ನವದೆಹಲಿ (ಸೆ.3): ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಪ್ರಧಾನಿ ಜವಾಹರಲಾಲ್ ನೆಹರು ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಲುಟೇನ್ಸ್ ದೆಹಲಿಯ ಹೃದಯಭಾಗದಲ್ಲಿರುವ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಬಂಗಲೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 1,100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ವ್ಯವಹಾರದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಈಗ ಮೋತಿಲಾಲ್ ನೆಹರು ಮಾರ್ಗ ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ 17 ಯಾರ್ಕ್ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿರುವ ಈ ಆಸ್ತಿ, ರಾಜಧಾನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ವಿಳಾಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. FPJ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೊದಲಿಗೆ 1400 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಈ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಿಗದಿ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಮಾತುಕತೆಗ ಬಳಿಕ 1100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
3.7 ಎಕರೆ ವಿಸ್ತೀರ್ಣದ ಬಂಗಲೆ
ಈ ಪಾರಂಪರಿಕ ಬಂಗಲೆಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಾಲೀಕರು ರಾಜಕುಮಾರಿ ಕಕ್ಕರ್ ಮತ್ತು ಬೀನಾ ರಾಣಿ, ಅವರು ರಾಜಸ್ಥಾನಿ ರಾಜಮನೆತನದ ಸದಸ್ಯರು ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಎಸ್ಟೇಟ್ 14,973 ಚದರ ಮೀಟರ್ (ಸುಮಾರು 3.7 ಎಕರೆ) ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು 24,000 ಚದರ ಅಡಿ ವಿಸ್ತೀರ್ಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಖರೀದಿದಾರರ ಗುರುತು ಗೌಪ್ಯವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಆದರೆ ಬ್ರೇವರೇಜ್ ವಲಯದ ಪ್ರಮುಖ ಭಾರತೀಯ ಕೈಗಾರಿಕೋದ್ಯಮಿ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಸ್ವಾಧೀನ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಅಂತಿಮ ಹಂತದಲ್ಲಿದೆ. ಉನ್ನತ ಕಾನೂನು ಸಂಸ್ಥೆಯು ಆಸ್ತಿಯ ಕಾನೂನುಬದ್ಧ ಶೀರ್ಷಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸೂಕ್ತ ಪರಿಶೀಲನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ.
ಕಾರ್ಯವಿಧಾನದ ಹಂತದಲ್ಲಿ, ಕಾನೂನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಗಳು ತಮ್ಮ ಕಕ್ಷಿದಾರರ ಪರವಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸೂಚನೆಯನ್ನು ನೀಡಿದರು. ಆಸ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಕ್ಕು ಹೊಂದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷಗಳು ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ನೋಟಿಸ್ನಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಲಾಗಿದೆ, ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಹಕ್ಕುಗಳು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿಲ್ಲ ಎಂದು ಭಾವಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಲುಟೇನ್ಸ್ ಬಂಗಲೆ ವಲಯದಲ್ಲಿದೆ 3 ಸಾವಿರ ಬಂಗಲೆಗಳು
ಈ ಬಂಗಲೆಯ ಮಹತ್ವವು ನೆಹರೂ ಅವರ ಮೊದಲ ಅಧಿಕೃತ ನಿವಾಸವಾಗಿದ್ದ ಅದರ ಆಳವಾದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಪರಂಪರೆ ಮತ್ತು ಲುಟೇನ್ಸ್ ಬಂಗಲೆ ವಲಯ (LBZ) ದಲ್ಲಿ ಅದರ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಬಂದಿದೆ. 20 ನೇ ಶತಮಾನದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ವಾಸ್ತುಶಿಲ್ಪಿ ಎಡ್ವಿನ್ ಲುಟೇನ್ಸ್ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಿದ ಈ 28 ಚದರ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪ್ರದೇಶವು ರಾಜಧಾನಿಯ ಅತ್ಯಂತ ವಿಶೇಷ ಮತ್ತು ದುಬಾರಿ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿದೆ.
LBZ ನಲ್ಲಿರುವ ಸುಮಾರು 3,000 ಬಂಗಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವು ಮಂತ್ರಿಗಳು ಮತ್ತು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಂಜೂರು ಮಾಡಲಾದ ನಿವಾಸಗಳಾಗಿದ್ದರೆ, ಅಂದಾಜು 600 ಖಾಸಗಿಯವರ ಕೈಯಲ್ಲಿವೆ, ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ರಾಜವಂಶಗಳು ಇದನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಇದರ ವಿಐಪಿ ಸ್ಥಳ, ಅಗಾಧವಾದ ನಿವೇಶನದ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಸಾಟಿಯಿಲ್ಲದ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೌಲ್ಯದ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಈ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಆಯ್ದ ಕೆಲವು ಬಿಲಿಯನೇರ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಆಸ್ತಿ ಎನಿಸಿದೆ.