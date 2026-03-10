- Home
- Karnataka Districts
- ಕೊಟ್ಟೂರಿನ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಯಾಜಾಲ; ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್' ಮ್ಯಾನ್ ಲೆಕ್ಕದ ಮಾಯಾಜಾಲ; ಗುಟ್ಟು ರಟ್ಟು ಮಾಡಿದ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ 'ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನ್' ಎಂದು ಖ್ಯಾತರಾದ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ, ಅದ್ಭುತ ಗಣಿತ ಕೌಶಲ್ಯದಿಂದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡುವ ಇವರ, ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುವ ಮತ್ತು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ರಹಸ್ಯವು ಇದೀಗ ಬಹಿರಂಗವಾಗಿದೆ.
ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ
ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮ್ಯಾನ್ ಕೊಟ್ಟೂರಿನ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಅವರ ಮತ್ತೊಂದು ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿರುವ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್, ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಾರೆ ಎಂಬುದದನ್ನು ರಿವೀಲ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸ್ವತಃ ತಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಯಾವುದೇ ಹಿಂಜರಿಕೆಯಿಲ್ಲದೇ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ ಅಜ್ಜ
ವಿಜಯನಗರ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೊಟ್ಟೂರು ತಾಲೂಕಿನ ಗಂಗಮ್ಮನಹಳ್ಳಿಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೇವಲ 8ನೇ ತರಗತಿ ಓದಿರುವ ಅಜ್ಜ, ಗಣಿತದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಾಚುವಂತೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಸೂಚಿಸಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಹಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭೆಯೊಂದು ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡುತ್ತಿದೆ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳು ಕೇಳಿಬಂದಿದೆ.
ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯನ ಲೆಕ್ಕದ ಗುಟ್ಟು
ಕೊಟ್ರಯ್ಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು halekotturu ಹೆಸರಿನ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂನಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ 21 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ವ್ಯೂವ್ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಗ್ಗಿ ಅಜ್ಜಯ್ಯ ಹೇಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ವಿಜಯ್ ಕುಮಾರ್ ತಮ್ಮ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ವಿವರವಾಗಿ ಬರೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.
ಪೋಸ್ಟ್ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ
ಕೊನೆಗೂ ಅಜ್ಜನವರ Tricks ಗೊತ್ತಾಯಿತು. ಅವರು ಎರಡು ಅಂಕಿದು ಹೇಳಿದಾರೆ ನಾನು ಮೂರು ಅಂಕಿದು ತೊರಸ್ತಿನಿ ನೋಡಿ.
125x123 = 15375
ಮೊದಲು 125ನ್ನು 12 ಸಾರಿ ಕೂಡಿಸಿ ಅಥವಾ 125x 12 ಮಾಡಿ
ಆಗ ನಿಮಿಗೆ 1500 ಬರುತ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ 0 ಸೇರಿಸಿ ಆಗ 15000 ಆಗುತ್ತದೆ.
15000 ಕ್ಕೆ ಮೂರು ಬಾರಿ 125 ಕುಡಿಸಿ ಅಂದರೆ 15000+125+125+125 = 15375 Final Result ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನ ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಹೇಳಲು ಕಾರಣ ಅವರು ಆ ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕರಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅವರಿಗೆ ವಯಸ್ಸಾದ ಕಾರಣ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಪ್ಪುತ್ತಾರೆ. ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಸುಮಾರು 70 ವರ್ಷ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ಕನಸು ನನಸು ಆಯ್ತು ಅಂತ ನಿಟ್ಟುಸಿರುವ ಬಿಡುವಷ್ಟರಲ್ಲಿ ವರನಿಗೆ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ನೀಡಿದ ವಧು
ವಿಡಿಯೋಗೆ ಕಮೆಂಟ್
ಸದ್ಯ ಅಜ್ಜಯ್ಯನವರ ಎರಡನೇ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ ನೆಟ್ಟಿಗರು, ಇವರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರಸ್ವತಿ ಪುತ್ರರು. ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಕಿದ್ರೆ ಇವರು ಉನ್ನತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುತ್ತಿದ್ದರು. ಈ ಅಜ್ಜ ಸೂಪರ್ ಮಾನವ ಕ್ಯಾಲ್ಯೋಲೇಟರ್. ಅಜ್ಜ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೂರಿಗೆ ಬಂದಾಗ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುತ್ತೇನೆ. ಹಿರಿ ಜೀವಕ್ಕೆ ಇವರ ಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ನಾನು ದೂರದದಿಂದಲೇ ನಮಸ್ಕರಿಸುವೆ ಎಂದು ನೂರಾರು ಕಮೆಂಟ್ಗಳು ಬಂದಿವೆ.
ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: Shivamogga: ಬಾವಿ ಕಳೆದು ಹೋಗಿದೆ ಹುಡುಕಿ ಕೊಡಿ: ಕುಡುಮಲ್ಲಿಗೆ ಗ್ರಾಮಸ್ಥರ ಪ್ರತಿಭಟನೆ