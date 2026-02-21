ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸುವ ಕೇವಲ 18 ದಿನಗಳ ಮೊದಲು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ಆತುರದಿಂದ ಸಹಿ ಹಾಕಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ.
ಶುಕ್ರವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಪ ಮಾಡಿದೆ. ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ನೀತಿಯನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ 'ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದ'ಕ್ಕೆ ತರಾತುರಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ದೂರಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಪವನ್ ಖೇರಾ, ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ಸರ್ಕಾರ ನಿಭಾಯಿಸಿದ ರೀತಿಯನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಧಾನಿ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ 'ತಡರಾತ್ರಿ ಕರೆ' ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ ಎಂದು ಅವರು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ.
'ಆತುರಗಾರನಿಗೆ ಬುದ್ಧಿ ಮಟ್ಟ. ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಕೇವಲ 18 ದಿನ ಕಾದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈ ರೀತಿಯ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಖೇರಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವು ಅಮೆರಿಕದೊಂದಿಗೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ನೀಡಿತ್ತು. ಇದರ ಅನ್ವಯ, ಭಾರತೀಯ ರಫ್ತುಗಳ ಮೇಲಿನ ಸುಂಕವನ್ನು 50% ರಿಂದ 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು.
ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶ ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನ ಈ ತೀರ್ಪು, ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತ ಎರಡಕ್ಕೂ ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ರಾಜತಾಂತ್ರಿಕ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿದೆ.
'ಅಮೆರಿಕದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಭಾರತ ಕೇವಲ 18 ದಿನ ಕಾದಿದ್ದರೆ, ನಾವು ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ, ಭಾರತ ವಿರೋಧಿ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಫೆಬ್ರವರಿ 2 ರಂದು ಮೋದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ಗೆ ಆ ತಡರಾತ್ರಿ ಕರೆ ಮಾಡಿದ್ದೇಕೆ? ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಬರುವವರೆಗೂ ಕಾಯುವ ನಮ್ಮ ಆರಂಭಿಕ ತಂತ್ರವನ್ನು ಭಾರತ ಯಾಕೆ ಕೈಬಿಟ್ಟಿತು? ಜನರಲ್ ಮನೋಜ್ ಮುಕುಂದ್ ನರವಾಣೆ ಅವರ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವಿಕೆಯೇ ಕಾರಣವೇ? ಜೆಫ್ರಿ ಎಪ್ಸ್ಟೀನ್ ಫೈಲ್ಗಳ ನೆರಳೇ? ಅಥವಾ ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ವಿರುದ್ಧದ ಅಮೆರಿಕದ ಕ್ರಿಮಿನಲ್ ಕೇಸ್ ಕಾರಣವೇ? ಅಥವಾ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಕಾರಣವೇ? ಇಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಹೇಳಿದ್ದು ನಿಜವಾಗಿದೆ: ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಪವನ್ ಖೇರಾ 'X' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪು ಮತ್ತು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು
ಈಗಾಗಲೇ ಟ್ರಂಪ್, ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ಮತ್ತು ಸೆಕ್ಷನ್ 232 ಹಾಗೂ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್, 'ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ' (IEEPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಧಿಸಲಾಗಿದ್ದ 'ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು' (ಭಾರತಕ್ಕೆ 50% ತಲುಪಿತ್ತು) ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು IEEPA ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ.
ಆದರೆ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಟ್ರಂಪ್ ತಮ್ಮ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಲು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೇರೆ ಕಾನೂನುಗಳ ಮೊರೆ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ: ಸೆಕ್ಷನ್ 122 (ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974) ಪ್ರಕಾರ, ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲು 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಬಹುದು. ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಈ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಸೆಕ್ಷನ್ 232 (ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆಕ್ಟ್, 1962) ಅನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ (ಈಗಾಗಲೇ ಉಕ್ಕು/ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂಗೆ ಅನ್ವಯ). ಹಾಗೆಯೇ, ಸೆಕ್ಷನ್ 301 (ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974) ಅನ್ನು 'ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು' ಶಿಕ್ಷಿಸಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 50% ತುರ್ತು ಸುಂಕವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ್ದರೂ, ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯ ಹೊಸ 10% ಸುಂಕವು ಅಲ್ಪಾವಧಿಗೆ ಕಾನೂನುಬದ್ಧವಾಗಿ ಪ್ರಬಲವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇದು ಕೇವಲ 150 ದಿನಗಳ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ. ಅಮೆರಿಕವು ಒಪ್ಪಿಗೆಯಾದ 18% ನಂತಹ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಭಾರತವು ಅನ್ಯಾಯದ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚಿನ ಕಾನೂನು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದ್ದು, ತನಿಖೆಗೆ ತಿಂಗಳುಗಳೇ ಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳ ಅನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಣದೀಪ್ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ, ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಅಮೆರಿಕ ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿರುವ ಹೊಸ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳ ಸಮರ್ಥನೀಯತೆ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯವನ್ನು ಪ್ರಶ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಂದು ಅವರು ಕರೆದ ಭಾರತ-ಅಮೆರಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಮರುಪರಿಶೀಲಿಸುವಂತೆ ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ, ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಅವರು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA), 1977ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧ್ಯಕ್ಷೀಯ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿದ ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರು ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 122, ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆಕ್ಟ್, 1962ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 232, ಮತ್ತು ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಘೋಷಿಸಿದ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಸರಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳೆಂದರೆ - ಈ ಸುಂಕಗಳು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸಮರ್ಥನೀಯವೇ? ಈ ಸುಂಕ ನಿಬಂಧನೆಗಳನ್ನು ಭಾರತಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಬಹುದೇ? ರೈತರು, ಸಣ್ಣ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಮ ಉದ್ಯಮಗಳು, ಇಂಧನ ಮತ್ತು ಡೇಟಾ ತಜ್ಞರು, ಮತ್ತು ಅರ್ಥಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸುತ್ತಿರುವ ಈ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳು ಇನ್ನೂ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆಯೇ? ನೇರವಾಗಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪ್ರಶ್ನೆ - ಮೋದಿ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ಈ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಅಮೆರಿಕ-ಭಾರತ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದಿಂದ ಹೊರಬರುವ ಧೈರ್ಯವನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಮೂರು ರೀತಿಯ ಸುಂಕಗಳ ಸರಳ ಪರಿಶೀಲನೆಯು ಅವು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅನ್ವಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಅವರು 'X' ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಸುಂಕ ಕ್ರಮಗಳ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ
ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 122, ಕೇವಲ 150 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಗೆ 10 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಅಧಿಕೃತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಮುಂದುವರಿಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಮೋದನೆಯನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆಕ್ಟ್, 1962ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 232 ಅನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ, ಈ ನಿಬಂಧನೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಮಾತ್ರ ವಿಧಿಸಬಹುದು ಮತ್ತು ಇದಕ್ಕೆ 270 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ಅಗತ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಫ್ತಾಗುವ ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಪ್ರತಿಪಾದಿಸಿದರು.
ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆಯು ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಪ್ರಸ್ತುತ ವ್ಯಾಪಾರ ಸಂಬಂಧದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
"ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸೋಣ: 1. ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 122, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಮಾತ್ರ 10% ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅಧಿಕಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ, ನಂತರ ಅದನ್ನು ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಸ್ತರಿಸಬೇಕು. ಇದು ಹೆಚ್ಚೆಂದರೆ ಒಂದು ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಕ್ರಮ. ಅಮೆರಿಕ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇದನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆಯೇ? 2. ಟ್ರೇಡ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾನ್ಶನ್ ಆಕ್ಟ್, 1962ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 232, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ವಿದೇಶಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಮೇಲೆ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ಪನ್ನದ ಆಮದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಎಂದು 270 ದಿನಗಳೊಳಗೆ ಅಮೆರಿಕ ವಾಣಿಜ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಸಮಗ್ರ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ, ಆ ಸಂಶೋಧನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸಬೇಕು. ಭಾರತದಿಂದ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ (ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು) ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಯಾವುದೇ ರಫ್ತುಗಳು ಅಮೆರಿಕ ಅಥವಾ ಅದರ ನಾಗರಿಕರಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯದ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. 3. ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್, 1974ರ ಸೆಕ್ಷನ್ 301, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ದೇಶವು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಉಲ್ಲಂಘಿಸಿದೆ ಅಥವಾ ಅನ್ಯಾಯದ ಅಥವಾ ಅವಿವೇಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿದೆ ಎಂದು ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿ ತೀರ್ಮಾನಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಸುಂಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಮೇಲ್ನೋಟಕ್ಕೆ, ಭಾರತಕ್ಕೆ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ಷರತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಸರಕುಗಳ ರಫ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಮೆರಿಕ ಅಂತಹ ಯಾವುದೇ ತನಿಖೆ ನಡೆಸಿಲ್ಲ. ಸರಳ ಅಂಶವೆಂದರೆ - ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಈಗ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸುತ್ತದೆಯೇ? ಎಂದು ಸುರ್ಜೇವಾಲಾ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
10% ಸುಂಕವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ ಶ್ವೇತಭವನ
ಈ ಮಧ್ಯೆ, ಅಮೆರಿಕವು 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸಿದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತವು ತನ್ನ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದದ ಭಾಗವಾಗಿ ಈ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು, ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುವವರೆಗೆ ಈ ಹೊಸ ಸುಂಕವು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತವು 10 ಪ್ರತಿಶತ ಸುಂಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕೇ ಮತ್ತು ಅವು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಹಿಂದಿನ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸುತ್ತವೆಯೇ ಎಂದು ಕೇಳಿದಾಗ, ಶ್ವೇತಭವನದ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ANI ಗೆ, "ಹೌದು, ಬೇರೆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಬಳಸುವವರೆಗೆ 10% ಇರುತ್ತದೆ," ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರು ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೆಂದು ಆ ಅಧಿಕಾರಿ ಸಲಹೆ ನೀಡಿದರು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು 'ಭಯಾನಕ' ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್
ಹೊಸ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವು ಟ್ರಂಪ್ ಅವರ ಸಂರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಾಪಾರ ನೀತಿಯ ಭಾಗವಾಗಿದ್ದು, ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.
ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಕಾನೂನು ಸೋಲಿನ ನಂತರ, ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ "ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ" 10 ಪ್ರತಿಶತ ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. ಟ್ರಂಪ್ ಆಡಳಿತವು 1977ರ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತುರ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಧಿಕಾರ ಕಾಯ್ದೆ (IEEPA) ಬಳಸಿ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ತನ್ನ ಕಾನೂನು ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಮೀರಿದೆ ಎಂದು ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ 6-3 ಮತಗಳಿಂದ ತೀರ್ಪು ನೀಡಿತ್ತು.
ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ತೀರ್ಪನ್ನು 'ಭಯಾನಕ ನಿರ್ಧಾರ' ಎಂದು ಕರೆದ ಟ್ರಂಪ್, 1974ರ ಟ್ರೇಡ್ ಆಕ್ಟ್ನ ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕಾರಿ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುವುದಾಗಿ ಘೋಷಿಸಿದರು. ಈ ಅಧಿಕಾರವು ಪಾವತಿ ಬಾಕಿ ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು 150 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಆಮದು ಸರ್ಚಾರ್ಜ್ (15% ವರೆಗೆ) ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. 'ತಕ್ಷಣದಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ, ಸೆಕ್ಷನ್ 232ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿನ ಎಲ್ಲಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತಾ ಸುಂಕಗಳು ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 301 ಸುಂಕಗಳು ಜಾರಿಯಲ್ಲಿರುತ್ತವೆ... ಇಂದು, ನಾನು ನಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸುಂಕಗಳ ಮೇಲೆ ಸೆಕ್ಷನ್ 122ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10% ಜಾಗತಿಕ ಸುಂಕವನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಆದೇಶಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಹಾಕುತ್ತೇನೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಮುಖ್ಯ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿ ಜಾನ್ ರಾಬರ್ಟ್ಸ್, ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ನೀಲ್ ಗೋರ್ಸಚ್, ಆಮಿ ಕೋನಿ ಬ್ಯಾರೆಟ್ ಮತ್ತು ಮೂವರು ಉದಾರವಾದಿ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳೊಂದಿಗೆ, ಸುಂಕ ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಸಂವಿಧಾನವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ನೀಡಿದ್ದು, IEEPA ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಆ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತೀರ್ಪು ನೀಡಿದರು. ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳಾದ ಸ್ಯಾಮ್ಯುಯೆಲ್ ಅಲಿಟೊ, ಕ್ಲಾರೆನ್ಸ್ ಥಾಮಸ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೆಟ್ ಕವನಾಘ್ ಅವರು ಭಿನ್ನಮತ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ, ಆಡಳಿತದ ತುರ್ತು ಅಧಿಕಾರಗಳ ವ್ಯಾಪಕ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು.
ಈ ತೀರ್ಪು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳಷ್ಟು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಮತ್ತು ತುರ್ತು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಅಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಿತು, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರವು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ ಸುಮಾರು $130-$175 ಶತಕೋಟಿ ಆದಾಯವನ್ನು ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು.
ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು IEEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಅಮೆರಿಕದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪಾಲುದಾರರಿಂದ ಬರುವ ಸರಕುಗಳ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಆಮದು ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಮೆರಿಕ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ.
ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 'ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ತಪ್ಪಾಗಿ ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದವುಗಳನ್ನು ಬದಲಿಸಲು ಈಗ ಇತರ ಪರ್ಯಾಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುವುದು. ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಪರ್ಯಾಯಗಳಿವೆ. ಹೆಚ್ಚು ಹಣ ಬರಬಹುದು, ನಾವು ಹೆಚ್ಚು ಹಣವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ... ನಾವು ನೂರಾರು ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ನಾವು ಅದನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಈ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ ಎಂದು ಕರೆದ ಟ್ರಂಪ್, ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಇತರ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಅಮೆರಿಕಕ್ಕೆ ಅಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. 'ಈ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದವಾಗಿದೆ ಎಂದರೆ, ನಾನು 1 ಡಾಲರ್ ಕೂಡ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನ್ಯಾಯಾಲಯ ಹೇಳಿದೆ... IEEPA ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶಕ್ಕೆ 1 ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಇತರ ದೇಶಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಿರಬೇಕು, ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಅಮೆರಿಕವನ್ನು ಅಲ್ಲ. ನಾನು ಯಾವುದೇ ದೇಶದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಪಾರ ಅಥವಾ ವ್ಯವಹಾರವನ್ನು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಲು ಅನುಮತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ನಾನು ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾನು ದೇಶವನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ನಾನು ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡಬಹುದು ಆದರೆ ನಾನು ಒಂದು ಡಾಲರ್ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದು ಎಷ್ಟು ಹಾಸ್ಯಾಸ್ಪದ? ಅವರ ನಿರ್ಧಾರ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ನ್ಯಾಯಾಲಯಗಳು 'ವಿದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿವೆ' ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಆರೋಪಿಸಿದರು. 'ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಲೂಟಿ ಮಾಡುತ್ತಿರುವ ವಿದೇಶಿ ದೇಶಗಳು ಸಂತೋಷದಿಂದ ಕುಣಿದಾಡುತ್ತಿವೆ. ಅವರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆದರೆ ಅವರು ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ನೃತ್ಯ ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ... ಆ ನ್ಯಾಯಮೂರ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೆ ಅವಮಾನ... ನ್ಯಾಯಾಲಯವು ವಿದೇಶಿ ಹಿತಾಸಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಜನರು ಯೋಚಿಸುವುದಕ್ಕಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾದ ರಾಜಕೀಯ ಚಳುವಳಿಯಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.
ಟ್ರಂಪ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ "ಭಾರತದೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದು, ಇತ್ತೀಚಿನ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ವ್ಯಾಪಾರ ಒಪ್ಪಂದಗಳು - ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಸುಂಕಗಳನ್ನು 18% ಕ್ಕೆ ಇಳಿಸುವುದು ಸೇರಿದಂತೆ - ಈ ಹೊಸ ಕಾನೂನು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿದರು.
ಹಣಕಾಸು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರ ಪರಿಣಾಮಗಳು
ಈ ತೀರ್ಪು ಜಾಗತಿಕ ವ್ಯಾಪಾರ, ವ್ಯವಹಾರಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರು, ಹಣದುಬ್ಬರ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಕುಟುಂಬಗಳ ಹಣಕಾಸಿನ ಮೇಲೆ ವ್ಯಾಪಕ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಬೀರುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಗಣನೀಯವಾಗಿವೆ. ಪ್ರಶ್ನಾರ್ಹ ಸುಂಕಗಳು ಟ್ರಿಲಿಯನ್ಗಟ್ಟಲೆ ಡಾಲರ್ಗಳ ವ್ಯಾಪಾರವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿವೆ, ಮತ್ತು ಅಮೆರಿಕ ಸರ್ಕಾರವು ಡಿಸೆಂಬರ್ 14 ರವರೆಗೆ ವಿವಾದಿತ ಅಧಿಕಾರದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 134 ಶತಕೋಟಿ ಡಾಲರ್ ಸುಂಕವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದೆ ಎಂದು ದಿ ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ತೀರ್ಪಿನ ನಂತರ ಅಮೆರಿಕದ ಷೇರು ಸೂಚ್ಯಂಕಗಳು ಏರಿದವು, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಹಣದುಬ್ಬರದ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ, ಟ್ರಂಪ್ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೊಸ ಸುಂಕಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆ ಮಾಡಿದ್ದರಿಂದ ಲಾಭಗಳು ಮಿತಗೊಂಡವು.
ಆಡಳಿತವು ಸೆಕ್ಷನ್ 301ರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 'ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳ' ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ತನಿಖೆಗಳನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿತು, ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಶಾಶ್ವತ, ಉದ್ದೇಶಿತ ಸುಂಕಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
ಸೆಕ್ಷನ್ 232 (ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಭದ್ರತೆ) ಮತ್ತು ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಸೆಕ್ಷನ್ 301 (ಅನ್ಯಾಯದ ವ್ಯಾಪಾರ) ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆ ವಿಧಿಸಲಾದ ಸುಂಕಗಳು "ಪೂರ್ಣ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ" ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವು IEEPA ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತವಾಗಿಲ್ಲ. (ANI)
