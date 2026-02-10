ಭಾರತೀಯ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಸಂಸ್ಥೆ ಇಸ್ರೋದ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷಿ ಯೋಜನೆಯಾದ ಚಂದ್ರಯಾನ-4ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಚಂದ್ರನಂಗಳಕ್ಕೆ ಹೋಗಲಿರುವ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ಅನ್ನು ಇಳಿಸಲು ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಜಾಗವನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ. 2028ರಲ್ಲಿ ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಈಗಾಗಲೇ ಘೋಷಿಸಿದೆ.

‘ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್‌ ಎಂಬ ಪರ್ವತ

‘ಚಂದ್ರನ ಮೇಲಿರುವ ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್‌ ಎಂಬ ಪರ್ವತದಲ್ಲಿ ಎಂಎಂ1, ಎಂಎಂ3, ಎಂಎಂ4, ಎಂಎಂ5 ಪ್ರದೇಶಗಳು ಇವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಬಳಸಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಚಂದ್ರಯಾನ-4ರ ಲ್ಯಾಂಡರ್‌ ಇಳಿಯಲು ಎಂಎಂ4 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಶಸ್ತವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಪತ್ತುಗಳು ಎದುರಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಅತಿ ಕಡಿಮೆಯಿದೆ, ನೆಲವು ಕೇವಲ 5 ಡಿಗ್ರಿ ಇಳಿಜಾರಿದೆ, ಸುತ್ತಲ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ 5,334 ಮೀಟರ್‌ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೂರ್ಯರಶ್ಮಿ ಬೀಳುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ’ ಎಂದು ಇಸ್ರೋ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4ರ ಭಾಗವಾಗಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಡಿಸೆಂಡರ್‌ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌, ಆ್ಯಸೆಂಡರ್‌ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌, ಟ್ರಾನ್ಸ್‌ಫರ್‌ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌, ರಿ-ಎಂಟ್ರಿ ಮಾಡ್ಯೂಲ್‌ಗಳು ಉಡಾವಣೆಯಾಗಲಿವೆ.

2023ರ ಆ.23ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3

2023ರ ಆ.23ರಂದು ಚಂದ್ರಯಾನ-3 ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಇಳಿದಿತ್ತು. ಇದರಿಂದ ಭಾರತ, ಆ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಫ್ಟ್‌ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್‌ ಮಾಡಿದ ಮೊದಲ ರಾಷ್ಟ್ರ ಎನಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.

