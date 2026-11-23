2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ₹11,554 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕೊಡುಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ.
ಬೆಂಗಳೂರು(ನ.23): ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳು ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ (FY26) ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟು ₹11,554 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಿಂದಿನ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಶೇ.11ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆಯಾದ ‘ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ಹುರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿ ಲಿಸ್ಟ್’ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಬಾರಿ ಒಟ್ಟು 219 ಮಂದಿ ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ದೇಶದ ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ 10 ದಾನಿಗಳ ಪಾಲೇ ಶೇ.57ರಷ್ಟಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಭಾರತದ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವೇ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಕೊಡುಗೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿದೆ.
ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ
ಭಾರತದ ಅತ್ಯಂತ ಉದಾರ ದಾನಿ ಎಂಬ ಗೌರವವನ್ನು ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಸತತ ಐದನೇ ವರ್ಷವೂ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. 2025-26ನೇ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಈ ಕುಟುಂಬ ಒಟ್ಟು ₹2,593 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ, ಪ್ರತಿದಿನ ಸರಾಸರಿ ₹7.1 ಕೋಟಿ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದೆ. ಈ ಮೂಲಕ ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ದೇಶದ ಪಾಲಿಗೆ ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
ಗೌತಮ್ ಅದಾನಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬ ಈ ಬಾರಿ ತಮ್ಮ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಎರಡು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಒಟ್ಟು ₹877 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿರುವ ಅದಾನಿ ಕುಟುಂಬ, ಮೂರು ಸ್ಥಾನಗಳ ಏರಿಕೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇನ್ನು ಬಜಾಜ್ ಕುಟುಂಬ ₹632 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ.
ಹೊಸ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆ
ಈ ಬಾರಿಯ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಗಮನಾರ್ಹ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೇವಲ 12 ಹೊಸ ದಾನಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 45ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಹೊಸ ದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾರೆ ₹696 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. 2026ರ ಮಾರ್ಚ್ 31ಕ್ಕೆ ಅಂತ್ಯಗೊಂಡ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಕನಿಷ್ಠ ₹5 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದರು.
ಅಗ್ರ 10 ದಾನಿಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ₹6,572 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಶೇ.13ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಅಗ್ರ 10ರ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅಗತ್ಯವಿದ್ದ ಕನಿಷ್ಠ ದೇಣಿಗೆಯ ಮೊತ್ತವೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. 2025ರಲ್ಲಿ ₹173 ಕೋಟಿಯಷ್ಟಿದ್ದ ಈ ಮಿತಿ, ಈ ಬಾರಿ ₹215 ಕೋಟಿಗೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ದೇಶದ ಶ್ರೀಮಂತ ದಾನಿಗಳ ಕೊಡುಗೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಇದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ.
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರ ಕುಟುಂಬಗಳಿಂದ ₹920 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ
ಇನ್ಫೋಸಿಸ್ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರು ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬಗಳು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಈ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ₹920 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿ ನಂದನ್ ನಿಲೇಕಣಿ, ರೋಹಿಣಿ ನಿಲೇಕಣಿ, ಎಸ್. ಗೋಪಾಲಕೃಷ್ಣನ್, ಕೆ. ದಿನೇಶ್, ಕುಮಾರಿ ಶಿವುಲಾಲ್ ಹಾಗೂ ಈ ವರ್ಷ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಎನ್.ಆರ್. ನಾರಾಯಣ ಮೂರ್ತಿ ಸೇರಿದ್ದಾರೆ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲೂ ಹೆಚ್ಚಳ
ಈ ಬಾರಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 31 ಮಂದಿ ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ದೇಣಿಗೆ ನೀಡಿದ್ದರೆ, ಈ ವರ್ಷ ಅಂತಹ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 42ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇವರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ₹5,413 ಕೋಟಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯ ಶೇ.47ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಇನ್ನು ಸ್ವಂತ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಸಂಪತ್ತು ಗಳಿಸಿ ದಾನ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿರುವವರ ಸಂಖ್ಯೆ 125ರಷ್ಟಿದೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯ ಶೇ.57ರಷ್ಟಾಗಿದ್ದು, ಒಟ್ಟಾರೆ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಇವರ ಪಾಲು ಶೇ.65ರಷ್ಟಿದೆ.
ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ದೇಣಿಗೆ
ದೇಣಿಗೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಪೈಕಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಒಟ್ಟು 200 ದಾನಿಗಳು ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹4,188 ಕೋಟಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಒಟ್ಟು ದೇಣಿಗೆಯ ಶೇ.36ರಷ್ಟಾಗಿದೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ನೀಡಲಾದ ದೇಣಿಗೆಯಲ್ಲೂ ಭಾರಿ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಆರೋಗ್ಯ ಕ್ಷೇತ್ರದ ದೇಣಿಗೆ ಶೇ.82ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ₹1,768 ಕೋಟಿಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಕಲೆ, ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಂಪರೆ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ₹1,377 ಕೋಟಿ ದೇಣಿಗೆ ಹರಿದುಬಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬಂದ ಕೊಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಶಿವ್ ನಾಡರ್ ಮತ್ತು ಅವರ ಕುಟುಂಬದ ದೇಣಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದೆ.
2014ರಲ್ಲಿ 50 ಇದ್ದ ದಾನಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಈಗ 219ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆ
ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ನ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಾಹಕ ಅಧಿಕಾರಿ (CEO) ನಗ್ಮಾ ಮುಲ್ಲಾ ಅವರು, ದೇಶದ ಪ್ರಮುಖ ದಾನಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದವರ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಳೆದ ಕೆಲವು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
“2014ರಲ್ಲಿ ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 50 ಮಂದಿ ದಾನಿಗಳಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಆ ಸಂಖ್ಯೆ 219ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಶೇ.338ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕಾರ್ಯಗಳಿಗೆ ನೀಡುವ ದೇಣಿಗೆಯನ್ನು ಸಾಮಾಜಿಕ ನಾವೀನ್ಯತೆಯ ಸಾಧನವಾಗಿ ಜನರು ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಇದು ಸಾಕ್ಷಿ” ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಒಂದೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು, ಅದೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಸೇವೆ
ಹುರನ್ ಇಂಡಿಯಾದ ಸಂಸ್ಥಾಪಕ ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಸಂಶೋಧಕ ಅನಸ್ ರಹಮಾನ್ ಜುನೈದ್ ಅವರು, ಈ ಬಾರಿ 45 ಹೊಸ ದಾನಿಗಳು ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿರುವುದು ವಿಶೇಷ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದು ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಳವಾಗಿದೆ. “ಒಂದೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತಿರುವವರು, ಅದೇ ತಲೆಮಾರಿನಲ್ಲೇ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮರಳಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ” ಎಂದು ಅವರು ಅಭಿಪ್ರಾಯಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.
ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ, ಭಾರತದ ಪ್ರಮುಖ ಶ್ರೀಮಂತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬಗಳ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೊಡುಗೆ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವುದನ್ನು ಎಡೆಲ್ಗಿವ್ ಹುರನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಫಿಲಾಂಥ್ರಪಿ ಲಿಸ್ಟ್ ವರದಿ ತೋರಿಸಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಣ, ಆರೋಗ್ಯ, ಕಲೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಿಗೆ ಹರಿದುಬರುತ್ತಿರುವ ದೇಣಿಗೆ ದೇಶದ ಸಾಮಾಜಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಲ್ಲಿ ಖಾಸಗಿ ದಾನಿಗಳ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸಿದೆ.