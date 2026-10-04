ದೇಶಾದ್ಯಂತ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರತಿಭಟನೆಗಳನ್ನು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಡಿ ತರಲು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' ಎಂಬ ಹೊಸ ಡಿಜಿಟಲ್ ಉಪಕ್ರಮವನ್ನು ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ರೈತರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಮಿಕರ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋರಾಟಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಬೃಹತ್ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ.
ದೆಹಲಿ: ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಪ್ರತಿಭಟನಾಕಾರರು ಒಗ್ಗೂಡಿ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ವಿರುದ್ಧ ಧ್ವನಿ ಎತ್ತುವಂತೆ ಸಲಹೆ ನೀಡಿರುವ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ" ಎಂಬ ಹೊಸ ಉಪಕ್ರಮ ಘೋಷಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಒಂಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ದೇಶದ ವಿವಿಧ ಭಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಬೇಡಿಕೆಗಳಿಗಾಗಿ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರು ಒಂದೇ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಒಗ್ಗೂಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಳವಳಿ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಳುವಳಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೇ ಸೇರಿ ದಂಗೆ ಏಳಲು ಇದು ಸಹಕಾರಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.
ವಿವಿಧ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ
ಈ ಕುರಿತು ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ, "ಎಲ್ಲೋ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕಾಗದ ಸೋರಿಕೆಯ ವಿರುದ್ಧ ಪ್ರತಿಭಟಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ರೈತರು ತಮ್ಮ ಭೂಮಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಆಶಾ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ತಿಂಗಳುಗಳಿಂದ ತಮ್ಮ ಗೌರವಧನವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೋ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನಾಂಗದವರು ತಮ್ಮ ಕಾಡುಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಎದ್ದು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಳವಳಿಯೂ ತನ್ನದೇ ಆದ ಹೋರಾಟವನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದೆ, ಆದ್ದರಿಂದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಳುವಳಿಯೂ ಪ್ರತ್ಯೇಕತೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ 'ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ' - ನಿಮ್ಮ ಚಳವಳಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆಯೋ ಅದನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನನ್ನ ಬಳಿಗೆ ತನ್ನಿ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ.
ಇದು ಎರಡು ನಿಮಿಷಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೀವು ದೆಹಲಿಗೆ ಬರುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ನಿಮ್ಮ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ದೇಶದಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಯಾರು ಅದೇ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ನೀವು ನೋಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚದುರಿದ ಚಳವಳಿಯನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಲು ಸಹಕಾರಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನ ಚಳವಳಿಗಳು ಸರ್ಕಾರಗಳನ್ನು ತಲೆಬಾಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸತ್ಯವು ಅತ್ಯಂತ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಬಾಪು ಕಲಿಸಿದರು, ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ದೊಡ್ಡ ಅಸ್ತ್ರವೆಂದರೆ ಸತ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಒಗ್ಗಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನಿಲ್ಲುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ
ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ ಉದ್ದೇಶವೇನು?
ಈ ಉಪಕ್ರಮದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ, ದೇಶಾದ್ಯಂತದ ಜನರು ತಮ್ಮ ಅನ್ಯಾಯ, ಹೋರಾಟಗಳು ಮತ್ತು ಚಳವಳಿಗಳ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಡಿಜಿಟಲ್ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ಕಥೆಗಳನ್ನು ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ನಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಲಾಗುವುದು, ಇದೇ ರೀತಿಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೋರಾಡುವ ಜನರು ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಧಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ವೇದಿಕೆಯು ತಳಮಟ್ಟದ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಧ್ವನಿಯನ್ನು ನೀಡುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಶುಲ್ಕ ಹೆಚ್ಚಳ, ರೈತರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ನೀರು, ಅರಣ್ಯ ಮತ್ತು ಭೂಮಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಬುಡಕಟ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ದಲಿತರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಮೇಲಿನ ದೌರ್ಜನ್ಯಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಸಾಮೂಹಿಕ ಚಳವಳಿಯಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುವುದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.