ತಿರುವನಂತಪುರಂ (ಏ.29): ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಅಂತಿಮ ಹಂತದ ಮತದಾನ ಮುಕ್ತಾಯವಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ಮೊದಲ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿfದದ ಕೇರಳದ ಚುನಾವಣೋತ್ತರ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳು ಕೂಡ ಪ್ರಕಟಗೊಂಡಿವೆ. ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF) ಅಧಿಕಾರ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ (UDF) ಭರ್ಜರಿ ಬಹುಮತದೊಂದಿಗೆ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಲಿದೆ. ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಒಟ್ಟು 140 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುಮತಕ್ಕೆ 70 ಸ್ಥಾನಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ.
ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ವಿವರ
1. ಅಕ್ಸಿಸ್ ಮೈ ಇಂಡಿಯಾ (Axis My India)
ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಬಹುಮತವನ್ನು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆ ಭವಿಷ್ಯ ನುಡಿದಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ 78-90 ಸ್ಥಾನಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.
- ಯುಡಿಎಫ್ (UDF): 78-90 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF): 49-62 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಬಿಜೆಪಿ+ (BJP+): 0-3 ಸ್ಥಾನಗಳು
2. ಪೀಪಲ್ಸ್ ಪಲ್ಸ್ (Peoples Pulse / NDTV)
ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಕೂಡ ಯುಡಿಎಫ್ ಸುಲಭವಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿಯುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದೆ.
- ಯುಡಿಎಫ್ (UDF): 75-85 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF): 55-65 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಬಿಜೆಪಿ+ (BJP+): 0-3 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಇತರೆ: 0
3. ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್ (P-MARQ)
ಪಿ-ಮಾರ್ಕ್ ಪ್ರಕಾರ ಯುಡಿಎಫ್ ಮ್ಯಾಜಿಕ್ ನಂಬರ್ ದಾಟಲಿದೆ.
- ಯುಡಿಎಫ್ (UDF): 71-79 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF): 62-69 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಬಿಜೆಪಿ+ (BJP+): 1-4 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಇತರೆ: 0-3 ಸ್ಥಾನಗಳು
4. ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ (Matrize)
ಮ್ಯಾಟ್ರಿಜ್ ಸಮೀಕ್ಷೆಯು ಯುಡಿಎಫ್ಗೆ ಸರಳ ಬಹುಮತದ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ.
- ಯುಡಿಎಫ್ (UDF): 70-75 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF): 60-65 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಬಿಜೆಪಿ+ (BJP+): 3-5 ಸ್ಥಾನಗಳು
- ಇತರೆ: 2-4 ಸ್ಥಾನಗಳು
Poll of Exit Polls
ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಮುಖ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಸರಾಸರಿಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಕೇರಳದ ಚಿತ್ರಣ ಹೀಗಿದೆ:
- ಯುಡಿಎಫ್ (UDF): 77 (ಸ್ಪಷ್ಟ ಬಹುಮತ)
- ಎಲ್ಡಿಎಫ್ (LDF): 60
- ಬಿಜೆಪಿ+ (BJP+): 02
- ಇತರೆ: 01
ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕೇರಳದ ಮತದಾರ ಈ ಬಾರಿ 'ಬದಲಾವಣೆ'ಗೆ ನಾಂದಿ ಹಾಡಿದ್ದಾನೆ. ಕಳೆದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಸತತ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಅಧಿಕಾರ ಹಿಡಿದು ಇತಿಹಾಸ ಬರೆದಿದ್ದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ಗೆ ಈ ಬಾರಿ ಆಡಳಿತ ವಿರೋಧಿ ಅಲೆ ತಟ್ಟಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುಡಿಎಫ್ ಭರ್ಜರಿ ಪುನರಾಗಮನ ಮಾಡುವ ಎಲ್ಲಾ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿವೆ. ಬಿಜೆಪಿಯು 0-5 ಸ್ಥಾನಗಳ ನಡುವೆ ತನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೋರಾಟ ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಮೇ 4ರಂದು ಹೊರಬೀಳಲಿರುವ ಅಧಿಕೃತ ಫಲಿತಾಂಶವು ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ನಿಜವಾಗಿಸುತ್ತದೆಯೇ ಎಂದು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಿದೆ.
ಸೂಚನೆ: ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ತಮ್ಮ ಮತ ಚಲಾಯಿಸಿದ ನಂತರ ಪೋಲಿಂಗ್ ಬೂತ್ಗಳಿಂದ ಹೊರಬಂದ ಜನರ ನಡುವೆ ನಡೆಸಿದ ಸಮೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಎಕ್ಸಿಟ್ ಪೋಲ್ಗಳು ಮತದಾರರ ಒಲವನ್ನು ಊಹಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಆದರೆ ಅವುಗಳ ಮುನ್ಸೂಚನೆಗಳು ತಪ್ಪಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.