್ನಿ ನಿಧನರಾದ ನಂತರ ಕಿರುಕುಳ ಮತ್ತಷ್ಟು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿತು ಎಂದೂ ನ್ಯಾಯಾಲಯಕ್ಕೆ ವಿವರಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ, ಕಿರುಕುಳದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಆರೋಪವನ್ನೂ ಸ್ವತಂತ್ರವಾಗಿ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುವುದರ ಮೇಲೆ 85 ವರ್ಷದ ವೃದ್ಧರ ಶಾಂತಿಯುತ ಬದುಕಿನ ಹಕ್ಕು ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟ ಹೈಕೋರ್ಟ್, ನಾಲ್ಕು ವಾರಗಳ ಒಳಗಾಗಿ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡುವಂತೆ ಮಗ ಮತ್ತು ಸೊಸೆಗೆ ಆದೇಶಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಆದೇಶ ಪಾಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಜಿದಾರರಿಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಅಗತ್ಯ ನೆರವು ನೀಡುವಂತೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಪೊಲೀಸ್ ಠಾಣಾಧಿಕಾರಿಗೆ (SHO) ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.