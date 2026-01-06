Lalu Yadav’s Grandson Joins Singapore Military; Rohini Acharya Shares Post ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಕಡ್ಡಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಟ್ಟು ಅವರು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಜ.6): ಆರ್ಜೆಡಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಯಾದವ್ ಅವರ ಪುತ್ರಿ ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಬೇಸಿಕ್ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಪೋಸ್ಟ್ ಹಂಚಿಕೊಂಡ ತಕ್ಷಣವೇ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. "ಇಂದು ನನ್ನ ಹೃದಯ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಪದವಿ ಪೂರ್ವ ಶಿಕ್ಷಣ ಮುಗಿಸಿದ ನಂತರ, ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಮಗ ಆದಿತ್ಯ ಕೇವಲ 18 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದಾನೆ" ಎಂದು ಅವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ತನ್ನ ಮಗನನ್ನು ಉದ್ದೇಶಿಸಿ ಅವರು, "ಆದಿತ್ಯ, ನೀನು ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಮತ್ತು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧ. ಹೋಗಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡು. ಯಾವಾಗಲೂ ನೆನಪಿಡು, ಯೋಧರು ಜೀವನದ ಕಠಿಣ ಯುದ್ಧಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಲು ರೂಪಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಯಾವಾಗಲೂ ನಿನ್ನೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ರೋಹಿಣಿ ಆಚಾರ್ಯ ಅವರು ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಹಲವಾರು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಸಿಂಗಾಪುರದ ಕಾನೂನಿನ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ಲಾ ಪುರುಷ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಗಳು 18 ವರ್ಷ ತುಂಬಿದ ನಂತರ ಕಡ್ಡಾಯ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬೇಕು. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರಿನ ಖಾಯಂ ನಿವಾಸಿಯಾಗಿ, ಆದಿತ್ಯ ಸಿಂಗಾಪುರ ಸಶಸ್ತ್ರ ಪಡೆಗಳಲ್ಲಿ (SAF) ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಿಂಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಸೇನಾ ಸೇವೆ ಕಡ್ಡಾಯ
ಆದಿತ್ಯ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮೂಲಭೂತ ಮಿಲಿಟರಿ ತರಬೇತಿ (BMT) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸೇವೆಯ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿದ್ದು, ಶಿಸ್ತು, ದೈಹಿಕ ಸದೃಢತೆ, ತಂಡದ ಕೆಲಸ ಮತ್ತು ನಾಯಕತ್ವವನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಇದನ್ನು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. BMT ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಿದ ನಂತರ, ಸೈನ್ಯ, ನೌಕಾಪಡೆ, ವಾಯುಪಡೆ ಅಥವಾ ಯುದ್ಧೇತರ ಬೆಂಬಲ ಘಟಕಗಳಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ, ಶ್ರೇಣಿಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ 40 ಅಥವಾ 50 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನವರೆಗೆ ಮೀಸಲು ಕರ್ತವ್ಯಗಳು ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತವೆ.
ತರಬೇತಿಯು ಮಿಲಿಟರಿ ಸ್ವರೂಪದ್ದಾಗಿದ್ದರೂ, ಇದು ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಅಥವಾ ವಿಶೇಷ ಸೇರ್ಪಡೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕಡ್ಡಾಯ ಸೇನಾಸೇವೆಯಾಗಿದೆ. ಸಿಂಗಾಪುರವು ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆಗೆ ಕಠಿಣ ದಂಡಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಈ ಅವಶ್ಯಕತೆಯು ಎಲ್ಲಾ ಅರ್ಹ ನಿವಾಸಿಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ.