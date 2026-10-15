ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಯಾವ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ ಎನ್ನುವುದರ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಹಬ್ಬಗಳೆಂದರೇನೆ ಸಿಹಿ, ಆದರೆ ಈ ಬಾರಿ ಹಬ್ಬಗಳ ಮಾಧುರ್ಯ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. ಹಬ್ಬದ ಋತುವಿಗೆ ಮುಂಚೆಯೇ, ಸಕ್ಕರೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದೆ. ಅಲ್ಲದೇ ಅದರ ಬೆಲೆ ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಏರಿವೆ. ಕಳೆದ ಆರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇ.13ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೇಡಿಕೆ ಮತ್ತು ಪೂರೈಕೆ ಕೊರತೆಯಿಂದ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಗಳು 17% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿವೆ. ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಟೈಮ್ಸ್ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 6 ರಂದು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 4,600 ರೂ. ಇದ್ದ ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಿಂದ ಬಂದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಬೆಲೆ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12 ರಂದು 13% ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ 5,200 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ, ಬೆಲೆಗಳು ಕ್ವಿಂಟಲ್ಗೆ 17% ರಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗಿ 5,100 ರೂ.ಗೆ ತಲುಪಿದೆ. ಹಬ್ಬಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆಗಳು ಏಕೆ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಏರಿವೆ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ನಡೆ ಏನು? ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕೊರತೆ ಏಕೆ ಉಂಟಾಗಿದೆ? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ವಿವರ.
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞರು ಹೇಳೋದೇನು?
ಕೃಷಿ ತಜ್ಞ ಮತ್ತು ಸ್ವತಂತ್ರ ನಿರ್ದೇಶಕ ಜಿ.ಕೆ. ಸೂದ್ ಅವರು ಫಸ್ಟ್ಪೋಸ್ಟ್ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆ ಇಲ್ಲ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ 300,000 ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದರೂ, ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿಲ್ಲ. ದಾಸ್ತಾನು ಮತ್ತು ವ್ಯಾಪಾರದ ಮೇಲಿನ ಮತ್ತಷ್ಟು ನಿರ್ಬಂಧಗಳು ಪೂರೈಕೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮತ್ತಷ್ಟು ಕೊರತೆ ಹಾದಿಗೆ ತಳ್ಳಿವೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುನ್ನ ಸಕ್ಕರೆ ದುಬಾರಿಯಾಗುವುದಂತು ಪಕ್ಕಾ ಆಗಿದೆ.
ಅಂಕಿ ಅಂಶ ಹೇಳೋದೇನು?
ಭಾರತದ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ 1.1 ಡಾಲರ್ ಶತಕೋಟಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಂಕಿಅಂಶಗಳು ತೋರಿಸುತ್ತವೆ. ವಾರ್ಷಿಕ ಮಾರಾಟದ ಶೇಕಡಾ 40 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಹಬ್ಬಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತವೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಗ್ರಾಹಕ ಮತ್ತು ಎರಡನೇ ಅತಿದೊಡ್ಡ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದಕ ರಾಷ್ಟ್ರ. ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ, ಭಾರತವು 29 ರಿಂದ 32 ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಳಸುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿಶ್ವದ ಒಟ್ಟು ಬಳಕೆಯ ಸುಮಾರು 15 ಪ್ರತಿಶತದಷ್ಟಿದೆ. ಭಾರತವು ವಿಶ್ವದ ಸಕ್ಕರೆಯ ಶೇಕಡಾ 20ರಷ್ಟು ಉತ್ಪಾದಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಭಾರತವು ತನ್ನದೇ ಆದ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಸಕ್ಕರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಲವನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ರಫ್ತು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಈ ವರ್ಷ, ಅದು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ.
ಸಕ್ಕರೆ ಕೊರತೆ ಏಕೆ?
ಸರ್ಕಾರಿ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ಅಕ್ಟೋಬರ್ 2025 ರಿಂದ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ 2026 ರವರೆಗಿನ ಪ್ರಸಕ್ತ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯು ಸುಮಾರು 30.6 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಷ್ಟಿದೆ ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಸರ್ಕಾರದ ಹಿಂದಿನ ಅಂದಾಜಿನ 34.3 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ಗಳಿಗಿಂತ 11% ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಎಲ್ ನಿನೊ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಮಳೆಯಾಗಿರುವುದು ಈ ಕುಸಿತಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎಂದು ಸರ್ಕಾರ ಹೇಳುತ್ತದೆ. ಸರ್ಕಾರದ ಪ್ರಕಾರ, ಎಲ್ ನಿನೊದ ಪರಿಣಾಮಗಳು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ನಂತರ, ಕೆಲವು ಸಂಗ್ರಹಣೆದಾರರು ಲಾಭವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನುಗಳನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು. ಇದು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆಯ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿತು ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಿಸಿತು.
ಕಬ್ಬು ಬೆಳೆಗಾರರು ಏನು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ?
ಅಲ್ ಜಜೀರಾ ವರದಿಯಲ್ಲಿ, ಪಂಜಾಬ್ ಕಬ್ಬಿನ ರೈತ ಮುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೇಳಿಕೆಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾದ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಕ್ಕರೆ ಉತ್ಪಾದನೆಯಲ್ಲಿನ ಕುಸಿತ ಮತ್ತು ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಲವಾರು ಇತರ ಕಾರಣಗಳಿವೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲ ರೈತರು ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿ ತ್ಯಜಿಸಿ ಇತರ ಬೆಳೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಏಕೆಂದರೆ ಅವರು ಇತರ ಬೆಳೆಗಳಿಂದ ಗಳಿಸಬಹುದಾದಷ್ಟು ಲಾಭ ಕಬ್ಬು ಕೃಷಿಯಿಂದ ಗಳಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ ಎಂದು ಮುಖೇಶ್ ಚಂದ್ರ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ, ಸಕ್ಕರೆ ಕಾರ್ಖಾನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕರಣೆಗೆ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಕಬ್ಬಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಕ್ಕರೆ ಪೂರೈಕೆಯ ಮೇಲೆ ಒತ್ತಡ ಹೇರಿದೆ ಮತ್ತು ಬೆಲೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ಸಕ್ಕರೆ ಬೆಲೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸರ್ಕಾರ ಕ್ರಮವೇನು?
ಸಕ್ಕರೆ ಲಭ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮತ್ತು ಸಂಗ್ರಹಣೆ ತಡೆಯಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಹಲವಾರು ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದೆ. ಆಮದು ಸುಂಕವಿಲ್ಲದೆ 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಕಚ್ಚಾ ಸಕ್ಕರೆ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಆಮದು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸರ್ಕಾರ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿದೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಕ್ಕರೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸಕ್ಕರೆ ಗ್ರಾಹಕರು ದೇಶೀಯ ಮುಕ್ತ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಿಂದ ಸಕ್ಕರೆ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ. ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ, ಹದಿನೈದು ವಾರಗಳವರೆಗೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ 1.4 ಮಿಲಿಯನ್ ಟನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿದೆ. ದೀಪಾವಳಿಗೆ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಬೆಲೆಗಳು ಏರಿಕೆಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯಲು ವ್ಯಾಪಾರಿಗಳಿಗೆ ದಾಸ್ತಾನು ಮಿತಿ ಸಹ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದರೊಂದಿಗೆ ಎರಡೂ ರಾಜ್ಯಗಳ ಕಬ್ಬು ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕಳವಳಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಒಂದು ವಾರದೊಳಗೆ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜಂಟಿ ಸಮಿತಿ ರಚಿಸಲು ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ ಅಕ್ಟೋಬರ್ 12ರಂದು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆ.