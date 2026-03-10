ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾದಲ್ಲಿ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು, ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಬಳಸಿದರೆ ತನ್ನ ಪ್ರಯಾಣದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಂಡತಿಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಗದು ಪಾವತಿಸಲು ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ತಮಾಷೆಯ ಮನವಿಗೆ ಮಣಿದ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ, ಆತನಿಗೆ ಶುಲ್ಕವಿಲ್ಲದೆ ಹೋಗಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಟೋಲ್ ಪ್ಲಾಜಾಗಳಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಾವತಿಸುವ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರ ನಡುವೆ ಜಗಳ, ವಾಗ್ವಾದಗಳು ನಡೆಯುವುದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಕಡೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಬಳಿ ಹಣ ವಿನಾಯಿತಿ ನೀಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದ ಮನವಿ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ನೀಡಿದ ಕಾರಣ ಕೇಳಿದರೆ ನೀವು ನಗುವುದಂತೂ ಗ್ಯಾರಂಟಿ!
ಏನಿದು ಘಟನೆ?
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ಘಟನೆ ಭಾರಿ ಸುದ್ದಿಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕಾರೊಂದರಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಟೋಲ್ ಗೇಟ್ ತಲುಪಿದಾಗ, ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಕಟ್ ಮಾಡದಂತೆ ವಿನಂತಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 'ನನ್ನ ಕಾರಿನ ಮೇಲೆ ಅಂಟಿಸಿರುವ ಫಾಸ್ಟ್ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಹಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ, ಆದರೆ ನಾನು ಕಾರ್ಡ್ನಿಂದ ಟೋಲ್ ಪಾವತಿಸಿದರೆ ಆ ಮೆಸೇಜ್ (SMS) ಕೂಡಲೇ ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿಯ ಫೋನ್ಗೆ ಹೋಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಮನೆಯಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಹೇಳದೆ ಗುಟ್ಟಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದು ವೇಳೆ ಮೆಸೇಜ್ ಹೋದರೆ ನಾನು ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತೇನೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಕ್ಯಾಶ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಹಣ ಪಡೆದು ನನ್ನನ್ನು ಬಿಡುವಂತೆ ಕೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ.
ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ:
ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಈ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಮತ್ತು ತಮಾಷೆಯ ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಒಂದು ಕ್ಷಣ ದಂಗಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನಂತರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಗಂಭೀರತೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿನ ಹಾಸ್ಯವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಂಡ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ನಗುನಗುತ್ತಲೇ ಆತನಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆತನ ವಾಹನವನ್ನು 'ಲೋಕಲ್ ಪಾಸ್' (ಸ್ಥಳೀಯ ವಾಹನ) ಎಂದು ಮಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿ, ಯಾವುದೇ ಶುಲ್ಕ ವಿಧಿಸದೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ಹೋಗಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಯಾಜಾಲ; ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ವೈರಲ್ ಆದ 'ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್' ಭಯ!
ಈ ಘಟನೆಯು ಅಲ್ಲಿನ ಸಿಸಿಟಿವಿ ಅಥವಾ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದವರ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೆರೆಯಾಗಿದ್ದು, ಇದೀಗ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. 'ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬೆಳೆದಂತೆ ಗಂಡಂದಿರು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ಕಷ್ಟವಾಗುತ್ತಿದೆ' ಎಂದು ನೆಟ್ಟಿಗರು ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಫಾಸ್ಟ್ಯಾಗ್ (Fastag) ಬಂದ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಣದ ಮಾಹಿತಿ ತಕ್ಷಣವೇ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಬರುವುದರಿಂದ, ಮನೆಯವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗದಂತೆ ಸುತ್ತಾಡುವುದು ಈಗ ಸವಾಲಿನ ಕೆಲಸವಾಗಿದೆ.
ಮಾನವೀಯತೆ ಮತ್ತು ಹಾಸ್ಯ:
ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಟೋಲ್ ಪಡೆಯಲೇಬೇಕಿದ್ದರೂ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಸಹಾಯಕತೆ ಮತ್ತು ಆತನ 'ಸತ್ಯ ಹರಿಶ್ಚಂದ್ರ'ನಂತಹ ಮಾತುಗಳು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಮನ ಗೆದ್ದಿವೆ. ಸದಾ ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಟೋಲ್ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೂ ಈ ಘಟನೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣದ ಮನರಂಜನೆ ನೀಡಿದೆ. ಯಾವುದೇ ಗಲಾಟೆ ಇಲ್ಲದೆ, ಪರಸ್ಪರ ನಗು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿದಿರುವುದು ಒಂದು ಸುಂದರ ಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.
ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ, ಈ ಘಟನೆಯು 'ಹೆಂಡತಿಯ ಭಯ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇರುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವ ಧೈರ್ಯ ಕೆಲವರಿಗಷ್ಟೇ ಇರುತ್ತದೆ' ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸಾಬೀತುಪಡಿಸಿದೆ.