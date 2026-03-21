ಲಂಡನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ರಸ್ತೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ವಿಡಿಯೋ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವು ವಿದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಮತ್ತು ನಾಸ್ಟಾಲ್ಜಿಯಾವನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿ ಗಮನ ಸೆಳೆದಿದೆ.
ಲಂಡನ್ (ಮಾ.21): ವಿದೇಶದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿರುವ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ತಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಣ್ಣ ಪುಟ್ಟ ಗುರುತುಗಳು ಕಂಡರೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಭ್ರಮ. ಅಂತಹದ್ದೇ ಒಂದು ಘಟನೆ ಈಗ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದೆ. ಲಂಡನ್ನ ಬ್ಯುಸಿ ಟ್ರಾಫಿಕ್ ನಡುವೆ ಭಾರತದ ಹೆಮ್ಮೆಯ 'ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ' ಕಂಡುಬಂದಿದ್ದು, ಇದರ ವಿಡಿಯೋ ಸದ್ಯ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗಿದೆ.
ಕಂಟೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟರ್ ಆಗಿರುವ ಜಯ್ ಧೋಲಾಕಿಯಾ ಅವರು ತಮ್ಮ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲು ಸಾಲು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳು, ಮರಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ರಸ್ತೆ ಸಂಕೇತಗಳ ನಡುವೆ, ಕಪ್ಪು ಮತ್ತು ಹಳದಿ ಬಣ್ಣದ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾವೊಂದು ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಸಾಗುತ್ತಿರುವುದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿದೆ. ಈ ದೃಶ್ಯವನ್ನು ಕಂಡ ಕೂಡಲೇ ಇದು ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಯೋ ಅಥವಾ ದೆಹಲಿ, ಮುಂಬೈ ರಸ್ತೆಗಳೋ ಎಂಬ ಅನುಮಾನ ಶುರುವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಯಾಕಿಷ್ಟು ಸಂಭ್ರಮ?
ಭಾರತೀಯ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಎಂಬುದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಗತ್ಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ. ಕಡಿಮೆ ಖರ್ಚಿನಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಈ ವಾಹನ ಭಾರತದ ಜನಜೀವನದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆದರೆ, ಯುಕೆಯಂತಹ ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯ ಭಾಗವಲ್ಲ. ಅಪರೂಪಕ್ಕೆ ಪ್ರಚಾರದ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅಥವಾ ಪ್ರವಾಸಿ ಆಕರ್ಷಣೆಗಾಗಿ ಇಂತಹ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಲಂಡನ್ನ ಸಾಮಾನ್ಯ ರಸ್ತೆಯಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಕಂಡ ತಕ್ಷಣ ಭಾರತೀಯರು ಆಶ್ಚರ್ಯಚಕಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ನೆಟ್ಟಿಗರ ಭಾರೀ ಕಾಮೆಂಟ್
ಈ ವಿಡಿಯೋ ಅನಿವಾಸಿ ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿನ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ಮರುಕಳಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. "ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ರಿಕ್ಷಾವಾ? ಹಾಗಿದ್ರೆ, ಗೇಮ್ ಓವರ್!" ಎಂದು ಯೂಸರ್ ಒಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಕಾಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರು ವೆಂಬ್ಲಿ ಅಂತಹ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಆಟೋಗಳನ್ನು ನೋಡಿರುವುದಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಆಟೋ ಹತ್ತಿ ಓಡಾಡುತ್ತಿದ್ದ ಸುಂದರ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಲಂಡನ್ ಬೀದಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಗೂ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕಂಡೆವು. ಅಂದರೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೇವೆ ಅಂತಾ ಅರ್ಥ ಎಂದು ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ತಮಾಷೆಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವೆನಿಸುವ ವಸ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣುವುದು ಸಹಜ. ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಈ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಕೇವಲ ಒಂದು ವೈರಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಆಗಿ ಉಳಿಯದೆ, ಸಾವಿರಾರು ಮೈಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಭಾರತೀಯರ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಕ್ಷಣಾರ್ಧದಲ್ಲಿ ತಾಯ್ನಾಡಿಗೆ ಕರೆದೊಯ್ಯುವ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಕೊಂಡಿಯಾಗಿದೆ.