ಬೆಂಗಳೂರು (ಮಾ.22): ಮದ್ಯದ ನಶೆ ಮತ್ತು ಮಿತಿಮೀರಿದ ಅಹಂಕಾರ ಯಾವ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ ಎನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ದಕ್ಷಿಣ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕನಕಪುರದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಈ ಘಟನೆಯೇ ಸಾಕ್ಷಿ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಅಟ್ಟಹಾಸ ಮೆರೆದಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದು, ನಾಗರಿಕರ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಪೊಲೀಸರ ಮುಂದೆಯೇ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ತೂರಾಟ!
ಈ ಘಟನೆಯಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಆಘಾತಕಾರಿ ವಿಷಯವೆಂದರೆ, ಈ ಕಿಡಿಗೇಡಿ ಪೊಲೀಸರ ಕಣ್ಣ ಮುಂದೆಯೇ ಮಚ್ಚು ಹಿಡಿದು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಬೆದರಿಕೆ ಹಾಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಎಳ್ಳಷ್ಟೂ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ ವರ್ತಿಸಿದ್ದಾನೆ. ಕುಡಿದ ಅಮಲಿನಲ್ಲಿ ತೂರಾಡುತ್ತಾ, ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ಹಿಡಿದು ದಾರಿಹೋಕರಿಗೆ ತೊಂದರೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲೇ ಇಂತಹ ದರ್ಪ ತೋರುವುದು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಕಾನೂನು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಎಸಗಿದ ಅಪಮಾನವಾಗಿದೆ.
ದಾರಿ ತಪ್ಪುತ್ತಿರುವ ಯುವಜನತೆ:
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯುವಜನತೆಯಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿನ ಬಗ್ಗೆ ಗೌರವ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಶಿಸ್ತು, ಸಂಯಮ ಮತ್ತು ನಾಗರಿಕ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಮರೆತು, ಮದ್ಯದ ನಶೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಹಂಕಾರದಿಂದ ಇಂತಹ ಕೃತ್ಯಗಳನ್ನು ಎಸಗುವುದನ್ನು ಕೆಲವರು 'ಆ್ಯಟಿಟ್ಯೂಡ್' ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಿರುವುದು ದುರಂತ. ಆದರೆ, ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯ ತರುವ ಈ ವರ್ತನೆ ಧೈರ್ಯವಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಹೇಡಿತನ ಮತ್ತು ಅಜವಾಬ್ದಾರಿಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.
ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸವಾಲು:
ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಚರಿಸುವ ಅಮಾಯಕ ಜನರಿಗೆ ಇಂತಹ ಕಿಡಿಗೇಡಿಗಳಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಅಪಾಯ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಅಮಲಿನಲ್ಲಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ತಾನು ಏನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಎಂಬ ಅರಿವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರವಿದ್ದಾಗ ಅದು ಜೀವಹಾನಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಪೊಲೀಸರ ಎದುರೇ ಇಷ್ಟು ಧೈರ್ಯದಿಂದ ವರ್ತಿಸುವವನು, ಇನ್ನು ಪೊಲೀಸರಿಲ್ಲದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಯಾವ ರೀತಿ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಈಗ ಮೂಡಿದೆ.
ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯ ಗಂಟೆ:
ಈ ಘಟನೆಯು ಕೇವಲ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವರ್ತನೆಯಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿರುವ ಅರಾಜಕತೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಯುವ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಜೀವನದ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು, ಕಾನೂನಿನ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪಾಠ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಇದೆ. ನಿಜವಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದು ಅಸಹಾಯಕರ ಮೇಲೆ ಮಾರಕಾಸ್ತ್ರ ತೋರುವುದರಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ತನ್ನ ಮೇಲೆ ತಾನು ನಿಯಂತ್ರಣ ಹೊಂದುವುದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಗೌರವ ನೀಡುವುದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದೆ.