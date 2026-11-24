ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಹರ್ಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ 16 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಯೋಧರು ಭಾಗವಹಿಸಿದರು. ತಂದೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮದುವೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿ, ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನೂ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಯೋಧರು ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಬೆಂಬಲ ತೋರಿದರು.
ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣುಮಗಳಿಗೂ ತನ್ನ ಮದುವೆಯ ದಿನ ತಂದೆಯ ಕೈಹಿಡಿದು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರುವ ಆಸೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಅಲ್ವಾರ್ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಹರ್ಸೋಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಪ್ರೀತಿ ಅವರಿಗೆ ಆ ಭಾಗ್ಯವಿರಲಿಲ್ಲ. ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆಯ 16 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೀತಿಯ ತಂದೆ ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ರಸ್ತೆ ಅಪಘಾತವೊಂದರಲ್ಲಿ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣ ಹೊಂದಿದ್ದರು. ಮದುವೆಯ ಸಂಭ್ರಮದ ನಡುವೆಯೂ ಮಗಳಿಗೆ ಅಪ್ಪ ಇಂದು ನನ್ನ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲವಲ್ಲ ಎಂಬ ನೋವು ಕಾಡುತ್ತಿತ್ತು. ಆದರೆ ನವೆಂಬರ್ 21ರ ಶನಿವಾರ ಪ್ರೀತಿಯ ಮದುವೆ ನಿಗದಿಯಾಗಿತ್ತು. ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ ಕೇವಲ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಪಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳಾದ 16 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಧರು ಸೇನಾ ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲೇ ಆಗಮಿಸಿದ್ದರು. ನಿಮ್ಮ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇಲ್ಲದಿರಬಹುದು, ಆದರೆ ಅವರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೇವೆ ಎಂಬ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯೋಧರು ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ನೀಡಿ ಮದುವೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ವಧು-ವರರನ್ನು ಹಾರೈಸಿದರು. ಈ ಕುರಿತು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸ್ಟೋರಿ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮನಕಲಕುವ ಆ ಕ್ಷಣ; ಚುನರಿ ಹಿಡಿದ ಯೋಧರು!
ಮದುವೆಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ವಧುವನ್ನು ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತರುವಾಗ ತಂದೆ ಅಥವಾ ಸಹೋದರರು ತಲೆಯ ಮೇಲೆ 'ಚುನರಿ' (ಶಾಲು/ವಸ್ತ್ರ) ಹಿಡಿದು ನಡೆಸುವುದು ಸಂಪ್ರದಾಯ. ತಂದೆಯಿಲ್ಲದ ಆ ಕೊರಗು ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಂದು ಕ್ಷಣವೂ ಕಾಡದಂತೆ, ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಯೋಧರೇ ಆಕೆಯ ತಲೆಯ ಮೇಲೆ ಚುನರಿ ಹಿಡಿದು, ಹೆಜ್ಜೆ ಹಾಕುತ್ತಾ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಕರೆತಂದರು. ಈ ದೃಶ್ಯ ಕಂಡು ಮದುವೆಗೆ ಬಂದಿದ್ದ ನೆಂಟರಿಷ್ಟರ ಕಣ್ಣಾಲಿಗಳು ತುಂಬಿಬಂದವು.
ತಾಯಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ₹1.61 ಲಕ್ಷ ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆ!
ಕೇವಲ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವುದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ, ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮತ್ತು ಯೋಧರು ಸೇರಿ ಮದುವೆಯ ಖರ್ಚಿಗಾಗಿ ₹1.61 ಲಕ್ಷ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯ ಉಡುಗೊರೆಯಾಗಿ ನೀಡಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ಪಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರ ಪತ್ನಿ ಅನಿತಾ ದೇವಿ ಅವರಿಗೆ ಶಾಲು ಹೊದಿಸಿ ಗೌರವಿಸುವ ಮೂಲಕ, ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬ ಎಂದಿಗೂ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ ಎಂಬ ಸಂದೇಶ ಸಾರಿದರು.
ಹೃದಯಸ್ಪರ್ಶಿ ಸನ್ನಿವೇಶ!
ಗಡಿಯಲ್ಲಿ ದೇಶ ಕಾಯುವ ಸೈನಿಕರ ಹೃದಯ ಎಷ್ಟು ಕಠಿಣವೋ, ತಮ್ಮ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಯ ಕುಟುಂಬದ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಅಷ್ಟೇ ಮೃದು ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಈ ಘಟನೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿದ್ದ ಆ ಯೋಧರನ್ನು ಕಂಡಾಗ, ಸ್ವತಃ ತಂದೆಯೇ ಆಶೀರ್ವದಿಸಲು ಬಂದಂತಿತ್ತು ಎಂದು ಕುಟುಂಬಸ್ಥರು ಭಾವುಕರಾದರು.
ಮದುವೆ ಮನೆಗೆ 'ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಾಗಿ' ಎಂಟ್ರಿ!
ಮದುವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಣ್ಣು ಹೆತ್ತವರಿಗೆ ಮಗಳ ಮದುವೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮನೆಯ ಯಜಮಾನನಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಆ ಕುಟುಂಬ ಅಸಹಾಯಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯೋಧರು ಕೇವಲ ಬಂದು ಆಶೀರ್ವದಿಸಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ವಧುವಿನ ಕಡೆಯವರಾಗಿ ನಿಂತು ಅತಿಥಿಗಳನ್ನು ಸ್ವಾಗತಿಸಿ, ಮದುವೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಲ್ಲೂ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಹೆಗಲು ಕೊಟ್ಟರು.
ಹುತಾತ್ಮ ಯೋಧನ ಆತ್ಮಕ್ಕೆ ಶಾಂತಿ ನೀಡಿದ ಕ್ಷಣ!
ಹವಾಲ್ದಾರ್ ಪಪ್ಪಲ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಬದುಕಿದ್ದಾಗ ತಮ್ಮ ಮಗಳ ಮದುವೆಯನ್ನು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕೆಂದು ಎಷ್ಟೋ ಕನಸುಗಳನ್ನು ಕಂಡಿದ್ದರು. ಅವರ ಅಕಾಲಿಕ ಮರಣದಿಂದ ಆ ಕನಸು ಅಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅವರ 16 ಜಾಟ್ ರೆಜಿಮೆಂಟ್ನ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು ಬಂದು ಆ ಮದುವೆಯನ್ನು ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ತಮ್ಮ ಅಗಲಿದ ಗೆಳೆಯನ ಕೊನೆಯ ಆಸೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಿದ ಸಾರ್ಥಕ ಭಾವ ಮೆರೆದರು.
ಸಮವಸ್ತ್ರದ ಹಿಂದಿರುವ ಅಪಾರ ಪ್ರೀತಿ!
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸೈನಿಕರನ್ನು ಸಮವಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಂಡಾಗ ಜನರಿಗೆ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಹೆಮ್ಮೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಸಮವಸ್ತ್ರಗಳು ಕೇವಲ ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯದ ಸಂಕೇತವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಅನಾಥ ಭಾವದಲ್ಲಿದ್ದ ತಂಗಿಗೆ ಹಾಗೂ ಮಗಳಿಗೆ "ನಾವು ನಿನ್ನ ರಕ್ಷಣೆಗಿದ್ದೇವೆ" ಎಂಬ ಅಭಯ ನೀಡುವ ಪ್ರೀತಿಯ ಕವಚವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡವು. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲೂ ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಕಂಡ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರು "ಇದೇ ನಿಜವಾದ ಭಾರತೀಯ ಸೇನೆ" ಎಂದು ಕಣ್ಣೀರು ಹಾಕುತ್ತಾ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.