India Latest News Live:ಭಾರತ ಗಡಿಯಲ್ಲೇ ಚೀನಾ ಕ್ಷಿಪಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ
ಸಾರಾಂಶ
ನವದೆಹಲಿ: ಒಂದು ಕಡೆ ಸ್ನೇಹಹಸ್ತ ಚಾಚುತ್ತಿರುವ ಚೀನಾ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಸದ್ದಿಲ್ಲದೆ ಭಾರತದ ಗಡಿ ಸಮೀಪ ಹೊಸ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತಿದೆ. 2020ರಲ್ಲಿ ಭಾರತ- ಚೀನಾ ಯೋಧರ ನಡುವೆ ಆಗಿದ್ದ ಗಲ್ವಾನ್ ಸಂಘರ್ಷ ಸ್ಥಳದಿಂದ 110 ಕಿ. ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲೇ ಈ ರಹಸ್ಯ ವಾಯು ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗುತ್ತಿದೆ. ಟಿಬೆಟ್ನ ಭಾಗವಾಗಿರುವ ಪನ್ ಗಾಂಗ್ ಕೆರೆ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಕಾರ್ಯ ತೀವ್ರ ಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ವಾಯುರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ಕಮಾಂಡ್ ಕಟ್ಟಡ, ವಾಹನ ರಕ್ಷಣಾ ವ್ಯವಸ್ಥೆ, ರೇಡಾರ್ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಗುವುದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಚಿತ್ರ ಖಚಿತಪಡಿಸಿವೆ.