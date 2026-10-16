08:27 AM (IST) Oct 16

India News Live Today: ಕೋರ್ಟ್ ಚಲೋ ನಡೆಸಿದ ರಾಗಾ ಮೇಲೆ ಪರೋಕ್ಷ ಗರಂ, ಪರೋಕ್ಷ ಚಾಟಿ ಬೀಸಿದ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್‌

ಮತದಾರರ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಷ್ಕರಣೆ ಅಕ್ರಮ ಆರೋಪದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚುನಾವಣಾ ಆಯೋಗಕ್ಕೆ ನೋಟಿಸ್ ಜಾರಿ ಮಾಡಿದೆ. ಇದೇ ವೇಳೆ 'ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್ ಚಲೋ' ನಡೆಸಿದ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಸೇರಿ ಇತರ ನಾಯಕರ ನಡೆಗೆ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿ ಅವರಿಗೂ ನೋಟಿಸ್ ನೀಡಿದೆ.

Read Full Story