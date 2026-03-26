ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಬಿ-ಟೀಮ್' ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿಗೆ ರಾಜಕೀಯ ಅರಿವಿನ ಕೊರತೆಯಿದೆ ಮತ್ತು ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುತ್ತಿಲ್ಲ. ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವನ್ನೇ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಕಿಡಿ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿರುದ್ಧ ವಿಜಯನ್ ವಾಗ್ದಾಳಿ
ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಅವರು ಗುರುವಾರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪಕ್ಷದ ವಿರುದ್ಧ ತೀವ್ರ ವಾಗ್ದಾಳಿ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬಿಜೆಪಿಯ "ಬಿ-ಟೀಮ್" ಎಂದು ಕರೆದಿರುವ ಅವರು, ತನ್ನ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯುವ ಬದಲು, ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿಯ ನಿಲುವುಗಳನ್ನೇ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೇರಳ ವಿಧಾನಸಭೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 9 ರಂದು ಒಂದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ನಡೆಯಲಿದ್ದು, ಮೇ 4 ರಂದು ಮತ ಎಣಿಕೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಹಾಲಿ ವಿಧಾನಸಭೆಯ ಅವಧಿ ಮೇ 23ಕ್ಕೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳಲಿದೆ.
ಎರ್ನಾಕುಲಂನಲ್ಲಿ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿ ನಡೆಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಕೇರಳ ಸಿಎಂ, "ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಒಬ್ಬ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ನಾಯಕ. ಆದರೆ ಕೇರಳದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಕರ್ತನಿಗಿರುವ ಕನಿಷ್ಠ ಅರಿವು ಕೂಡ ಅವರಿಗಿಲ್ಲ. ಅನುಭವ ಅಥವಾ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಪಾಠ ಕಲಿಯಲು ಅವರು ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಅವರಿಗೆ ಇಂತಹ ದುರವಸ್ಥೆ ಹೇಗೆ ಬಂತು ಎಂದು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಕಷ್ಟ. ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ 'ಬಿ-ಟೀಮ್' ಆಗಿದೆ. ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಇದೇ ನಿಲುವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಎಲ್ಡಿಎಫ್-ಬಿಜೆಪಿ ಮೈತ್ರಿ ಆರೋಪಕ್ಕೆ ತಿರುಗೇಟು
ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ನೇತೃತ್ವದ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ ಒಳಒಪ್ಪಂದವಿದೆ ಹಾಗೂ ಸಿಪಿಐ(ಎಂ) ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಆರೋಪಿಸಿದ ಒಂದು ದಿನದ ನಂತರ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ ಈ ತಿರುಗೇಟು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
ಕೋಝಿಕ್ಕೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಯುನೈಟೆಡ್ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಫ್ರಂಟ್ (ಯುಡಿಎಫ್) ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿ ಮಾತನಾಡಿದ್ದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಪಿಣರಾಯಿ ವಿಜಯನ್ 40 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗ ನೀಡುವ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಈಡೇರಿಸಿಲ್ಲ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದರು. ವರ್ಚುವಲ್ ರ್ಯಾಲಿಯನ್ನುದ್ದೇಶಿಸಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಕೇರಳದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿರುವುದು ಎರಡು ಬಣಗಳು ಮಾತ್ರ. ಒಂದು ಯುಡಿಎಫ್ ಮೈತ್ರಿಕೂಟ, ಇನ್ನೊಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ನ ಪಾಲುದಾರಿಕೆ. ಯುಡಿಎಫ್ ಜನರನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸುತ್ತದೆ, ಅವರ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಅವರನ್ನು ಸಬಲೀಕರಣಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಮತ್ತು ಅದರ ರಹಸ್ಯ ಪಾಲುದಾರ ಬಿಜೆಪಿ ಜನರನ್ನು ವಿಭಜಿಸಿ ತುಳಿಯುತ್ತದೆ," ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದರು.
"ಮೋದಿಜಿ ರಾಷ್ಟ್ರಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ 2 ಕೋಟಿ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಕೇರಳ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ 40 ಲಕ್ಷ ಉದ್ಯೋಗಗಳ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಒಂದು ದಶಕದ ನಂತರ ನೋಡಿದರೆ, ಅವರು ಜನರಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗವನ್ನೂ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಬದಲಿಗೆ, ಉದ್ಯೋಗಗಳನ್ನು ನಾಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಡಿಎಫ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಜನರಿಗೆ ಉತ್ತರದಾಯಿ ಎಂದು ನಂಬುವುದಿಲ್ಲ. ಕೇರಳದ ಜನರು ತಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಬಾರದು ಎಂದು ಅವರು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ," ಎಂದು ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಿಡಿಕಾರಿದ್ದರು. (ANI)(ಈ ಸುದ್ದಿಯ ಹೆಡ್ಲೈನ್ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಉಳಿದ ಭಾಗವನ್ನು ಏಷ್ಯಾನೆಟ್ ನ್ಯೂಸಬಲ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಸಂಪಾದಿಸಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಇದನ್ನು ಸಿಂಡಿಕೇಟೆಡ್ ಫೀಡ್ನಿಂದ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ.)