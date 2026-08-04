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- ಈ 5 ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ
ಈ 5 ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳು ಕಾಣಿಸಿದ್ರೆ ಸಾಕು! ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ದೇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂದರ್ಥ
Auspicious Signs: ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶಗಳು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಗಳು ಎಂದಿಗೂ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ! ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾನೆಯೇ ಎಂದು ತಿಳಿಯೋದು ಹೇಗೆ?
ನಿಮ್ಮ ಭಕ್ತಿಗೆ ದೇವರು ಮೆಚ್ಚಿದ್ದಾನೆಯೇ?
ದೇವರು ತನ್ನ ಭಕ್ತರ ನಿಜವಾದ ಭಕ್ತಿ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು ಶುದ್ಧ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೋಡುತ್ತಾನೆ ಎಂದು ಸನಾತನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ನಂಬಲಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಉದ್ದೇಶ ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ವ್ಯರ್ಥವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು? ಧಾರ್ಮಿಕ ನಂಬಿಕೆಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಕೆಲವು ಶುಭ ಸಂಕೇತಗಳ ಮೂಲಕ ದೇವರು ತನ್ನ ಕೃಪೆಯನ್ನು ಭಕ್ತರಿಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ.
ಮನಸ್ಸು ಹಠಾತ್ತನೆ ಶಾಂತವಾಗುವುದು
ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣವಿಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸು ಹಗುರವಾಗುವುದು, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಹಾಗೂ ನೆಮ್ಮದಿ ಅನುಭವವಾಗುವುದು ದೇವರು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಆಲಿಸಿದ್ದಾನೆ ಎಂಬ ಶುಭ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಪೂಜೆ ವೇಳೆ ವಿಶೇಷ ಅನುಭವಗಳು
ಪೂಜೆ ಅಥವಾ ಆರತಿ ಮಾಡುವಾಗ ದೀಪದ ಜ್ವಾಲೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾಗುವುದು, ದೇವರ ಮೂರ್ತಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ ಹೂವು ನಿಮ್ಮ ಕಡೆ ಬೀಳುವುದು, ಬಲ ಬದಿಯಿಂದ ಬೀಳುವುದು ಅಥವಾ ಭಕ್ತಿಭಾವದಿಂದ ಕಣ್ಣೀರು ಹರಿಯುವುದು ದೇವರ ಕೃಪೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೈವಿಕ ದರ್ಶನ
ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ದೇವಾಲಯ, ಶಿವಲಿಂಗ, ದೇವರು-ದೇವಿಯರು, ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ಹರಿಯುವ ನೀರು, ಉರಿಯುವ ದೀಪ ಅಥವಾ ಸಂತರ ಆಶೀರ್ವಾದ ಕಾಣಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೋಕಾಮನೆ ಶೀಘ್ರದಲ್ಲೇ ಈಡೇರುವ ಸೂಚನೆಯಾಗಿದೆ.
ಮನೆಯ ಬಳಿ ಈ ಜೀವಿಗಳ ಆಗಮನ
ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲಿಗೆ ಹಸು ಬರುವುದು, ಬಾಲ್ಕನಿ ಅಥವಾ ಅಂಗಳದಲ್ಲಿ ಪಕ್ಷಿಗಳು ಗೂಡು ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಇರುವೆಗಳ ಗುಂಪು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಶುಭ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇವು ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಕೃಪೆ, ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭದ ಸೂಚನೆಗಳಾಗಿವೆ.
ಮುಚ್ಚಿದ ದಾರಿಗಳು ತೆರೆಯಲು ಆರಂಭವಾಗುವುದು
ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ಪರಿಹಾರ ಕಾಣದ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಹಠಾತ್ತನೆ ದಾರಿ ಸಿಗುವುದು ಅಥವಾ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ದೊರೆಯುವುದು ದೇವರು ಯಾವುದೋ ರೂಪದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ಸಂಕೇತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.