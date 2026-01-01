ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದೆ. ಈ ಜಲ ಮಾಲಿನ್ಯ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟಿನಿಂದಾಗಿ ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 150 ಜನರು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದು, ಚರಂಡಿ ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಸೇರಿದ್ದೇ ದುರಂತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಶಂಕಿಸಲಾಗಿದೆ.&nbsp;

ಇಂದೋರ್‌ (ಜ.1): ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರು ತಿಂಗಳ ಶಿಶು ಸಾವನ್ನಪ್ಪಿದ ನಂತರ, ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಸ್ವಚ್ಛ ನಗರವಾದ ಇಂದೋರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ವರ್ಷದ ದಿನವೂ ಕೂಡ ಕಲುಷಿತ ನೀರಿನ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಇನ್ನಷ್ಟು ತೀವ್ರವಾಗಿದೆ. ಇಂದೋರ್‌ನ ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿನ ನೀರಿನ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಬಿಕ್ಕಟ್ಟು ಏಳು ಜೀವಗಳನ್ನು ಬಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು ಸುಮಾರು 150 ಜನರನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ದಾಖಲಿಸಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯರು ಸಾವಿನ ಸಂಖ್ಯೆ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ.

ಬುಧವಾರ, ಸುನೀಲ್‌ ಸಾಹು ಅವರ ಆರು ತಿಂಗಳ ಗಂಡು ಮಗನಿಗೆ ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ಕುಡಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ನಂತರ ವಾಂತಿ ಮತ್ತು ಅತಿಸಾರದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಶಿಶುವಿನ ಸ್ಥಿತಿ ವೇಗವಾಗಿ ಹದಗೆಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ನೀಡಿದರೂ ಗುರುವಾರ ಮಗು ಸಾವು ಕಂಡಿದೆ ಎಂದು ಸಾಹು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.ಈ ಘಟನೆ ಮರಾಠಿ ಮೊಹಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ದಿನಗಳಿಂದ ನಿವಾಸಿಗಳು ಕೊಳಕು ಮತ್ತು ದುರ್ವಾಸನೆಯ ನೀರಿನ ಪೂರೈಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸುಮಾರು 10 ವರ್ಷಗಳ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ನಂತರ ಮಗು ಜನಿಸಿತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬದವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಹು ಅವರ ಪತ್ನಿ ಸಾಧನಾ ಗರ್ಭಾವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ತ್ರೀರೋಗ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಹಾಸಿಗೆ ಹಿಡಿದಿದ್ದರು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಸಾಧನಾ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಮಗುವಿಗೆ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಲನ್ನು ಬಲವಂತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ನೀರು ಕಲುಷಿತವಾಗಿದ್ದು, ಅಂತಿಮವಾಗಿ ತನ್ನ ಮಗುವಿನ ಸಾವಿಗೆ ಕಾರಣವಾಯಿತು ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತಮ್ಮ 10 ವರ್ಷದ ಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವಿನ ಬಗ್ಗೆ ದೂರು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ ಎಂದು ಕುಟುಂಬ ಆರೋಪಿಸಿದೆ. "ನಾನು ನನ್ನ ಮಗುವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಕೊಳಕು ನೀರಿನಿಂದ ಇನ್ನೂ ಎಷ್ಟು ಮಕ್ಕಳು ಸಾಯುತ್ತಾರೋ ನನಗೆ ತಿಳಿದಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸಾಧನಾ ಕಣ್ಣೀರು ಸುರಿಸುತ್ತಾ ಹೇಳಿದರು.

ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪರಿಹಾರ

ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ 149 ಜನರು ಕಲುಷಿತ ನೀರು ಸೇವಿಸಿ ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಮೋಹನ್ ಯಾದವ್ ಗುರುವಾರ ಸಂತ್ರಸ್ತ ಕುಟುಂಬವನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ 1,100 ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರು ತೊಂದರೆಗೊಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಸ್ಥಳೀಯ ವರದಿಗಳು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಪ್ರಾಥಮಿಕ ತನಿಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ ಸೋರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ ಕುಡಿಯುವ ನೀರಿನ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗೆ ಚರಂಡಿ ನೀರು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಬಂದಿದೆ. ಇಂದೋರ್ ನರ್ಮದಾ ನದಿಯಿಂದ ಪೈಪ್‌ಲೈನ್‌ಗಳ ಮೂಲಕ ನೀರನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತದೆ.

"ಒಳಚರಂಡಿ ಸೋರಿಕೆಯು ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ" ಎಂದು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಯಾದವ್ ಹೇಳಿದರು. ಇಲ್ಲಿಯವರೆಗೆ, ರಾಜ್ಯವು ನಾಗರಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಲಯ ಅಧಿಕಾರಿ ಮತ್ತು ಭಾಗೀರಥಪುರದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯಕ ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅನ್ನು ಅಮಾನತುಗೊಳಿಸಿದೆ.

ಗುರುವಾರ, ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರು ಮೃತರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ತಲಾ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ. ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದರು. "ನಿನ್ನೆಯಿಂದ ಬರುವ ರೋಗಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ನಿನ್ನೆ ರಾತ್ರಿಯಿಂದ, 60 ರೋಗಿಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ... ಇದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ದುರ್ಬಲ ವರ್ಗಗಳ ವಸಾಹತು, ಆದ್ದರಿಂದ ಯಾರೂ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಎಂದು ನಾವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿದ್ದೇವೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದರು.