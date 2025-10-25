Silver Price Drops by ₹34,000 in 10 Days After Dhanteras Peak ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಫಂಡ್-ಆಫ್-ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ.
ಮುಂಬೈ (ಅ.25): ದೀಪಾವಳಿ ಸಮಯದ ವೇಳೆ ಭಾರೀ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ, ಕೇವಲ ಏಳು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಗಳು ಶೇಕಡಾ 18 ರಷ್ಟು ಕುಸಿದಿವೆ. ಬೆಲೆ ಟ್ರ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಸೈಟ್ ಗುಡ್ರಿಟರ್ನ್ಸ್ನ ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಇಂದು (ಅಕ್ಟೋಬರ್ 25, 2025) ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಲೋಹದ ದರವು ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿದೆ. ಅಕ್ಟೋಬರ್ 18 ರಂದು ಧಂತೇರಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಕಿಲೋಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆಯಿಂದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಮಟ್ಟಗಳು ತೀವ್ರ ಕುಸಿತವನ್ನು ತೋರಿಸಿವೆ.
ಬೆಲೆ ಕುಸಿತದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮಾತ್ರ ಒಂಟಿಯಲ್ಲ. ಬೆಳ್ಳಿಯಂತೆ ಚಿನ್ನ ಕೂಡ ಕಳೆದ 10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾfಇ ಕುಸಿದಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ಬ್ಲೂಮ್ಬರ್ಗ್ ದತ್ತಾಂಶದ ಪ್ರಕಾರ, ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಂಜೆ 5 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಪಾಟ್ ಚಿನ್ನ 0.3% ಕುಸಿದು ಔನ್ಸ್ಗೆ $4,113.05 ಕ್ಕೆ ತಲುಪಿದ್ದು, ವಾರದ ನಷ್ಟವನ್ನು 3.3% ಕ್ಕೆ ತಂದಿದೆ. ಕಳೆದ ವಾರ ಔನ್ಸ್ಗೆ $54 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದ ಬೆಳ್ಳಿ ಕುಸಿದಿದ್ದು, ವಾರದ ನಷ್ಟವು 6% ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ.
ಮಲ್ಟಿ ಕಮಾಡಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ (MCX) ನಲ್ಲಿ, ಬೆಳ್ಳಿ ಫ್ಯೂಚರ್ಗಳು (FUTCOM SILVER 05DEC2025 ಒಪ್ಪಂದ) ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 1,47,470 ರೂ.ಗಳಲ್ಲಿ ವಹಿವಾಟು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದು, ದಿನದ ವಹಿವಾಟಿನಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ 1,48,450 ರೂ. ಮತ್ತು ಕನಿಷ್ಠ 1,45,080 ರೂ.ಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದೆ.
ಭಾರತದ ಹಲವಾರು ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆ ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿಗೆ 2 ಲಕ್ಷ ರೂ.ಗಳನ್ನು ದಾಟಿದ ಭರ್ಜರಿ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ನಂತರ ಬೆಳ್ಳಿ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕುಸಿತ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ. ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಬ್ಬದ ಬೇಡಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಲು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವೆಂದರೆ ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿನ ಐತಿಹಾಸಿಕ ಒತ್ತಡ. ಕೈಗಾರಿಕಾ ಬೇಡಿಕೆಯಲ್ಲಿನ ಏರಿಕೆಯಿಂದಾಗಿ, ಭೌತಿಕ ಬೆಳ್ಳಿಯ ಪೂರೈಕೆಯಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕೊರತೆ ಕಂಡುಬಂದಿದೆ.
ಕೆಳಗಿನ ಚಾರ್ಟ್ ಬೆಳ್ಳಿಯ ದರಗಳು ಹೇಗೆ ಗರಿಷ್ಠ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ಕಂಡವು ಎಂಬುದನ್ನು ತೋರಿಸುತ್ತದೆ: ಬೆಲೆಗಳು ಕುಸಿದಿದ್ದರೂ, ಹೂಡಿಕೆದಾರರು ಇನ್ನೂ ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಲವಾದ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಚಿನ್ನ ಎರಡನ್ನೂ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಅನಿಶ್ಚಿತ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 'ಸುರಕ್ಷಿತ ಹೂಡಿಕೆ ತಾಣ' ಎಂದು ನೋಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
ನಿಪ್ಪಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಫಂಡ್ನ ಕಮಾಡಿಟಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥ ಮತ್ತು ನಿಧಿ ವ್ಯವಸ್ಥಾಪಕ ವಿಕ್ರಮ್ ಧವನ್, 'ವಿಶಾಲ ಆಸ್ತಿ ಹಂಚಿಕೆ ಕಥೆ ಹಾಗೆಯೇ ಉಳಿದಿದೆ' ಎಂದು ET ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.
"ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರ ನಡುವಿನ ಯೋಜಿತ ಶೃಂಗಸಭೆಯನ್ನು ಮುಂದೂಡಲಾಗಿದೆ. ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಚೀನಾ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಕ್ಸಿ ಜಿನ್ಪಿಂಗ್ ನಡುವಿನ ಸಂಭಾವ್ಯ ಭೇಟಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆ ಉಳಿದಿದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಜಾಗತಿಕ ಅನಿಶ್ಚಿತತೆಗಳಿಂದಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕುಸಿತವು ಹೊಸ ಖರೀದಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದಿಸಬಹುದು. ಅಮೂಲ್ಯ ಲೋಹಗಳ ಬೆಲೆಗಳು ಮತ್ತಷ್ಟು ಕುಸಿಯಬಹುದು, ಇದು ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ಎರಡೂ ಲೋಹಗಳ ಮೂಲಭೂತ ಅಂಶಗಳು ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ" ಎಂದು ಮೋತಿಲಾಲ್ ಓಸ್ವಾಲ್ ಫೈನಾನ್ಷಿಯಲ್ ಸರ್ವೀಸಸ್ ವಿಶ್ಲೇಷಕ ಮಾನವ್ ಮೋದಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
ಈ ನಡುವೆ, ಟಾಟಾ ಮ್ಯೂಚುಯಲ್ ಫಂಡ್ ತನ್ನ ಸಿಲ್ವರ್ ಇಟಿಎಫ್ ಫಂಡ್-ಆಫ್-ಫಂಡ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ (ಎಫ್ಒಎಫ್) ಹೊಸ ಹೂಡಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾರಂಭಿಸಿದೆ ಎಂದು ಪಿಟಿಐ ವರದಿ ತಿಳಿಸಿದೆ. ಇದಕ್ಕೂ ಮೊದಲು, ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತದ ಹೂಡಿಕೆ, ಯೋಜನೆಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಹೂಡಿಕೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಐಪಿ) ಮತ್ತು ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ವರ್ಗಾವಣೆ ಯೋಜನೆ (ಎಸ್ಟಿಪಿ) ಯ ಹೊಸ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 14 ರಿಂದ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು. ಹೆಚ್ಚಿದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪ್ರೀಮಿಯಂಗಳು ಮತ್ತು ಬಿಗಿಯಾದ ಪೂರೈಕೆಯ ನಡುವೆ ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ವಿರಾಮವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆ ಕ್ರಮವಾಗಿತ್ತು.