ISRO Chandrayaan-4: Mons Mouton Identified as Lunar Landing Sitea ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಗಾಗಿ ಇಸ್ರೋ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದಲ್ಲಿರುವ ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲಿದೆ. ಈ ವೇಳೆ ಚಂದ್ರನ ಮಣ್ಣು ಹಾಗೂ ಕಲ್ಲಿನ ತುಣುಕನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ತರಲಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಫೆ.9): ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಮಿಷನ್ಗಾಗಿ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸ್ಥಳವನ್ನು ಇಸ್ರೋ ಗುರುತಿಸಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ನಿಂದ ಬಂದ ಚಿತ್ರಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ (ಎಂಎಂ-4) ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ ಚಂದ್ರನ ದಕ್ಷಿಣ ಧ್ರುವದ ಬಳಿ ಇರುವ ಸುಮಾರು 6,000 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಶಿಖರವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸಮತಟ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಇಳಿಯಲು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಇಳಿಯುವ ಸ್ಥಳದ ಕುರಿತು ಅಂತಿಮ ನಿರ್ಧಾರವನ್ನು ಲಾಂಚಿಂಗ್ನ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವುದರಿಂದ ಇದು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆ ಇರಬಹುದು ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.
ಚಂದ್ರಯಾನ-2ರ ಚಿತ್ರಗಳಿಂದ ಸಹಾಯ
ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಈ ಅಧ್ಯಯನವನ್ನು ಚಂದ್ರ ಮತ್ತು ಗ್ರಹ ವಿಜ್ಞಾನ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ (LPSC 2026) ಮಂಡಿಸಿದರು. ಚಂದ್ರಯಾನ-2 ಆರ್ಬಿಟರ್ನಲ್ಲಿರುವ ಆರ್ಬಿಟರ್ ಹೈ ರೆಸಲ್ಯೂಷನ್ ಕ್ಯಾಮೆರಾ (OHRC) ದ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಧರಿಸಲು ಬಳಸಲಾಯಿತು. ಈ ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈಯನ್ನು ಪ್ರತಿ ಪಿಕ್ಸೆಲ್ಗೆ ಸರಿಸುಮಾರು 32 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ಗಳ ರೆಸಲ್ಯೂಶನ್ನಲ್ಲಿ ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸಣ್ಣ ಕುಳಿಗಳು, ಬಂಡೆಗಳು, ಇಳಿಜಾರುಗಳು ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈ ವಿನ್ಯಾಸಗಳ ಸ್ಪಷ್ಟ ಗೋಚರತೆಯನ್ನು ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಇಳಿಯಲು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.
ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಇಳಿಯಲು ಎಂಎಂ-4 ಸ್ಥಳವನ್ನೇ ಗುರುತಿಸಿದ್ದಕೆ?
ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಾನ್ಸ್ ಮೌಟನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ವಿಭಿನ್ನ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಮಾಡಿದ್ದು, MM-4 ತಾಣವನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಇಳಿಜಾರು ಸುಮಾರು 5 ಡಿಗ್ರಿಗಳಷ್ಟಿದ್ದರೆ, ಲ್ಯಾಂಡರ್ 10 ಡಿಗ್ರಿಗಳವರೆಗಿನ ಇಳಿಜಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಇಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಬಂಡೆಗಳು ಅಪರೂಪ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಬಂಡೆಗಳು 0.3 ಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಲ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
MM-4 ತಾಣವು ಸತತ 11 ರಿಂದ 12 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಈ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಭೂಮಿಯೊಂದಿಗಿನ ರೇಡಿಯೋ ಸಂವಹನವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಯೇ ಉಳಿದಿದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಂವಹನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಮುಖ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಕೆಲವು ಮಾದರಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಲಿದೆ.
2104 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದ ಯೋಜನೆ
₹2,104 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಚಂದ್ರನ ಶಿಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಮಣ್ಣನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಮರಳಿ ತರುತ್ತದೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯು ಎರಡು ವಿಭಿನ್ನ ರಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತದೆ: ಹೆವಿ-ಲಿಫ್ಟರ್ LVM-3 ಮತ್ತು ಇಸ್ರೋದ ವಿಶ್ವಾಸಾರ್ಹ ವರ್ಕ್ಹಾರ್ಸ್ PSLV, ವಿಭಿನ್ನ ಪೇಲೋಡ್ಗಳನ್ನು ಹೊತ್ತೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ 1 ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಅಸೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಮೇಲ್ಮೈಯಲ್ಲಿ ಚಂದ್ರನ ಮಾದರಿ ಸಂಗ್ರಹಕ್ಕಾಗಿ ಡಿಸೆಂಡರ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಕ್ 2 ಥ್ರಸ್ಟ್ಗಾಗಿ ಪ್ರೊಪಲ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯೂಲ್, ಮಾದರಿ ಹಿಡಿದಿಡಲು ವರ್ಗಾವಣೆ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಮತ್ತು ಮಾದರಿಗಳನ್ನು ಭೂಮಿಗೆ ಹಿಂದಿರುಗಿಸಲು ಮರು-ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಚಂದ್ರಯಾನ-4 ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗಿನ ಇಸ್ರೋದ ಅತ್ಯಂತ ಕಷ್ಟಕರವಾದ ಚಂದ್ರ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ.