ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಯುಡಿಎಫ್ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಮತ್ತು ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಚಾಲಕ ಅಡೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ನಡುವೆ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಭುಗಿಲೆದ್ದಿವೆ. ಈ ಬಣ ರಾಜಕೀಯದಿಂದಾಗಿ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನೇಮಕ ವಿಳಂಬವಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ತೀವ್ರ ಮುಜುಗರ ಉಂಟಾಗಿದೆ.
ಕೇರಳ ರಾಜಕೀಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೇತೃತ್ವದ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷದೊಳಗೆ ಆಂತರಿಕ ಗೊಂದಲಗಳು ತೀವ್ರಗೊಂಡಿವೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಚಾಲಕ ಅಡೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ನಡುವೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳು ಈಗ ರಸ್ತೆ ರಂಪಾಟದ ಹಂತಕ್ಕೆ ತಲುಪಿವೆ. ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಈ ವೈಮನಸ್ಸಿನಿಂದಾಗಿ ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತನ್ನ ಹಳೆಯ ಮತ್ತು ಚಿರಪರಿಚಿತ ಬಣ ಕಲಹದ ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಈ ವಿವಾದ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡದಾಗುತ್ತಿದ್ದು, ಎರಡೂ ಬಣಗಳು ಪ್ರತಿಸ್ಪರ್ಧಿಗಳ ಮುಂದಿನ ನಡೆಯನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ಷ್ಮವಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಿವೆ.
ವಿವಾದದ ಮೂಲ ಮತ್ತು ಆರೋಪಗಳು!
ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ ಹಾಗೂ ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಾಗ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರು ತಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಸಮಾಲೋಚನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಅಡೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿಯೇ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿ ಟೀಕಿಸಿದಾಗ ಈ ವಿವಾದ ಕಾಡ್ಗಿಚ್ಚಿನಂತೆ ಹಬ್ಬಿತು. ತಾವು ಒಬ್ಬ ಯುಡಿಎಫ್ ಸಂಚಾಲಕರಾಗಿ ತಮ್ಮ ಸುದೀರ್ಘ ಅನುಭವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆಯೇ ಈ ಸತ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಿರುವುದಾಗಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸಮರ್ಥಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸಮಿತಿಗೆ (ಎಐಸಿಸಿ) ದೂರು ನೀಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿರುವುದಾಗಿಯೂ ಅವರು ಸುಳಿವು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ ಕಮಾಂಡ್ ಮೌನ!
ಆದರೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶನ್ ಬೆಂಬಲಿಗರ ಬಣವು ಅಡೂರ್ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರ ಈ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಘಟನೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಿದ್ಧವಿಲ್ಲ. ನಾಯಕರೊಬ್ಬರು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯನ್ನೇ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ದೆಹಲಿಯ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ನಾಯಕರು ಮೌನ ವಹಿಸಿರುವುದನ್ನು ಕಂಡರೆ, ಅವರ ಬೆಂಬಲ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರಿಗೆ ಇದೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಸತೀಶನ್ ಬಣದಲ್ಲಿ ಉದ್ಭವಿಸಿದೆ. ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಉಸ್ತುವಾರಿ ವಹಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ದೀಪಾ ದಾಸ್ ಮುನ್ಷಿ ಅವರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಸಹ ಈ ವೇಳೆ ಪ್ರಶ್ನಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಕೇರಳ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಹೊಸದೇನಲ್ಲ!
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬಣ ರಾಜಕೀಯ ಎಂಬುದು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯದಲ್ಲ. ಈ ಹಿಂದೆ ಕೆ. ಕರುಣಾಕರನ್ ಮತ್ತು ಎ.ಕೆ. ಆಂಟನಿ ಅವರ ಕಾಲದಿಂದ ಹಿಡಿದು, ಆನಂತರ ಉಮ್ಮನ್ ಚಾಂಡಿ ಅವರ ಯುಗದವರೆಗೂ ಬಣ ರಾಜಕೀಯವು ಪಕ್ಷದ ಸಂಘಟನೆ ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಮೇಲೆ ತೀವ್ರ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಿತ್ತು. ಇದೀಗ ವಿ.ಡಿ. ಸತೀಶನ್ ಅವರ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲೂ ಅದೇ ಹಳೆಯ ಬಣ ಸೂತ್ರ ಪುನರಾವರ್ತನೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಪ್ರಕಾಶ್ ಬಣವು ದೆಹಲಿ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ತಕ್ಷಣ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಸತೀಶನ್ ಬಣವು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಕೊನೆಗೂ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯವರ ನಿಲುವನ್ನೇ ಬೆಂಬಲಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯಲ್ಲಿದೆ.
ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಳಂಬ ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಕೊರತೆ!
ಈ ಬಣ ಕಲಹದ ಬಿಸಿ ಈಗ ಪಕ್ಷದ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಪುನರ್ರಚನೆಯ ಮೇಲೆಯೂ ಬಿದ್ದಿದೆ. ಪುನರ್ರಚನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿಯೇ ದೀರ್ಘಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಒಂದು ಬಣ ಶಂಕಿಸಿದೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸತೀಶನ್ ಅವರ ಸರ್ಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡು, ರಾಜ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿದ್ದ ಸನ್ನಿ ಜೋಸೆಫ್ ಅವರು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಚಿವರಾಗಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳುಗಳು ಕಳೆದಿದ್ದರೂ, ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಹೆಸರನ್ನು ಇನ್ನೂ ಅಂತಿಮಗೊಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ. ಈ ವಿಳಂಬವು ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಎದುರಾಳಿ ಪಕ್ಷಗಳ ಎದುರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ದೊಡ್ಡ ಮುಜುಗರವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತಿದೆ. ಹೊಸ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ಆಯ್ಕೆ ವಿಳಂಬಕ್ಕೂ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಬಣ ಗುದ್ದಾಟವೇ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಎಐಸಿಸಿ ನಾಯಕರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ!
ಈ ಎಲ್ಲ ಗೊಂದಲಗಳ ನಡುವೆ, ಎಐಸಿಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕೆ.ಸಿ. ವೇಣುಗೋಪಾಲ್ ಅವರು ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ತಿಳಿಗೊಳಿಸಲು ಯತ್ನಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಪಕ್ಷದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲೇ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗಗಳಿವೆ. ಕೇಂದ್ರ ನಾಯಕತ್ವವು ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಇತ್ಯರ್ಥಪಡಿಸಲಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಇಂತಹ ಪಕ್ಷದ ಆಂತರಿಕ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸುವುದನ್ನು ತಾವು ಎಂದಿಗೂ ಬೆಂಬಲಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಅವರು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.