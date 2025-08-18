ವಿಸ್ತರಿಸಿದರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ 321,000kWh/km ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯ ಈ ಯೋಜನೆಯು ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ, ಭೂಸ್ವಾಧೀನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆಯ 2030 ರ ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆ ಗುರಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವಾರಣಾಸಿ (ಆ.18): ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ವಾರಣಾಸಿಯ ಬನಾರಸ್ ಲೋಕೋಮೋಟಿವ್ ವರ್ಕ್ಸ್ (BLW) ನಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಲಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ರಿಮೂವೇಬಲ್ ಸೌರ ಫಲಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕಾರ್ಯಾರಂಭ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಸಾರಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸಾಧಿಸಿದೆ. 2025 ಆಗಸ್ಟ್ 15 ರಂದು ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದ ಈ ನವೀನ ಯೋಜನೆಯು 28 ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ 70 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಒಟ್ಟು 15kWp ಗರಿಷ್ಠ ಉತ್ಪಾದನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ವರದಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಸೌರ ಫಲಕಗಳನ್ನು ಕಾಂಕ್ರೀಟ್ ಸ್ಲೀಪರ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಎಪಾಕ್ಸಿ ಅಂಟು ಬಳಸಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾದುಹೋಗುವ ರೈಲುಗಳಿಂದ ಬರುವ ಕಂಪನಗಳನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ರಬ್ಬರ್ ಪ್ಯಾಡ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ತೆಗೆಯಬಹುದಾದ ವಿನ್ಯಾಸವು ರೈಲು ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗದಂತೆ ಸುಲಭ ನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ, ಇದು ಶಾಶ್ವತ ಸ್ಥಾಪನೆಗಳಿಗಿಂತ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಯೋಜನವಾಗಿದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಂಡರೆ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗೆ ಸುಮಾರು 321,000kWh ವಿದ್ಯುತ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ, ಇದು ರೈಲ್ವೆ ಹಳಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಳಕೆಯಾಗದ ಜಾಗವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಭೂಸ್ವಾಧೀನದ ಅಗತ್ಯವನ್ನು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತದೆ.
ಈ ಪ್ರವರ್ತಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು 2030 ರ ವೇಳೆಗೆ ನಿವ್ವಳ-ಶೂನ್ಯ ಇಂಗಾಲದ ಹೊರಸೂಸುವಿಕೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯ ಗುರಿಯ ಒಂದು ಭಾಗವಾಗಿದೆ, ಇದು ಅವರ ಅಸ್ತಿತ್ವದಲ್ಲಿರುವ ಮೇಲ್ಛಾವಣಿ ಸೌರ ಉಪಕ್ರಮಗಳು ಮತ್ತು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದ ಇಂಧನ ಗುರಿಗಳಿಗೆ ಪೂರಕವಾಗಿದೆ. ಈ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯವಾಗಿ BLW ಎಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ, ಇದು ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮೂಲಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವೀನ್ಯತೆ ಸಾಧಿಸುವ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಒತ್ತಿಹೇಳುತ್ತದೆ.