07:56 AM (IST) Sep 30

India Latest News Live 30 September 2026 400 ರೂ. ವಸ್ತು ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ 199 ರೂ.ಗೆ! ತಿಂಗಳ ಕೊನೆ ಶಾಪಿಂಗ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಗ್‌ ಆಫರ್

ಡಿಮಾರ್ಟ್‌ನಲ್ಲಿ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ 400 ರಿಂದ 500 ರೂ. ಬೆಲೆಬಾಳುವ ಕೆಲವು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೇವಲ 199 ರೂ.ಗೆ ಲಭ್ಯವಿವೆ. ಗ್ರಾಹಕರು ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿ, ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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06:54 AM (IST) Sep 30

India Latest News Live 30 September 2026 ತೆರಿಗೆ ತಪ್ಪಿಸಲು ಗುಜರಾತಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣಾ ದೇಣಿಗೆಯ ದಂಧೆ; ಬರೋಬ್ಬರಿ ₹680 ಕೋಟಿ ಹಣ

ಗುಜರಾತ್‌ನಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆಗೆ ಸ್ಪರ್ಧಿಸದ ನಕಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ 680 ಕೋಟಿ ರೂ. ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿ, 200 ಕೋಟಿ ರೂ. ತೆರಿಗೆ ವಂಚಿಸಿರುವ ಬೃಹತ್ ದಂಧೆ ಸಿಐಡಿ ತನಿಖೆಯಿಂದ ಬಯಲಾಗಿದೆ. ತೆರಿಗೆ ವಿನಾಯಿತಿ ಪಡೆಯಲು ಕಂಪನಿಗಳು ಈ ನಕಲಿ ಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ಹಣ ನೀಡಿ, ಬಳಿಕ 'ಅಂಗಾಡಿಯಾ' ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೂಲಕ ಅದೇ ಹಣವನ್ನು ವಾಪಸ್ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದವು.
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