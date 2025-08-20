ಭಾರತವು ಅಗ್ನಿ-5 ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. 5000 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಬಹು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.

ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಖಂಡಾಂತರ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಗ್ನಿ-5(Agni-5 missile) ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025 ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂಡಿಪುರದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್‌ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ.

ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್‌ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಗ್ನಿ-5 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾರುವ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್, ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸುಧಾರಿತ MIRV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವೇಗ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ 24 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ 24 ರ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.

ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದೇಶಗಳು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಈ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. MIRV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬಹು ಗುರಿಗಳನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.

Related Articles

ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ! ಏನಿದು ICBM?
ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ರಷ್ಯಾದಿಂದ ಉಕ್ರೇನ್ ಮೇಲೆ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿ ದಾಳಿ! ಏನಿದು ICBM?
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಡಿ4 Anti-Drone ವ್ಯವಸ್ಥೆ!
ಪಾಕಿಸ್ತಾನಕ್ಕೆ ದುಃಸ್ವಪ್ನವಾಗಿ ಕಾಡಿದ DRDO ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮಾಡಿದ ಡಿ4 Anti-Drone ವ್ಯವಸ್ಥೆ!