ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದ್ದು, ಶೇ. 70-80 ರಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಒಣ ಹವೆ ಆವರಿಸಿದೆ. ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿನ ಪ್ರಬಲ ಚಂಡಮಾರುತವು ಭಾರತದತ್ತ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತಿರುವುದೇ ಈ ಮಳೆ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ತಿಳಿಸಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ: ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಮಧ್ಯಭಾಗದಲ್ಲಿ ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಅಬ್ಬರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಕಳೆದ ಕೆಲವು ದಿನಗಳಿಂದ ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಅನಿರೀಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಸ್ಥಗಿತಗೊಂಡಿದೆ. ಶನಿವಾರ (ಜುಲೈ 11) ಲಭ್ಯವಾದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಚಿತ್ರಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ದೇಶದ ಸುಮಾರು ಶೇ. 70 ರಿಂದ 80 ರಷ್ಟು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮೋಡಗಳೇ ಇಲ್ಲದಂತಾಗಿದ್ದು ಒಣ ಹವೆ ಆವರಿಸಿದೆ.
ಭಾರತದಾದ್ಯಂತ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ವ್ಯಾಪಿಸಿದ ಕೇವಲ ಎರಡೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಳೆ ಮಾಯವಾಗಿರುವುದು ಹವಾಮಾನ ತಜ್ಞರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ ಮತ್ತು ಆತಂಕ ಮೂಡಿಸಿದೆ. ಈ ಮಳೆಯ ವಿರಾಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಸಾವಿರಾರು ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ದೂರದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿದೆ!
ಮಳೆ ಕಸಿದ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಚಂಡಮಾರುತ!
ಭಾರತದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯು ಹಿಂದೂ ಮಹಾಸಾಗರದಿಂದ ಬರುವ ತೇವಾಂಶಭರಿತ ಮಾರುತಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.ಸದ್ಯ ಪಶ್ಚಿಮ ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಎದ್ದಿರುವ ಪ್ರಬಲ ಉಷ್ಣವಲಯದ ಚಂಡಮಾರುತವು (Tropical Cyclone) ಭಾರತದತ್ತ ಬರಬೇಕಿದ್ದ ತೇವಾಂಶ ಮತ್ತು ಗಾಳಿಯ ಸುಳಿಯನ್ನು ತನ್ನತ್ತ ಸೆಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಭಾರತದ ಮೇಲೆ ಮಳೆ ತರಬೇಕಿದ್ದ 'ಮಾನ್ಸೂನ್ ಟ್ರಫ್' (Monsoon Trough) ಅಥವಾ ಕಡಿಮೆ ಒತ್ತಡದ ಪಟ್ಟಿ ದುರ್ಬಲಗೊಂಡಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ದೇಶದ ಬಹುತೇಕ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕುಸಿದಿದೆ.
ಐಎಂಡಿ ಮುನ್ಸೂಚನೆ ಏನು?
ಭಾರತೀಯ ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಮುಂದಿನ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಮಧ್ಯ ಭಾರತ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ತೀರಾ ಕಡಿಮೆ ಇರಲಿದೆ. ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ತೇವಾಂಶ ವೃದ್ಧಿಯಾಗಿ ಮಳೆಗೆ ಪೂರಕವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಲು ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗಬಹುದು ಎಂದು ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. 2026ರ ಮುಂಗಾರು ಮಾರುತಗಳು ಜುಲೈ 9 ರಂದು ದೇಶದಾದ್ಯಂತ ವ್ಯಾಪಿಸಿವೆ.
ಜೂನ್ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟಿತ್ತು. ಇದು ಇತ್ತೀಚಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೇ ಅತ್ಯಂತ ಕನಿಷ್ಠ ಆರಂಭವಾಗಿತ್ತು.
ಜುಲೈ ಮೊದಲ ವಾರದಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಸುರಿದ ಭಾರಿ ಮಳೆಯಿಂದಾಗಿ ಕೊರತೆಯ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ. 14 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಕೆಯಾಯಿತು. ಪಶ್ಚಿಮ ಮತ್ತು ಪೂರ್ವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಮಳೆಯಾಗಿದ್ದರೂ, ಮಧ್ಯ ಭಾರತದ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಮಳೆಯ ಕೊರತೆ ಎದ್ದು ಕಾಣುತ್ತಿದೆ.
ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗಿರಲಿವೆ?
ಜುಲೈ ತಿಂಗಳ ಬಾಕಿ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಪ್ರಮಾಣ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ (ಶೇ. 94 ಕ್ಕಿಂತ ಕಡಿಮೆ) ಇರಲಿದೆ ಎಂದು ಐಎಂಡಿ ಅಂದಾಜಿಸಿದೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ, ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದಲ್ಲಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯಾಗುತ್ತಿರುವ 'ಎಲ್ ನಿನೊ' (El Nino) ವಿದ್ಯಮಾನದ ಮೇಲೂ ತಜ್ಞರು ಕಣ್ಣಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಮಳೆಗಾಲದ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಂಗಾರನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ದುರ್ಬಲಗೊಳಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮಳೆ ಮಾಯವಾಗಿಲ್ಲ, ಬದಲಿಗೆ ಒಂದು 'ದುರ್ಬಲ ಹಂತ'ಕ್ಕೆ (Weak Phase) ತಲುಪಿದೆ. ಪೆಸಿಫಿಕ್ ಸಾಗರದ ಚಂಡಮಾರುತ ಯಾವಾಗ ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭಾರತದತ್ತ ಮಾರುತಗಳು ಯಾವಾಗ ಮರಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದರ ಮೇಲೆ ಮುಂದಿನ ಕೃಷಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿರ್ಧಾರವಾಗಲಿವೆ. ಮಳೆ ಬರುವವರೆಗೂ ದೇಶದ ಹಲವು ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಹಗಲಿನ ತಾಪಮಾನ ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ.