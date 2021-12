Powerful countries in Asia: ಏಷ್ಯಾದ ಅತೀ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ!

ನವದೆಹಲಿ(ಡಿ.06): ಭಾರತವು ಏಷ್ಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದೆ. ಲೋವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್ 2021 ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿದೆ. ವರದಿಯು ಭಾರತವನ್ನು ಏಷ್ಯಾದ ಮಧ್ಯಮ ಶಕ್ತಿ ಎಂದು ಚಿತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ಸಿಡ್ನಿ ಮೂಲದ ಲೋವಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ 2021 ರ ಏಷ್ಯಾ ಪವರ್ ಇಂಡೆಕ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ 26 ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ಲೋವಿ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಈ ಶ್ರೇಯಾಂಕವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಲೋವಿ ಇನ್‌ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್‌ನ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ, ಅಮೆರಿಕವು ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಚೀನಾ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಅದರ ನಂತರ ಜಪಾನ್, ಭಾರತ, ರಷ್ಯಾ, ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ, ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ, ಸಿಂಗಾಪುರ್, ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್.

ಏಷ್ಯಾದ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ದೇಶಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಹೀಗಿದೆ

1. ಅಮೇರಿಕಾ

2. ಚೀನಾ

3. ಜಪಾನ್

4. ಭಾರತ

5. ರಷ್ಯಾ

6. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ

7. ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾ

8. ಸಿಂಗಾಪುರ

9. ಇಂಡೋನೇಷ್ಯಾ

10. ಥೈಲ್ಯಾಂಡ್

ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಏಷ್ಯಾದ ನಾಲ್ಕನೇ ಅತ್ಯಂತ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿ, ಭಾರತವು 2021 ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಮುಖ ಶಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ. 2020 ಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ಇದರ ಒಟ್ಟಾರೆ ಸ್ಕೋರ್ ಎರಡು ಅಂಕಗಳಿಂದ ಕುಸಿದಿದೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ವರದಿಯು ಭವಿಷ್ಯದ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ಮಾಪನದಲ್ಲಿ ಭಾರತವನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವವರಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದೆ.

ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತವು ಅಮೆರಿಕ ಮತ್ತು ಚೀನಾದ ನಂತರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಕೊರೋನವೈರಸ್ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕದ ಪ್ರಭಾವದಿಂದಾಗಿ ಏಷ್ಯಾದ ಮೂರನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಆರ್ಥಿಕತೆಯಾದ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಳೆದುಹೋದ ಬೆಳವಣಿಗೆಯ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿಂದಾಗಿ 2030 ರ ಆರ್ಥಿಕ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಲೋವಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಹೇಳಿದೆ. ರಕ್ಷಣಾ ಜಾಲದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಭಾರತ 8ನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿದಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಸಿಂಗಾಪುರ ಅಲ್ಲ, ವಿಶ್ವದ ದುಬಾರಿ ನಗರದ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಹೊಸ ಸೇರ್ಪಡೆ!

: ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸಲು ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರ (World's Most Expensive City) ಯಾವುದು ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದಾಗ ಅನೇಕರು ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಅಥವಾ ಸಿಂಗಾಪುರ (Paris Or Singapore) ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ. ಆದರೀಗ ಇವು ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲ, ಈ ಪಟ್ಟಿಗೆ ಸದ್ಯ ಹೊಸ ಹೆಸರೊಂದು ಸೇರ್ಪಡೆಯಾಗಿದೆ. ಹೌದು ಇಸ್ರೇಲ್‌ನ ಟೆಲ್ ಅವಿವ್ (Tel Aviv, Israel) ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರವಾಗಿದೆ. ಎಕನಾಮಿಸ್ಟ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಯುನಿಟ್ (EIU) ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದ ಅಧಿಕೃತ ಶ್ರೇಯಾಂಕದಲ್ಲಿ ಈ ನಗರವು ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಿಂದ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದೆ. ಏರುತ್ತಿರುವ ಹಣದುಬ್ಬರವು ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಮಹತ್ವದ ಬದಲಾವಣೆಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚ ಸೂಚ್ಯಂಕವನ್ನು 173 ನಗರಗಳಲ್ಲಿ US ಡಾಲರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸರಕು ಮತ್ತು ಸೇವೆಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಹೋಲಿಸಿ ಸಂಕಲಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ಯಾರಿಸ್ ಮತ್ತು ಸಿಂಗಾಪುರ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿವೆ. ಈ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ, ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಆರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಜಿನೀವಾ ಏಳನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. ಎಂಟನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಕೋಪನ್ ಹ್ಯಾಗನ್, ಒಂಬತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ ಏಂಜಲೀಸ್ ಮತ್ತು ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್‌ನ ಒಸಾಕಾ ನಗರವಿದೆ.

ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ಯಾರಿಸ್, ಜ್ಯೂರಿಚ್ ಮತ್ತು ಹಾಂಗ್ ಕಾಂಗ್ ಜಂಟಿಯಾಗಿ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದವು. ಈ ವರ್ಷದ ಡೇಟಾವನ್ನು ಆಗಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾಗಿದೆ ಏಕೆಂದರೆ ಸರಕುಗಳು ಮತ್ತು ಸರಕುಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿವೆ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಕರೆನ್ಸಿಯಲ್ಲಿ ಸರಾಸರಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 3.5 ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಕಳೆದ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ ಅತೀ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಣದುಬ್ಬರವಾಗಿದೆ.