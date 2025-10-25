RBI Approves Silver Loans from April 2026 ಬ್ಯಾಂಕ್ಗಳಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಆಧಾರವಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬೆಳ್ಳಿ/ಚಿನ್ನದ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳ ವಿರುದ್ಧ ಸಾಲ ನೀಡಲು RBI ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದೆ, ಇದನ್ನು ಏಪ್ರಿಲ್ 01, 2026 ರೊಳಗೆ ಅನುಸರಿಸಬೇಕು.
ಬೆಂಗಳೂರು (ಅ.25): 2026 ಏಪ್ರಿಲ್ 1 ರಿಂದ ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಾತರು ಅನುಸರಿಸಬೇಕಾದ RBI ನ ಹೊಸ ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಸಾಲ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿಯೇ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೂ ಕೂಡ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಮೇಲಾಧಾರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿಯಂತಹ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಕ್ರಮಬದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣೀಕರಿಸುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ, ಭಾರತೀಯ ರಿಸರ್ವ್ ಬ್ಯಾಂಕ್ (RBI) ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಂಕೇತರ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಿಗೆ (NBFC ಗಳು) ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಸಾಲದಲ್ಲಿ ಸಾಲ ನೀಡುವ ಅಭ್ಯಾಸಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳನ್ನು ಹೊರಡಿಸಿದೆ.
ಜೂನ್ 6 ರಂದು ಘೋಷಿಸಲಾದ ಈ ಸುಧಾರಣೆಗಳು, ವಾಣಿಜ್ಯ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು, NBFC ಗಳು, ಸಹಕಾರಿ ಬ್ಯಾಂಕುಗಳು ಮತ್ತು ವಸತಿ ಹಣಕಾಸು ಕಂಪನಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರರ ರಕ್ಷಣೆ, ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಮತ್ತು ಸಾಲಗಾರರ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಗುರಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ.
ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಪೂರೈಸಲು ಚಿನ್ನ ಮತ್ತು ಬೆಳ್ಳಿ ಆಭರಣಗಳು, ನಾಣ್ಯಗಳನ್ನು ಅಡವಿಟ್ಟು ಸಾಲ ನೀಡಲು RBI ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಊಹಾಪೋಹವನ್ನು ತಡೆಯಲು ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನೇ ಮೂಲವಾಗಿ ಹೊಂದಿರುವ ಬಾರ್ ಅಥವಾ ಗಟ್ಟಿಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಾಲಗಳನ್ನು ಅನುಮತಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ.
ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಈಗಾಗಲೇ ಒತ್ತೆ ಇಟ್ಟಿರುವ ಚಿನ್ನ/ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಮರು ಒತ್ತೆ ಇಡಲು ಅಥವಾ ಸಾಲ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ಚಿನ್ನ, ಬೆಳ್ಳಿ ಅಥವಾ ಚಿನ್ನದ ಬೆಂಬಲಿತ ಭದ್ರತೆಗಳನ್ನು (ಇಟಿಎಫ್ಗಳಂತೆ) ಖರೀದಿಸಲು ಸಾಲಗಳನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.
ಸಣ್ಣ ಸಾಲಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ LTV
ಸಾಲಗಾರರು ಈಗ ಚಿನ್ನದ ಮೌಲ್ಯದ 85% ವರೆಗೆ ಸಾಲವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಮೊದಲು ಇದರ ಪ್ರಮಾಣ ಶೇ.75 ಆಗಿತ್ತು. ಈ ಸಾಲ-ಮೌಲ್ಯ (LTV) ಮಿತಿ ಬಡ್ಡಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಒಟ್ಟು ಸಾಲದ ಮೊತ್ತ 2.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಚಿನ್ನ 1 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಮೌಲ್ಯದ್ದಾಗಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಈಗ 85,000 ರೂ.ಗಳವರೆಗೆ ಸಾಲ ಪಡೆಯಬಹುದು.
ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಲಗಳಿಗೆ 12-ತಿಂಗಳ ಮಿತಿ
ಬುಲೆಟ್ ಮರುಪಾವತಿ ಸಾಲಗಳಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಬಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಅಸಲುಗಳನ್ನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪಾವತಿಸುವ ಕ್ರಮ. ಅದನ್ನೀಗ 12 ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಮರುಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ಒತ್ತೆ ಇಡುವ ಚಿನ್ನ-ಬೆಳ್ಳಿಯ ಮೇಲಿನ ಮಿತಿಗಳು
ಸಾಲ ಪಡೆಯುವವರು ಇವುಗಳನ್ನು ಒತ್ತೆಯಿಡಬಹುದು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ. 1 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೂಗುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, 50 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ, 10 ಕೆಜಿವರೆಗೆ ತೂಗುವ ಚಿನ್ನದ ಆಭರಣ, 500 ಗ್ರಾಮ್ ತೂಗುವ ಚಿನ್ನದ ನಾಣ್ಯ ಒತ್ತೆ ಇಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಈ ಮಿತಿಗಳು ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದಾತ ಶಾಖೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತವೆ.
ಅಡವಿಟ್ಟ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ವಾಪಾಸ್ ನೀಡಬೇಕು
ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲವನ್ನು ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸಿದ ಅದೇ ದಿನ ಅಥವಾ 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಿಂದಿರುಗಿಸಬೇಕು. ವಿಳಂಬವಾದರೆ, ಅವರು ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಪರಿಹಾರವಾಗಿ ದಿನಕ್ಕೆ 5,000 ರೂ.ಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕು.
ನಷ್ಟ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪರಿಹಾರ
ಆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಡವಿಟ್ಟ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿ ಕಳೆದುಹೋದರೆ ಅಥವಾ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದರೆ, ಸಾಲದಾತರು ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರಿಹಾರ ನೀಡಬೇಕು.
ಪಾರದರ್ಶಕ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ
ಹಾಗೇನಾದರೂ ಪಡೆದುಕೊಂಡ ಸಾಲವನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಮರುಪಾವತಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ, ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಅನಿವಾರ್ಯತೆ ಬಂದಾಗ, ಸಾಲ ನೀಡುವ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಚಿನ್ನವನ್ನು ಹರಾಜು ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಸೂಕ್ತ ಸೂಚನೆ ನೀಡಬೇಕು. ಮೀಸಲು ಬೆಲೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಮೌಲ್ಯದ ಕನಿಷ್ಠ 90% ಆಗಿರಬೇಕು (ಎರಡು ವಿಫಲ ಹರಾಜಿನ ನಂತರ 85% ಗೆ ಇಳಿಯಬಹುದು). ಹರಾಜಿನಿಂದ ಬಂದ ಯಾವುದೇ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು 7 ಕೆಲಸದ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಗಾರನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗಿಸಬೇಕು.
ಸ್ಥಳೀಯ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸಂವಹನ
ಎಲ್ಲಾ ಸಾಲದ ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸಾಲಗಾರರು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಅಥವಾ ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು. ಅನಕ್ಷರಸ್ಥ ಸಾಲಗಾರರಿಗೆ, ಈ ವಿವರಗಳನ್ನು ಸ್ವತಂತ್ರ ಸಾಕ್ಷಿಯ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.