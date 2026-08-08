ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಅವು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ.
ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಗಡಿ, ಮಿತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಮನುಷ್ಯರು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಪ್ರಾಣಿಗಳೂ ಆಗಾಗ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಸಣ್ಣ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದರೂ ಪ್ರಾಣವನ್ನೇ ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಹೋರಾಡುವ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಇಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನೆಟ್ಟಿಗರ ಮನಸ್ಸು ಗೆದ್ದಿದೆ.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುವ ಎನ್ನಲಾದ ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕೊಂದು ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮಾಡಿದ ಸಾಹಸ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಬೆರಗುಗೊಳಿಸಿದೆ. ಎತ್ತರದ, ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಂಬವಾಗಿರುವ ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಸಣ್ಣ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿದ್ದವು. ಅವುಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳಿದ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಕ್ಷಣವೂ ಯೋಚಿಸದೆ ಅವುಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಮುಂದಾಗಿದೆ.
ಲಂಬ ಗೋಡೆ ಏರಿ ಕಂದಮ್ಮಗಳ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಧಾವಿಸಿದ ತಾಯಿ!
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಎತ್ತರದ ಗೋಡೆಯೊಂದರ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರ ಅಥವಾ ಸಂದಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಮರಿಗಳು ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಳಗೆ ಇಳಿಯಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದೆ, ಮೇಲಕ್ಕೂ ಹೋಗಲಾಗದೆ ಅವು ಅಸಹಾಯಕವಾಗಿ ಕೂಗುತ್ತಿರುತ್ತವೆ. ಮರಿಗಳ ಕೂಗು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದಂತೆ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಅವುಗಳ ಬಳಿಗೆ ಹೋಗಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಗೋಡೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಲಂಬವಾಗಿದ್ದು, ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವುದೇ ಸರಿಯಾದ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಎಡವಟ್ಟಾದರೂ ಕೆಳಗೆ ಬಿದ್ದು ಗಂಭೀರವಾಗಿ ಗಾಯಗೊಳ್ಳುವ ಅಪಾಯವಿತ್ತು. ಆದರೂ ತನ್ನ ಮರಿಗಳಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ಹಿಂದೇಟು ಹಾಕಿಲ್ಲ. ತನ್ನ ಉಗುರುಗಳ ಸಹಾಯದಿಂದ ಗೋಡೆಯನ್ನು ಬಿಗಿಯಾಗಿ ಹಿಡಿದುಕೊಂಡು, ಅತ್ಯಂತ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಮೇಲಕ್ಕೆ ಏರಲು ಆರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಪಾಯಕಾರಿ ಗೋಡೆಯನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಏರುತ್ತಾ ಕೊನೆಗೂ ಮರಿಗಳಿದ್ದ ಜಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಮರಿಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು!
ಗೋಡೆಯ ಮೇಲ್ಭಾಗವನ್ನು ತಲುಪಿದ ಬಳಿಕ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ತನ್ನ ಮರಿಗಳ ಬಳಿಗೆ ತೆರಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತನ್ನೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ತನ್ನ ಕಂದಮ್ಮಗಳಿಗೆ ಅಪಾಯ ಎದುರಾದಾಗ ತನ್ನ ಪ್ರಾಣದ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಯೋಚಿಸದೆ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕು ತೋರಿದ ಧೈರ್ಯ ಇದೀಗ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೆ ಪಾತ್ರವಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಲಿದ್ದವರು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಹಿಡಿದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ವಿಡಿಯೋ ವೇಗವಾಗಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ.
‘ತಾಯಿ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಇದಕ್ಕಿಂತ ದೊಡ್ಡ ಉದಾಹರಣೆ ಬೇಕಾ?’
ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ಭಾವುಕರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮನುಷ್ಯರಾಗಿರಲಿ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಾಗಿರಲಿ, ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯದ್ದು ಎಂದು ಹಲವರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ‘ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗಾಗಿ ತಾಯಿ ಏನು ಬೇಕಾದರೂ ಮಾಡುತ್ತಾಳೆ’, ‘ಅಮ್ಮನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಿಜಕ್ಕೂ ಮಿತಿಯಿಲ್ಲ’, ‘ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿರುವ ಮಾತೃತ್ವವೂ ಎಷ್ಟು ಅದ್ಭುತ’ ಎಂಬಂತಹ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ತನ್ನ ಮರಿಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಜೀವದ ಹಂಗನ್ನೇ ತೊರೆದು ಲಂಬ ಗೋಡೆಯನ್ನೇ ಏರಿದ ಈ ತಾಯಿ ಬೆಕ್ಕಿನ ಸಾಹಸ, ‘ತಾಯಿಯ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯೇ ಇಲ್ಲ’ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.