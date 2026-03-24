ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರವು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಜನವರಿ 1, 2024 ರಿಂದ ಅನ್ವಯವಾಗುವಂತೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ ಮತ್ತು ALK ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವ ಮುನ್ನವೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದು, ಇದು ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸ್ಪಂದನೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ಲೊಕೋಪೈಲಟ್ಗಳು, ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ.
ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುವ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಮಹತ್ವದ ನಿರ್ಧಾರ ಹೊರಬಿದ್ದಿದೆ. ಜನವರಿ 1, 2024ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬರುವಂತೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ (Kilometre Allowance) ಮತ್ತು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (ALK) ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ. 8ನೇ ಕೇಂದ್ರ ವೇತನ ಆಯೋಗ (CPC) ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಈ ನಿರ್ಧಾರ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಯಿಂದ ರೈಲ್ವೆ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಗಣನೀಯ ಲಾಭವಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗಿದೆ.
ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಮನ್ನಣೆ
ಈ ಭತ್ಯೆ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಕ್ರಮವು ಅಚಾನಕ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ ನಿರ್ಧಾರವಲ್ಲ. ಆಲ್ ಇಂಡಿಯಾ ರೈಲ್ವೇಮೆನ್ಸ್ ಫೆಡರೇಶನ್ (AIRF), ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಡರೇಶನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ರೈಲ್ವೇಮೆನ್ (NFIR) ಇವು ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಮಾನ್ಯತೆ ಪಡೆದ ಸಂಘಟನೆಗಳು ಬಹುಕಾಲದಿಂದ ಈ ಬೇಡಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದವು. ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರೈಲ್ವೆ ಮಂಡಳಿ ತನ್ನ ಹಣಕಾಸು ನಿರ್ದೇಶನಾಲಯದೊಂದಿಗೆ ಸಮಾಲೋಚಿಸಿ ಪರಿಶೀಲಿಸಿ, ನಂತರ ಅನುಮೋದನೆಗಾಗಿ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವಾಲಯದ ವೆಚ್ಚ ಇಲಾಖೆಗೆ ಕಳುಹಿಸಿತ್ತು. ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ.
ಯಾವಾಗಿನಿಂದ ಜಾರಿಗೆ?
ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಜನವರಿ 1, 2024ರಿಂದ ಜಾರಿಗೆ ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣ. ತುಟ್ಟಿಭತ್ಯೆ (DA) ಶೇ. 50% ತಲುಪಿರುವುದು. ಈ ಮಿತಿ ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ನಿಯಮಾನುಸಾರ ಭತ್ಯೆಗಳ ದರಗಳನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕ್ರಮವಾಗಿದೆ.
ಯಾವ ಭತ್ಯೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿವೆ?
ಈ ಮುಂದಿನ ಭತ್ಯೆಗಳು ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಭತ್ಯೆ (Kilometre Allowance), ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಬದಲಿಗೆ ಭತ್ಯೆ (Allowance in lieu of Kilometre – ALK). ಈ ಎರಡೂ ಭತ್ಯೆಗಳು ರೈಲ್ವೆ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಆದಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ.
ನಿಯಮಗಳಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಇದೆಯೇ?
ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ವಿಷಯವಂದರೆ ಭತ್ಯೆಗಳ ದರಗಳು ಮಾತ್ರ ಪರಿಷ್ಕರಣೆಗೊಂಡಿವೆ. ಅರ್ಹತೆ, ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಪಾವತಿ ವಿಧಾನದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ, ಈಗಿನ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರವೇ ಭತ್ಯೆ ಲಭ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ದರಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ.
ರಾಮನವಮಿಗೆ ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರಿಗೆ ಉಡುಗೊರೆ
2026ರ ರಾಮನವಮಿ ಹಬ್ಬದ ಮುನ್ನ ಈ ಘೋಷಣೆ ಹೊರಬಂದಿರುವುದು ರೈಲ್ವೆ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಉಡುಗೊರೆಯಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿದೆ. ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಯ ಕಲ್ಯಾಣ, ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಸುಧಾರಣೆ, ಸೇವಾ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಇವುಗಳಿಗೆ ಸಹಾಯಕವಾಗಲಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆಯ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆಯ ಬೆನ್ನೆಲುಬು. ಅವರ ಕಲ್ಯಾಣ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಸರ್ಕಾರ ಬದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಹೇಳಿಕೆ ಸರ್ಕಾರದ ನೌಕರರಪರ ನಿಲುವನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಇರುವ ಲೊಕೋಪೈಲಟ್ಗಳು, ಸಹಾಯಕ ಲೊಕೋಪೈಲಟ್ಗಳು, ಗಾರ್ಡ್ಗಳು ಮತ್ತು ಇತರ ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಇವರಿಗೆ ನೇರ ಲಾಭವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಸಚಿವಾಲಯದ ಈ ನಿರ್ಧಾರವು ಚಾಲನಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಮಹತ್ವದ ಬಲವನ್ನು ನೀಡಲಿದೆ. 8ನೇ ವೇತನ ಆಯೋಗ ಜಾರಿಗೆ ಮುನ್ನವೇ ಈ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ನಡೆದಿರುವುದು ವಿಶೇಷ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಇದು ರೈಲ್ವೆ ನೌಕರರ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಸಿಕ್ಕ ನ್ಯಾಯಯುತ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಎಂದು ಹೇಳಬಹುದು.