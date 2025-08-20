ಭಾರತವು ಅಗ್ನಿ-5 ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯನ್ನು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. 5000 ಕಿ.ಮೀ ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪ್ತಿಯ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿ, ಬಹು ಗುರಿಗಳನ್ನು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಲ್ಲದು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.
ಭಾರತವು ತನ್ನ ಮೊದಲ ಖಂಡಾಂತರ ಬ್ಯಾಲಿಸ್ಟಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿ ಅಗ್ನಿ-5(Agni-5 missile) ಅನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ 20, 2025 ರಂದು ಒಡಿಶಾದ ಚಾಂಡಿಪುರದ ಇಂಟಿಗ್ರೇಟೆಡ್ ಟೆಸ್ಟ್ ರೇಂಜ್ನಿಂದ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಕಾರ್ಯಾಚರಣೆ ಮತ್ತು ತಾಂತ್ರಿಕ ನಿಯತಾಂಕಗಳು ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ದೃಢೀಕರಣಗೊಂಡಿವೆ.
ಸ್ಟ್ರಾಟೆಜಿಕ್ ಫೋರ್ಸಸ್ ಕಮಾಂಡ್ನ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆ ನಡೆಯಿತು. ಅಗ್ನಿ-5 ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮೇಲ್ಮೈಯಿಂದ ಮೇಲ್ಮೈಗೆ ಹಾರುವ ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಾಗಿದ್ದು, 5000 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು ಚೀನಾ, ಯುರೋಪ್, ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾದ ಕೆಲವು ಭಾಗಗಳನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯು ಸುಧಾರಿತ MIRV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹು ಗುರಿಗಳ ಮೇಲೆ ದಾಳಿ ಮಾಡಬಲ್ಲದು. ಒಂದೂವರೆ ಟನ್ ಪರಮಾಣು ಶಸ್ತ್ರಾಸ್ತ್ರಗಳನ್ನು ಸಾಗಿಸಬಲ್ಲ ಈ ಕ್ಷಿಪಣಿಯ ವೇಗ ಶಬ್ದಕ್ಕಿಂತ 24 ಪಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ, ಇದು ಮ್ಯಾಕ್ 24 ರ ವೇಗವನ್ನು ತಲುಪುತ್ತದೆ.
ಕ್ಯಾನಿಸ್ಟರ್ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಆಧಾರದ ಉಡಾವಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಿಂದಾಗಿ ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದರೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬಹುದು. ವಿಶ್ವದ ಕೇವಲ ಎಂಟು ದೇಶಗಳು ಖಂಡಾಂತರ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ, ಮತ್ತು ಈ ಯಶಸ್ವಿ ಪರೀಕ್ಷೆಯೊಂದಿಗೆ ಭಾರತವು ಈ ಗೌರವಪೂರ್ಣ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. MIRV ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದಿಂದಾಗಿ ಒಂದೇ ಕ್ಷಿಪಣಿಯಿಂದ ನೂರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಬಹು ಗುರಿಗಳನ್ನು ದಾಳಿ ಮಾಡಬಹುದು ಅಥವಾ ಒಂದೇ ಗುರಿಯ ಮೇಲೆ ಬಹು ಸಿಡಿತಲೆಗಳನ್ನು ಹಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಯಶಸ್ಸು ಭಾರತದ ರಕ್ಷಣಾ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸಿದ್ದು, ಜಾಗತಿಕ ರಕ್ಷಣಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗಟ್ಟಿಗೊಳಿಸಿದೆ.