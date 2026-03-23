ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ ಗೆರಟೆಯನ್ನು ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಬಳಸಿ ರಸ್ತೆಗೆ ಎಸೆದ ಮಹಿಳೆಯ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ಘಟನೆಯು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದ್ದು,ಈ ಮಹಿಳೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಸರಿಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನೂ ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಡೆಸ್ಕ್: ಇಂದಿನ ಡಿಜಿಟಲ್ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ಫೋನ್ ಕೈಲಿದ್ದರೆ ಸಾಕು, ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಘಟನೆಗಳೂ ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ (Civic Sense) ಎತ್ತ ಸಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಸದ್ಯ ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಡಿಯೋವೊಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ.
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ವೈರಲ್ ಆಗಿರುವ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯೊಬ್ಬರು ಎಳನೀರು ಕುಡಿದ ಬಳಿಕ ಉಳಿಯುವ ಗೆರಟೆಯನ್ನು (Coconut Shell) 'ಮೊಬೈಲ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್' ಅಥವಾ ಮೂತ್ರ ವಿಸರ್ಜನೆಗೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಷ್ಟಕ್ಕೇ ನಿಲ್ಲದೆ, ಆ ಗೆರಟೆಯನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕುವ ಬದಲು, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೇಲೆಯೇ ಅತ್ಯಂತ ಬೇಜವಾಬ್ದಾರಿಯಿಂದ ಎಸೆದು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಇಡೀ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದನ್ನು ನೋಡಿರುವ ನೆಟ್ಟಿಗರು, 'ಇದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೇ?' ಎಂದು ಖಾರವಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಹರಡುತ್ತಿರುವ ಸಂದೇಶವೇನು?
ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿರುವ ಅನೇಕರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವ ಬಗ್ಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಂಗಡಿಯ ಮುಂದೆ ಈ ರೀತಿ ಅಸಹ್ಯಕರವಾಗಿ ಗಲೀಜು ಮಾಡುವುದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ? ಇಂತಹ ವರ್ತನೆಗಳು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಎಂಬ ಆತಂಕಗಳು ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿವೆ. ಸ್ವಚ್ಛ ಭಾರತದಂತಹ ಅಭಿಯಾನಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಜನರ ಮಾನಸಿಕತೆಯಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಬಂದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ ಎಂದು ಹಲವರು ದೂರಿದ್ದಾರೆ.
ತಿರುವು ನೀಡಿದ ಕಮೆಂಟ್: ಇದು ಮಾನಹಾನಿಯೇ?
ಆದರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋದ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಒಂದು ಭಿನ್ನವಾದ ವಾದವೂ ಕೇಳಿಬರುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋದ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕೆಲವರು ವಿಡಿಯೋ ಚಿತ್ರೀಕರಿಸಿದವರ ಬಗ್ಗೆಯೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 'ಇದು ದಾರಿ ತಪ್ಪಿಸುವ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಸತ್ಯದ ವಿಡಿಯೋ ಇರಬಹುದು. ಮಹಿಳೆ ಎಸೆದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಕಸದ ರಾಶಿ ಅಥವಾ ಕಸದ ತೊಟ್ಟಿ ಇರಬಹುದು. ಪೂರ್ಣ ತನಿಖೆ ನಡೆಸದೆ ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಒಬ್ಬ ಮಹಿಳೆಯ ಘನತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆ ತರುವುದು ಮಾನಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ' ಎಂದು ಕೆಲವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
NCIB (National Crime Investigation Bureau) ನಂತಹ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಟ್ಯಾಗ್ ಮಾಡಿ, ಇಂತಹ ವಿಡಿಯೋಗಳ ಸತ್ಯಾಸತ್ಯತೆ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಎಂದು ಕೆಲವರು ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯ ಕೊರತೆಯೇ ಅಥವಾ ಹಾದಿಹೋಕರನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾಡಿದ 'ಶೇಮಿಂಗ್' ವಿಡಿಯೋವೇ ಎಂಬ ಸಂಶಯವೂ ಮೂಡಿದೆ.
ನಾಗರಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಮತ್ತು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ:
ಯಾವುದೇ ಘಟನೆಯಿರಲಿ, ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಕಾಪಾಡುವುದು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಗರಿಕನ ಕರ್ತವ್ಯ. ಹಾಗೆಯೇ, ಒಬ್ಬರ ತಪ್ಪನ್ನು ತಿದ್ದುವ ನೆಪದಲ್ಲಿ ಅವರ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಅವಮಾನಿಸುವುದು ಕೂಡ ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಎಂಬ ಚರ್ಚೆ ಈಗ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಬಳಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೊಸ ಸಂವಾದವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.