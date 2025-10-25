Australian Cricketers Harassment Case Becomes Political Firestorm ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದ್ದು, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಪ್ರತಿಪಕ್ಷಗಳು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ.
ನವದೆಹಲಿ (ಅ.25): ಗುರುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಇಬ್ಬರು ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರನ್ನು ಮೋಟಾರ್ ಸೈಕಲ್ನಲ್ಲಿ ಬಂದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬ ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದೆ. ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆಡಲು ಈ ಮಹಿಳೆಯರು ನಗರದಲ್ಲಿದ್ದರು. ಈ ಘಟನೆಯು ರಾಜಕೀಯ ಆಕ್ರೋಶಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ, ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷಗಳು ತರಾಟೆಗೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಈ ಘಟನೆಯು "ಭಾರತದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದೆ.
"ಇಂದೋರ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ, ಆದರೆ ಈ ಕೇಸ್ ಕಾನೂನು ಮತ್ತು ಸುವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಗಂಭೀರ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ಭಯ ಮಾಯವಾಗಿದೆ. ಗೃಹ ಸಚಿವರೂ ಆಗಿರುವ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ, ಯಾರು ಹೊಣೆ ಮತ್ತು ಏನು ತಪ್ಪಾಯಿತು ಎಂದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜಿತು ಪಟ್ವಾರಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಲವಾದ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ ಎಂದ ಅಭಿಷೇಕ್ ಮನು ಸಿಂಘ್ವಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು "ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು" ಎಂದು ಹಿರಿಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನಾಯಕ ಅಭಿಷೇಕ್ ಸಿಂಘ್ವಿ ಹೇಳಿದರು. "ಮೌನವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ನಡೆದ ಹಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿದು ತೀವ್ರ ಬೇಸರವಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಘಟನೆಯೂ ಭಾರತೀಯರು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳಿಗೆ ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಸುತ್ತದೆ. ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶವು ತ್ವರಿತ ನ್ಯಾಯ ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಕ್ರಮವನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮೌನವು ಜಗಳಕ್ಕೆ ಸಹಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಾವು ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು" ಎಂದು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸಂಸದರೂ ಆಗಿರುವ ಸಿಂಘ್ವಿ X ನಲ್ಲಿ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಟಾಂಗ್ ನೀಡಿದ ಟಿಎಂಸಿ
ಆಡಳಿತಾರೂಢ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ತೃಣಮೂಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ನೀಡಿದ ಸಂದೇಶ ಇನ್ನೂ ಕಠಿಣವಾಗಿತ್ತು. "ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತದ ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಐಸಿಸಿ ಆಯೋಜಿಸಿದ ವಿಶ್ವ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ಲೈಂಗಿಕ ಕಿರುಕುಳಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಡಬಲ್ ಎಂಜಿನ್ ಸರ್ಕಾರದ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಸಂಭವಿಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಿ. ಇದು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ತಲೆ ತಗ್ಗಿಸಿದೆ" ಎಂದಿರುವ ಟಿಎಂಸಿ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಕುನಾಲ್ ಘೋಷ್ "ನ್ಯಾಯಯುತ ತನಿಖೆ"ಯನ್ನು ಕೋರಿದ್ದಾರೆ.
"ಖಂಡಿತ ಭಯಾನಕ. ಇಂದೋರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲೆ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ! ಇದು ಬಿಜೆಪಿ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ 'ಬೇಟಿ ಬಚಾವೋ'ದ ವಾಸ್ತವ" ಎಂದು ಟಿಎಂಸಿ ವಕ್ತಾರ ಸುದೀಪ್ ರಾಹಾ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. "ಬಂಗಾಳದ ಮೇಲೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸುವ ಮೊದಲು, ಬಿಜೆಪಿಯ ನಾಯಕರು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅವರ ಆಳ್ವಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ಮತ್ತು ಅತಿಥಿಗಳು ಅಸುರಕ್ಷಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚದ ಮುಂದೆ ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಹೆಸರನ್ನು ಕೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ರಾಹಾ ಹೇಳಿದರು.
ಆಗಸ್ಟ್ 2024 ರಲ್ಲಿ ಆರ್ಜಿ ಕರ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯೆಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರ-ಕೊಲೆ ಮತ್ತು ಈ ತಿಂಗಳ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ದುರ್ಗಾಪುರದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಮಹಿಳಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯ ಮೇಲಿನ ಅತ್ಯಾಚಾರವನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿ, ಮಹಿಳೆಯರ ಸುರಕ್ಷತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ "ವಿಫಲವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮತಾ ಬ್ಯಾನರ್ಜಿ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಸದಾ ಟೀಕಿಸುತ್ತಿವೆ.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ವಿಚಾರವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಸಚಿವ ಕೃಷ್ಣ ಗೌರ್, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ "ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದೆ" ಎಂದು ಟೀಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು "ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮ" ವನ್ನು ಶ್ಲಾಘಿಸಿದ್ದಾರೆ. "ಇದು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಮತ್ತು ಖಂಡನೀಯ ಘಟನೆ. ಇಂತಹ ಘಟನೆಗಳು ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಸರ್ಕಾರವು ತನ್ನ ಶೂನ್ಯ ಸಹಿಷ್ಣುತೆ ನೀತಿಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯ ನಿರ್ದೇಶನದಂತೆ, ಈ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಂತೆ... ಆರೋಪಿಗಳನ್ನು ಬಂಧಿಸುವಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಪೊಲೀಸರ ತ್ವರಿತ ಕ್ರಮವನ್ನು ನಾನು ಪ್ರಶಂಸಿಸುತ್ತೇನೆ" ಎಂದು ಗೌರ್ ಹೇಳಿದರು.
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅನ್ನು ಗುರಿಯಾಗಿಸಿಕೊಂಡು ಮಾತನಾಡಿದ ಅವರು, "ಅಪರಾಧಿಗೆ ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಮೂಹಿಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಅವರು ಈ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜಕೀಯಗೊಳಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಸಚಿವ ಕೈಲಾಶ್ ವಿಜಯವರ್ಗಿಯ ಅವರು ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ವಿಧಿಸುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ ಕೂಡ ಇದೇ ಭಾವನೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸುತ್ತಾ, "ಈ ಘಟನೆ ಇಂದೋರ್ಗೆ ಅವಮಾನ ತಂದಿದೆ. ಹೆಣ್ಣು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದವರಾಗಿರಲಿ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನವರಾಗಿರಲಿ, ಅವಳ ಸುರಕ್ಷತೆ ನಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ. ಕಠಿಣ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗುವುದು ಮತ್ತು ಆರೋಪಿಗಳ ವಿರುದ್ಧ NSA ವಿಚಾರಣೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಾಗುವುದು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರ ಮೇಲಿನ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಮತ್ತು ನಾಚಿಕೆಗೇಡಿನ ಸಂಗತಿ. ಸರ್ಕಾರವು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿ ಅಪರಾಧಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಿತು. ಸ್ವಚ್ಛತೆ ಮತ್ತು ಸಂಸ್ಕೃತಿಗೆ ವಿಶ್ವಾದ್ಯಂತ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಇಂದೋರ್ ನಗರದ ಮಾನಹಾನಿ ಮಾಡಲು ಆರೋಪಿಗಳು ಸಂಚು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ" ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.
ಕಠಿಣ ಶಿಕ್ಷೆ ಖಂಡಿತ ಎಂದ ಬಿಜೆಪಿ
ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ರಾಮೇಶ್ವರ ಶರ್ಮಾ ವಿಡಿಯೋ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಿ, ಆರೋಪಿಗೆ "ಅವನ ಪೂರ್ವಜರು ಸಹ ನಡುಗುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಭವಿಷ್ಯದ ಪೀಳಿಗೆಗಳು ಇಂಥ ಕೆಲಸ ಮಾಡಲು ಭಯಪಡಬೇಕು ಆ ರೀತಿ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ' ಎಂದು ಎಚ್ಚರಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಆಗಿರುವ ಘಟನೆ ಏನು?
ಕ್ರಿಕೆಟಿಗರು ತಮ್ಮ ಹೋಟೆಲ್ನಿಂದ ಹತ್ತಿರದ ಕೆಫೆಗೆ ನಡೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಲೈಂಗಿಕ ದೌರ್ಜನ್ಯ ನಡೆಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಆರೋಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆರೋಪಿಯನ್ನು ಅಕೀಲ್ ಖಾನ್ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಲ್ಪಟ್ಟಿದ್ದು, ಆಟಗಾರ್ತಿಯರನ್ನು ಬೈಕ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಂಬಾಲಿಸಿ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿಯನ್ನು ಅನುಚಿತವಾಗಿ ಮುಟ್ಟಿ ಸ್ಥಳದಿಂದ ಪರಾರಿಯಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಸಂಜೆ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಬಂಧಿಸಲಾಗಿದೆ.
ಮೂಲಗಳ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಘಟನೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ನಡೆದಿದೆ. ಭಯಭೀತರಾದ ಆಟಗಾರರು ತಕ್ಷಣವೇ ತಮ್ಮ ತಂಡದ ಭದ್ರತಾ ಅಧಿಕಾರಿ ಡ್ಯಾನಿ ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್ಗೆ ತುರ್ತು ಸಂದೇಶ ಮತ್ತು ಲೈವ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿದರು. "ನಾನು ಅವರ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಓದುತ್ತಿದ್ದಾಗ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಅಳುತ್ತಾ ನನಗೆ ಕರೆ ಮಾಡಿದರು. ಅವರು ಏನಾಯಿತು ಎಂದು ನನಗೆ ಹೇಳಿದರು. ನಾವು ತಕ್ಷಣ ಕಾರನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ ಅವರನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಹೋಟೆಲ್ಗೆ ಕರೆತಂದೆವು" ಎಂದು ಸಿಮ್ಮನ್ಸ್ ಹೇಳಿದರು.
ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿದ್ದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೊಬ್ಬರು ಶಂಕಿತನ ಬೈಕ್ ಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಿಸಿದರು, ಇದು ನಂತರ ಸಿಸಿಟಿವಿ ದೃಶ್ಯಗಳ ಮೂಲಕ ಪೊಲೀಸರಿಗೆ ಆತನನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿತು.
ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಈ ವಾರ ಇಂದೋರ್ನ ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿತು. ಬುಧವಾರ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ವಿರುದ್ಧ ಮತ್ತು ಶನಿವಾರ ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ವಿರುದ್ಧ ಪಂದ್ಯವಾಡಿದೆ. ಆಘಾತಕಾರಿ ಘಟನೆಯು ಇಂದು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾ ನಡುವಿನ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಂದ್ಯಕ್ಕೂ ಮುನ್ನ ಆಟಗಾರರ ಭದ್ರತೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
"ಈ ದುರದೃಷ್ಟಕರ ಘಟನೆಯಿಂದ ನಾವು ತೀವ್ರ ದುಃಖಿತರಾಗಿದ್ದೇವೆ, ಆಘಾತಕ್ಕೊಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ದಿಗ್ಭ್ರಮೆಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಮಹಿಳೆ ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ, ಕ್ರೀಡಾ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಇಂದೋರ್ ಜನರಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ನೋವಿನ ಸಂಗತಿ. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೃತ್ಯವು ನಗರದ ಗೌರವದ ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಕಳಂಕಿತಗೊಳಿಸಿದೆ" ಎಂದು ಹೋಳ್ಕರ್ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ (MPCA) ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮಹಾನಾರ್ಯಮನ್ ಸಿಂಧಿಯಾ ಹೇಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.