India Latest News Live: ಭಾರತವೀಗ ನಿಗಿನಿಗಿ ಕೆಂಡ: ಬಾಂದಾದಲ್ಲಿ 47.6 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಲ್ಸಿಯಸ್ ಉಷ್ಣಾಂಶ ದಾಖಲು
ನವದೆಹಲಿ: ಹವಾಮಾನ ಇಲಾಖೆ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದಂತೆಯೇ ದೇಶದ ಹಲವು ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶ ಭಾರೀ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಜೀವನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿದೆ. ಸೋಮವಾರ ಉತ್ತರಪ್ರದೇಶದ ಬಾಂದಾದಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು ಗರಿಷ್ಠ 47.6 ಡಿ.ಸೆ. ತಲುಪಿದ್ದು, ಇದು ದೇಶದಲ್ಲಿ ದಾಖಲಾದ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ತಾಪಮಾನವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯಕ್ಕಿಂತ 5.4 ಡಿ.ಸೆ.ನಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು. ಇಲ್ಲಿ 2022ರ ಏಪ್ರಿಲ್ನಲ್ಲಿ 47.4 ಡಿ.ಸೆ. ತಾಪಮಾನ ದಾಖಲಾಗಿತ್ತು.ಅತ್ತ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಕೋಲಾದಲ್ಲಿ 46.9 ಡಿ.ಸೆ. ದಾಖಲಾಗಿದೆ. 46.8 ಡಿ.ಸಿ. ಉಷ್ಣಾಂಶದಲ್ಲಿ ಬೆಂದ ಅಮರಾವತಿಯೂ ಅದರ ಬೆನ್ನಿಗೇ ಇದೆ.
ರಾಜಸ್ಥಾನದ ಜೈಸಲ್ಮೇರ್ನಲ್ಲಿ 46.7 ಡಿಗ್ರಿ, ಬರ್ಮೆರ್ನಲ್ಲಿ 46 ಡಿಗ್ರಿ, ಕೋಟಾ ಮತ್ತು ವನಸ್ಥಲಿಯಲ್ಲಿ 45.7 ಡಿಗ್ರಿ ದಾಖಲಾಗಿದೆ. ಅತ್ತ ರಾಷ್ಟ್ರರಾಜಧಾನಿ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಉಷ್ಣಾಂಶವು 44 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗಿದೆ. ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯ ಭಾರತದಿಂದ ಬೀಸುತ್ತಿರುವ ಬಿಸಿ ಗಾಳಿ, ಸೂರ್ಯನ ತಾಪ ತಗ್ಗಿಸಲು ಮೋಡವೇ ಇಲ್ಲದಿರುವುದು, ಮುಂಗಾರು ವಿಳಂಬಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.