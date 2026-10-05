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- India Latest News Live: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೇಠಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಂಜಿದ್ರು: ಎಸ್ಪಿ
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India Latest News Live: ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅಮೇಠಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಂಜಿದ್ರು: ಎಸ್ಪಿ
ಸಾರಾಂಶ
ಲಖನೌ: 2024ರ ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಅವರು ಅಮೇಠಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಬಿಟ್ಟು ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲು ಅಂಜಿದ್ದರು ಎಂದು ಸಮಾಜವಾದಿ ಪಕ್ಷದ ಸಂಸದ ಶಿವಪಾಲ್ ಸಿಂಗ್ ಪಟೇಲ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪಿಟಿಐ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಸುದ್ದಿಸಂಸ್ಥೆ ಜತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, 'ಒಂದು ಹಂತದಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ತಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರವನ್ನೇ ಬಿಟ್ಟುಕೊಡಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಎಸ್ಪಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಅಖಿಲೇಶ್ ಯಾದವ್ ಧೈರ್ಯ ತುಂಬಿದರು. ಬಳಿಕವಷ್ಟೇ ರಾಹುಲ್ ರಾಯ್ಬರೇಲಿಯಿಂದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಒಪ್ಪಿ ದರು. ಎಸ್ಪಿ ಜತೆ ಮೈತ್ರಿ ಇರದಿದ್ದರೆ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಒಂದು ಸೀಟೂ ಗೆಲ್ತಿರಲಿಲ್ಲ' ಎಂದರು.
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