ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ತಲುಪಲು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನೇಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿದಿನ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಾರೆ. ದೂರದ ಊರುಗಳಿಗೆ ಆರಾಮವಾಗಿ ತಲುಪಲು ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಅನೇಕರು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಹಲವು ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತಂದಿದೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳೂ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಆದರೆ, ಒಬ್ಬಂಟಿಯಾಗಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಹೇಗೆ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ? 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಸಿಗುತ್ತದೆಯೇ? ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮುನ್ನ ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
ಒಂಟಿ ಮಹಿಳಾ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಹೇಗೆ?
ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಕೆಲವು ವಿಶೇಷ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿವೆ. ಆದರೆ, ಒಂಟಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಪುರುಷ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿರುವ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಸೀಟ್ ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾ ರೈಲುಗಳು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ಗಳಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಹೇಳಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆಯು ರೈಲಿನ ವರ್ಗ, ಲಭ್ಯವಿರುವ ಬರ್ತ್ಗಳು, ಮೀಸಲಾತಿ ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ಬುಕಿಂಗ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ.
ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಸ್ಲೀಪರ್ ಅಥವಾ ಎಸಿ ಕೋಚ್ನಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವಾಗ ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ಮೀಸಲಾತಿ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಮಹಿಳೆಯರು ಒಬ್ಬರೇ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯಿಂದ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬಹುದು.
45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಸೌಲಭ್ಯ
ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ ಹತ್ತುವುದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಷ್ಟವಾಗಬಹುದು. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು, ಗರ್ಭಿಣಿಯರು ಹಾಗೂ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ತೊಂದರೆ ಅನುಭವಿಸುವ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಹೆಚ್ಚು ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅರ್ಹತೆ ಮತ್ತು ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಹಾಗೂ 45 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿದೆ. ಅಂಗವಿಕಲ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುವ ಕೆಲವು ಮೀಸಲಾತಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳಿವೆ.
ಆದರೆ, ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಖಚಿತವಾಗಿ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದರ್ಥವಲ್ಲ. ಲಭ್ಯತೆ, ರೈಲಿನ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಅನ್ವಯಿಸುವ ನಿಯಮಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತ್ ಹಂಚಿಕೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮೇಲಿನ ಬರ್ತ್ ಸಿಕ್ಕರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲಭ್ಯತೆಯ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಬೇರೆ ಬರ್ತ್ ಸಿಗಬಹುದು. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಆತಂಕಪಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಕೆಳಗಿನ ಬರ್ತ್ ಖಾಲಿಯಿದ್ದರೆ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಸೂಕ್ತ ಅವಕಾಶವಿದ್ದರೆ, ಟಿಕೆಟ್ ಪರೀಕ್ಷಕರಾದ ಟಿಟಿಇ ಅವರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಬರ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಆದರೆ, ಬರ್ತ್ ಬದಲಾವಣೆ ಖಚಿತವಲ್ಲ; ಅದು ಲಭ್ಯತೆ ಮತ್ತು ರೈಲ್ವೆ ನಿಯಮಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.
ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ
ಪ್ರಯಾಣದ ದಿನಾಂಕ, ರೈಲು ಮತ್ತು ಕೋಚ್ನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ. ಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ ಬುಕಿಂಗ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಹಿರಿಯ ನಾಗರಿಕರು ಮತ್ತು ವಿಶೇಷ ನೆರವು ಅಗತ್ಯವಿರುವವರು ತಮಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುವ ರೈಲ್ವೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಪ್ರಯಾಣದ ವೇಳೆ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಾದರೆ ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಸಹಾಯವಾಣಿಯನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರಾಮದಾಯಕ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಹಲವು ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸಿದೆ. ಆದರೆ, ಸೀಟ್ ಹಂಚಿಕೆ ಮತ್ತು ಲೋವರ್ ಬರ್ತ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ನಿಯಮಗಳು ರೈಲಿನ ವರ್ಗ ಹಾಗೂ ಲಭ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಹೀಗಾಗಿ ಟಿಕೆಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಅಧಿಕೃತ IRCTC ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.