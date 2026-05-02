ನವದೆಹಲಿ (ಮೇ.2): ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಬಾರಿ ಬೇಸಿಗೆಯ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಮಳೆಯ ತಂಪು ಸಿಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. 2026ರ ಮೇ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ದೇಶಾದ್ಯಂತ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ ಎಂದು ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ (IMD) ಮುನ್ಸೂಚನೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತ ಮಳೆಯು ಬಿಸಿಲ ಧಗೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತಿ ನೀಡಬಹುದಾದರೂ, ಪ್ರವಾಹ ಮತ್ತು ಬೆಳೆ ಹಾನಿಯ ಆತಂಕವನ್ನೂ ಮೂಡಿಸಿದೆ.

ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಇತ್ತೀಚಿನ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ಮಳೆಯು ದೀರ್ಘಾವಧಿ ಸರಾಸರಿ (LPA) ಗಿಂತ ಶೇ. 110 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. 1971 ರಿಂದ 2020 ರವರೆಗಿನ ಅಂಕಿಅಂಶಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಮೇ ತಿಂಗಳ ವಾಡಿಕೆ ಮಳೆ 64.1 ಮಿ.ಮೀ ಆಗಿದೆ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಇದು ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದ ಉಷ್ಣ ಅಲೆಗಳ (Heatwave) ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಿದೆ.

ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯತ್ಯಯ

ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಲಿದ್ದರೂ, ಮಳೆಯ ಹಂಚಿಕೆ ಅಸಮಾನವಾಗಿರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ: ದಕ್ಷಿಣ ಮತ್ತು ಪಶ್ಚಿಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಪೂರ್ವ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ವಾಡಿಕೆಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಇದು ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರಭಾವ ಬೀರಬಹುದು.

Related image1
Related image2
ಭಾರಿ ಮಳೆ ಮತ್ತು ಚಂಡಮಾರುತದ ಎಚ್ಚರಿಕೆ

ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಹವಾಮಾನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದು IMD ಎಚ್ಚರಿಸಿದೆ. ಹಿಮಾಲಯದ ತಪ್ಪಲು ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ಭಾರತ ಪ್ರದೇಶವಾದ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳ, ಸಿಕ್ಕಿಂ ಮತ್ತು ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 5 ರವರೆಗೆ ಗುಡುಗು, ಮಿಂಚು ಮತ್ತು ಗಂಟೆಗೆ 40-60 ಕಿ.ಮೀ ವೇಗದ ಗಾಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಾಗಲಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಪ್ರವಾಹದ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇದೆ.

ವಾಯುವ್ಯ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ಮೈದಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳು ಮತ್ತು ಪಕ್ಕದ ಮಧ್ಯ ಪ್ರಾಂತ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮೇ 3 ರಿಂದ ಮೇ 6 ರವರೆಗೆ ಗುಡುಗು ಸಹಿತ ಮಳೆಯಾಗುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ಪೂರ್ವ ಭಾರತ ಮತ್ತು ಕರಾವಳಿ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇದೇ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಚಂಡಮಾರುತದ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಕಂಡುಬರಲಿವೆ.

ಲಾಭ ಮತ್ತು ನಷ್ಟಗಳೇನು?

ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರ ಪ್ರಕಾರ, ವಸಂತ ಕಾಲದಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಕಾಲಕ್ಕೆ ಬದಲಾಗುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಸಹಜ. ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ತೀವ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಿರಲಿದೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಮಳೆಯು ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಲಭ್ಯತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.

ಅಲ್ಪ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯುವ ಭಾರಿ ಮಳೆಯು ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಹಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಬಲವಾದ ಗಾಳಿಯು ಮೂಲಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ಕಟಾವಿಗೆ ಬಂದಿರುವ ಬೆಳೆಗಳಿಗೆ ಹಾನಿ ಮಾಡುವ ಭೀತಿಯಿದೆ.

ಬಿಸಿಲಿನ ಬೇಗೆಯಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಿರುವ ಜನರಿಗೆ ಮಳೆ ಸಮಾಧಾನ ತಂದರೂ, ಭಾರಿ ಗುಡುಗು-ಮಿಂಚಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಇರುವ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಮತ್ತು ನಿವಾಸಿಗಳು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಸೂಚಿಸಿದೆ.