Jharkhand CM Hemant Soren & JMM May Join NDA After High-Level Meetings with BJP ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕರ ನಡುವಿನ ಹಿಮ್ಮುಖ ಸಭೆಗಳ ವರದಿಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಅಧಿಕಾರ ಬದಲಾವಣೆಯ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ.
ರಾಂಚಿ (ಡಿ.2): ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಬಹುದೊಡ್ಡ ಬದಲಾವಣೆಯ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದೆ ಎನ್ನುವ ವರದಿಗಳು ಬರುತ್ತಿವೆ. ಮೂಲಹ: ಪ್ರಕಾರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೇನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಜಾರ್ಖಂಡ್ ಮುಕ್ತಿ ಮೋರ್ಚಾ (ಜೆಎಂಎಂ) ತನ್ನ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಎದುರಾಳಿಯಾಗಿರುವ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷ (ಬಿಜೆಪಿ) ಜೊತೆ ಸೇರುವ ಇಚ್ಛೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಜೆಎಂಎಂ ಎನ್ಡಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಳ್ಳುವ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ನಡೆಯತ್ತಿವೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.
ಬಿಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಹಾಘಟಬಂಧನ್ ಹೀನಾಯ ಸೋಲಿನ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ, ಕಂಪನಗಳು ಪೂರ್ವದ ಕಡೆಗೆ ಸಾಗಿವೆ, ಸೋರೆನ್ ಮತ್ತು ಹಿರಿಯ ಬಿಜೆಪಿ ನಾಯಕತ್ವದ ನಡುವೆ ತೆರೆಮರೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತುಕತೆಗಳು ನಡೆದಿವೆ ಎಂಬ ವರದಿಗಳಿಂದ ರಾಂಚಿಯ ರಾಜಕೀಯ ಅತ್ಯಂತ ಕ್ಷಿಪ್ರವಾಗಿ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸೋರೆನ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಕಲ್ಪನಾ ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದರು ಎಂದು ಹಲವಾರು ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ದೃಢಪಡಿಸಿವೆ, ಇದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಅಧಿಕಾರ ಸಮೀಕರಣವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರಬಹುದು ಎಂಬ ಊಹಾಪೋಹಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮತ್ತು ಜೆಎಂಎಂ ಬಣಗಳ ಬಹು ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, 16 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ಎಂಟು ಮಂದಿ ಬಿಜೆಪಿಯ ಬಾಹ್ಯ ಬೆಂಬಲದೊಂದಿಗೆ ಸೋರೆನ್ ನೇತೃತ್ವದ ಹೊಸ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಸೇರಲು ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ತಿಳಿಸಿವೆ. ದಿ ಸಂಡೇ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮೂಲಗಳು ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿದ್ದು, "ಎರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷಯಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದೆ.
ಪಕ್ಷಾಂತರ ವಿರೋಧಿ ಕಾನೂನಿನಡಿಯಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಕನಿಷ್ಠ 11 ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಶಾಸಕರು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಆದರೂ ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವು ಸ್ಪೀಕರ್, ಜೆಎಂಎಂನ ರವೀಂದ್ರ ನಾಥ್ ಮಹತೋ ಅವರ ಮೇಲಿದೆ.
34 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಜೆಎಂಎಂ
ಮೈತ್ರಿ ಕಾರ್ಯರೂಪಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ, ಸೊರೆನ್ ಪರವಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒಲವು ಇರಲಿದೆ. ಕಳೆದ ನವೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದ 82 ಸದಸ್ಯ ಬಲದ ವಿಧಾನಸಭೆಯಲ್ಲಿ, ಜೆಎಂಎಂ 34 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಿಜೆಪಿ 21 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಎಲ್ಜೆಪಿಯ ಒಬ್ಬ ಶಾಸಕ, ಎಜೆಎಸ್ಯುನ ಒಂದು ಶಾಸಕ ಮತ್ತು ಜೆಡಿ (ಯು) ನ ಒಂದು ಶಾಸಕರ ಜೊತೆಗೆ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಮೈತ್ರಿಯು 58 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಹುಮತಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ 41 ಸ್ಥಾನಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದಾಗಿದೆ.
ಮಾಧ್ಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಲಾದ ಮೂಲಗಳು ಉಪಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಹುದ್ದೆಯ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಮಾತುಕತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಚರ್ಚಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸಿವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ (16 ಶಾಸಕರು), ಆರ್ಜೆಡಿ (4) ಮತ್ತು ಎಡಪಂಥೀಯ (2) ಜೊತೆಗಿನ ಜೆಎಂಎಂ ನೇತೃತ್ವದ ಮೈತ್ರಿಕೂಟವು 56 ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ, ಆದರೆ ಆಂತರಿಕ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಜೆಎಂಎಂನ ಪುನರ್ವಿಮರ್ಶೆಯು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎರಡು ಅಂಶಗಳಿಂದ ನಡೆಸಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಒಳಗಿನವರು ನಂಬುತ್ತಾರೆ. ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ, ಜಾರ್ಖಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿರುವ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸಬಹುದಾದ ಕೇಂದ್ರದೊಂದಿಗೆ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರ ಸಂಬಂಧದ ನಿರೀಕ್ಷೆ. ಎರಡನೆಯದಾಗಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಜಾರಿ ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದ ಪ್ರಕರಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸೋರೆನ್ ಪಾಳಯದಲ್ಲಿ ಕಳವಳ. ಈ ಎರಡೂ ವಿಚಾರಗಳು ಜೆಎಂಎಂಗೆ ಬಿಜೆಪಿ ಜೊತೆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಬಯಸಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಸತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪರಿಚಯಿಸಲಾದ ಹೊಸ ಮಸೂದೆಯು ಪ್ರಸ್ತುತ ಜಂಟಿ ಸಂಸದೀಯ ಸಮಿತಿಯ ಮುಂದಿದೆ, ಇದರ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅಥವಾ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಬಂಧನವಾದ 31 ನೇ ದಿನದಂದು ರಾಜೀನಾಮೆ ನೀಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದ ಯಾವುದೇ ಕಾನೂನು ತೊಡಕುಗಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ರಾಜಕೀಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುವ ತುರ್ತುಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ.
ಮೇಲೆ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಆಗಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದ ಜೆಎಂಎಂ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮಾಜಿ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಶಿಬು ಸೊರೇನ್ ಅವರಿಗೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಭಾರತ ರತ್ನ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಕೇಂದ್ರದ ಸ್ಪಷ್ಟ ಯೋಜನೆಯು ಊಹಾಪೋಹದ ಮತ್ತೊಂದು ಪದರವಾಗಿದೆ. ಜೆಎಂಎಂನೊಳಗಿನ ಹಲವರು ಇದು ಸಾಂಕೇತಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯತ್ತ ರಾಜಕೀಯ ಅವಕಾಶ ಎರಡೂ ಆಗಿರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬುತ್ತಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿ-ಜೆಎಂಎಂ ನಡುವೆ ಈಗಾಗಲೇ ಒಪ್ಪಂದ?
ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಹಿಂದಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಮುಂದೆ ಹೋಗಿ, ಜೆಎಂಎಂ ಮತ್ತು ಬಿಜೆಪಿ ನಡುವೆ "ಆರಂಭಿಕ ಒಪ್ಪಂದ" ಈಗಾಗಲೇ ಜಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ದೆಹಲಿ ಸಭೆಯು ಸೌಜನ್ಯದ ಭೇಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿವೆ. ನವಭಾರತ್ ಟೈಮ್ಸ್ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ ಮೂಲವೊಂದು, ಸೋರೆನ್ ಎನ್ಡಿಎ ಜೊತೆ ಕೈಜೋಡಿಸಿದರೆ, "ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ಭಾರತೀಯ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ರಾಜಕೀಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿರುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ. 2024 ರ ಲೋಕಸಭಾ ಪ್ರಚಾರದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳ ನಡುವೆ ಭಾರೀ ಪೈಪೋಟಿಯ ಕದನ ನಡೆದಿತ್ತು.
ಮೌನದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್
ಊಹಾಪೋಹಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಜೆಎಂಎಂ ಮತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಎರಡೂ ಪಕ್ಷಗಳು ಮೌನವನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ, ಆದರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಕೂಡ ತನ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಲು ನಿರಾಕರಿಸಿದೆ. ಆದರೂ, ರಾಜಕೀಯ ವೀಕ್ಷಕರು ಈ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಒಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಹೇಮಂತ್ ಸೊರೆನ್ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಭಾರತ ಬಣದಿಂದ ಹೊರಬಂದು ಬಿಜೆಪಿಯೊಂದಿಗೆ ಕೈಜೋಡಿಸುತ್ತಾರೆಯೇ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಾದು ನೋಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿರುವ ಮೈತ್ರಿಗಳು, ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಸಭೆಗಳು ಮತ್ತು ಸನ್ನಿಹಿತ ಪಕ್ಷಾಂತರಗಳು ಜಾರ್ಖಂಡ್ನ ಪ್ರಸ್ತುತ ರಾಜಕೀಯ ಚಿತ್ರಕಥೆಯು ನಾಟಕೀಯ ಪುನಃ ಬರೆಯುವಿಕೆಯತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತವೆ.